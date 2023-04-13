Люди рассказали об очень странных правилах, которые царили в их доме или в семьях друзей

Пожалуй, в каждом доме существуют определенные правила поведения, которые должны соблюдать все члены семьи и приходящие к ним домой гости. Например, есть только за столом или ложиться спать в 21:00. В принципе в этом нет ничего странного, но в некоторых семьях установлены такие распорядки, в особенности для детей, что у постороннего человека челюсть отвисает, когда он о них узнает. Вот реальные истории, которые недавно рассказали пользователи интернета.