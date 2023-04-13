Люди рассказали об очень странных правилах, которые царили в их доме или в семьях друзей
Пожалуй, в каждом доме существуют определенные правила поведения, которые должны соблюдать все члены семьи и приходящие к ним домой гости. Например, есть только за столом или ложиться спать в 21:00. В принципе в этом нет ничего странного, но в некоторых семьях установлены такие распорядки, в особенности для детей, что у постороннего человека челюсть отвисает, когда он о них узнает. Вот реальные истории, которые недавно рассказали пользователи интернета.
- У меня есть друг, у которого в доме было одно (!) бумажное полотенце, специально предназначенное для поедания пончиков. Его отец запрещал разогревать или есть пончик на чем-то другом, кроме полотенца. То есть тарелки использовать не разрешалось. А если кто-то уже ел пончик, то другому нужно было подождать, пока освободится то единственное бумажное полотенце. © SWIGGITYGiraffe / Reddit
- Когда я была ребенком, проводила много времени в доме своей лучшей подруги. Ее мама не позволяла нам пить больше одного стакана воды в день, потому что считала, что вода разбавит питательные вещества в нашем организме. Когда мы хотели пить, она давала нам газировку 7 Up. Короче, я втихаря пила воду из крана в ванной. © SeaStarless / Reddit
- Я знал парня, который в свои 20 лет все еще был обязан ложиться спать в 8 часов вечера. А если он не ночевал дома, а у друга (например, у меня, когда я устроил вечеринку на свой 21-й день рождения), то ему приходилось звонить отцу в 8 вечера, чтобы сказать, что он уже идет спать. Хотя он тогда спать, конечно, не ложился. © Secret_Agent_*** / Reddit
- Мой двоюродный дедушка хранил в своем доме только одну миску, одну тарелку, одну ложку, одну вилку, один нож, одну чашку и одну лампочку. Он был женат, у него было трое детей. Сначала ел он, потом жена, потом дети (по старшинству). Когда дед уходил в другую комнату, он забирал лампочку с собой. Мне до сих пор жаль своих двоюродных братьев. Забыл сказать, что дедушка еще сам покупал всем одежду. Кстати, гости, если им хотелось пить, должны были доставать себе воду из колодца. © Icy-Control9525 / Reddit
- У меня был хороший друг, чья мама, когда он был маленьким, установила замки на все кухонные шкафы. Она не хотела, чтобы ее единственный ребенок ел, когда ему не положено. © wyoflyboy68 / Reddit
- Я знаю женщину, которая работала няней в семье врачей и уволилась после одного случая. Мама ребенка наорала на нее за то, что она, няня, разрешила мальчику рисовать мелками его сестры вместо своих, среди которых не было мелков «девчачьих» цветов. И это семья врачей! © Pickle***poo / Reddit
- Когда моя сестра ждала своего первого сынулю, я подарила ей маленького плюшевого кролика. Его уши были с небольшим цветочным узором. Так сестра избавилась от игрушки, потому что ее «мальчик ни за что не будет играть с цветами». © anidlezooanimal / Reddit
- Я был на кухне у друга (нам было по 8 лет). Я чихнул, затем повернулся и взял бумажную салфетку из рулона, протер нос и направился к дверце кухонной раковины, чтобы выбросить салфетку в мусорное ведро. Мой друг заорал: «Что ты делаешь?!» Я такой: «Что? Выбрасываю в мусор». Он продолжил возмущенно кричать: «Ты сумасшедший, что ли? Салфетки и бумагу нельзя бросать в кухонную мусорку!» А я-то уже выбросил салфетку, но друг достал ее из ведра и затем смыл в унитаз. Я уже тогда знал, что его мама была со странностями, но понятия не имел, что все настолько ужасно. © ***puncher_Dan / Reddit
- У мужа моей коллеги дома было правило: за столом не должно быть никаких напитков. Если кому-то хотелось попить, то этот человек должен был пойти на кухню, выпить полстакана воды, помыть стакан и только затем вернуться к столу. © Atalyita / Reddit
- Я знаю семью, которая, как оказалось, требует с гостей плату за свое пребывание в их доме. Они как-то пригласили меня на ужин, а в конце подсчитали, сколько минут я просидел у них, взяли плату за мою порцию еды, напитков, потребление электричества и воды. Капец, они даже подсчитали, сколько я смывал в туалете, и засекали время, которое я потратил на мытье рук. © khalavaster / Reddit
- Нам в детстве, когда мы были в гостях, запрещали просить хоть что-нибудь. Даже стакан воды. © Flimsy-Attention-722 / Reddit
- У моего бывшего свекра было правило: как только он садился есть, его жена и взрослые дети должны были принести ему с кухни все, что ему могло понадобиться. Он сам из-за стола не вставал и никуда не ходил. © string1969 / Reddit
- Я работал с парнем, который как-то сказал, что они с женой не разрешают своим детям есть, пока он и его супруга сами не закончат трапезу. © mrjackolantern96 / Reddit
- В моем детстве в доме было правило: если ты во время семейной трапезы уходишь в ванную или туалет, то твою тарелку убирают и для тебя прием пищи заканчивается. То есть никакого туалета во время еды! © bergalore / Reddit
- Когда я был ребенком, мама моего лучшего друга не разрешала нам ходить по дому нигде, кроме как по обозначенным направлениям. Думаю, она не хотела, чтобы мы испортили следы от пылесоса, оставленные на ковре после того, как его пропылесосили. По сути, она хотела, чтобы ее дом всегда выглядел так, будто его только что пропылесосили. Но в итоге ковер выглядел еще хуже, чем выглядел бы, если бы она просто позволяла нам ходить по нему нормально. Потому что были очень заметны вытоптанные тропинки, ведущие в каждую комнату, к дивану и к кухне. © SheriffBartholomew / Reddit
- Мама моей подруги не прогоняла кошек с обеденного стола, чтобы люди могли нормально поесть. И никому не позволяла прогонять их. Представьте: кошки гуляют или лежат на столе, люди едят, стараясь не касаться животных, а то и вовсе берут свои тарелки на колени. Ага, в еде и вообще повсюду в этом доме была кошачья шерсть. © BananaTitanic / Reddit
- Я работала няней в семье, где мама настаивала на том, чтобы вся еда была измельчена так, как если бы ею кормили малышей. А ее детям было 6, 8 и 11 лет. Все они были вполне способны кусать и жевать нарезанную на крупные кусочки пищу. Но женщина постоянно переживала, что ее дети могут подавиться, поэтому всю еду приходилось мелко нарезать.
К слову, ее муж и дети ненавидели это правило и не следовали ему, когда ее не было рядом. Но, узнав об этом, она поставила видеокамеры на кухне, чтобы наблюдать за тем, кто как ест. Сразу после этого ее муж решил развестись. © ashcon96 / Reddit
- У моего отца всегда был какой-то странный лимит на то, сколько можно пользоваться той или иной новой вещью.
Новое кресло? Не садитесь на него слишком часто: оно может износиться.
Новая кофеварка? Не пользуйтесь ею днем и вечером, только по утрам.
Новый телевизор? Не используйте новые функции слишком часто, а то он сломается.
Новая посудомоечная машина? Не используйте ее, лучше в этот раз помойте посуду руками.
В этом году мне исполнится 40, и я только в последние 3 года начал понимать (благодаря моей жене и дочерям), что, когда ты покупаешь что-то новое — просто, блин, возьми и пользуйся этим, получай удовольствие. Ведь по этой причине мы как раз и покупаем новые вещи. © gatorfan8898 / Reddit
- У моего приятеля были родители, у которых каждая комната была чуть ли не белой, как, собственно, и ковры! Нам приходилось надевать у них носки. © DanskNils / Reddit
- Когда мы в детстве ходили навестить родственников, у которых были другие дети (например, наши двоюродные братья), нам не разрешалось потеть, потому что это означало, что мы слишком веселимся. © tucci007 / Reddit
- Как-то я пришла домой к друзьям. Их мама не разрешила им выпить молока, если они не разбавят его водой. У них в семье так поступали с каждым напитком. Неважно, что это было: молоко, газировка или сок, — все нужно было разбавлять водой. © froggojumper / Reddit
- У жены моего друга есть правило: если вы что-то прольете или уроните на ковер где-нибудь в их доме, вы будете отправлены на кухню и с того момента будете там есть всегда. Один из моих приятелей еще в 2004 году, находясь у них в гостях, уронил куриное крылышко на ковер в гостиной. По сей день для него действует это правило. © I-use-to-be-cool / Reddit
- Нам запрещалось смотреть «Симпсонов», потому что одной из тем сюжета являлось то, что родители не всегда правы, а еще они могут быть откровенно опасными людьми, особенно для своих детей. © T-Wrex_13 / Reddit
Кстати, о подобных странных принципах не так давно рассказывали и наши читатели. Между прочим, нелепые правила устанавливают не только дома или в семьях, но и на работе.
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