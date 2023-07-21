17 доказательств того, что не все бабушки мечтают нянчиться с внуками. Особенно бесплатно

Круто, когда у ребенка есть не только заботливые родители, но и любящие бабушки и дедушки, готовые проводить с ним время. Однако в сети не утихают споры о том, должно ли старшее поколение нянчиться с внуками или это личный выбор каждого. И если бабушки соглашаются сидеть с малышами, нужно ли им за это платить? Мы решили изучить опыт разных людей и поняли, что однозначного ответа не существует.