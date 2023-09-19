Жена Мэттью Макконахи рассказала, как свекровь изрядно попила ее кровушки. Но все перевернул один день

Бразильская модель Камила Алвес и актер Мэттью Макконахи женаты уже более 10 лет, у них трое детей. Но этого брака могло бы и не быть, обладай Камила более робким характером.

Оказалось, что в начале их отношений с Мэттью мама актера строила девушке настоящие козни. Пожилая женщина то и дело называла Камилу именами бывших подруг сына, пыталась разговаривать на ее родном испанском языке, нарочно коверкая слова и как бы принижая происхождение Камилы.

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Однажды они втроем полетели в Стамбул, где мать актера постоянно заставляла Камилу заниматься абсурдными и ненужными делами. На третий день совместной поездки девушка поняла, что с нее хватит, и впервые постояла за себя. Она доказала, что не намерена так просто исчезнуть из жизни Мэттью.

«Я решила продемонстрировать ей свою жгучую латиноамериканскую натуру. Вместо того чтобы промолчать, начала огрызаться, она мне слово — я ей два. Наша перепалка была похожа на игру в пинг-понг. А потом, в конце, она смерила меня взглядом и процедила: «Я поняла. Теперь ты в деле», — так Алвес рассказала о долгожданном перемирии со свекровью.

По словам Камилы, позднее она осознала, что для матери ее будущего мужа это был способ проверить, сможет ли девушка дать отпор. «С того дня у нас просто потрясающие отношения, и я очень уважаю ее. Она ко мне тоже относится с уважением», — заключила Алвес.