17 доказательств того, что не все бабушки мечтают нянчиться с внуками. Особенно бесплатно
Круто, когда у ребенка есть не только заботливые родители, но и любящие бабушки и дедушки, готовые проводить с ним время. Однако в сети не утихают споры о том, должно ли старшее поколение нянчиться с внуками или это личный выбор каждого. И если бабушки соглашаются сидеть с малышами, нужно ли им за это платить? Мы решили изучить опыт разных людей и поняли, что однозначного ответа не существует.
- Когда свекровь узнала о моей беременности, прыгала до потолка от счастья, при каждой встрече говорила, как она будет нам помогать с ребенком. Я попросила о помощи один раз, когда сыну было 2 месяца: очень плохо себя чувствовала, решила позвать маму мужа. Свекровь приехала, помогла, я сто раз ей сказала спасибо. А потом она на моего мужа вывалила кучу претензий, что я ее тут дергаю со своим ребенком, а вот она-то сама с детьми справлялась (хотя постоянно скидывала их на свою мать), и что она не собирается сидеть и нянчиться. Ну окей, больше я ее не звала на помощь. Эта «чудо-бабушка» была у внука 4 раза за 7 лет. Зато всем рассказывает, какая она молодец. © GrunerKaktus / Pikabu
- Мне 58 лет, я весьма современная и моложавая дама, работаю, веду активную жизнь. У меня есть дочь, которой 23 года, а у нее — сын 1,5 лет. Дома дочке сидеть не хочется, потому что надоел быт, часто болеющий капризный ребенок. Еще и муж недоволен, что она вечно уставшая. И дочь попросила меня уйти с работы и сидеть с внуком, пока она трудится. Я ответила, что без проблем, только чтобы она с мужем платила мне столько же, сколько я получаю, плюс оплачиваемый отпуск и больничные. Дочь сказала, что я рехнулась, потому что у меня есть пенсия, которой мне в моем возрасте должно хватать. А с внуком я должна сидеть по любви! Я не против побыть с ним, когда дочь с мужем идут на день рождения или в театр — ну раз в месяц. Но у меня-то тоже есть свои дела. Мне есть на что тратить деньги: я покупаю вещи, хожу к косметологу. Дочь обиделась, сказала, что я эгоистка, чтобы я не приходила к ним никогда. Но что-то мне подсказывает, что эгоистка во всей этой ситуации не я. © Подслушано / VK
- Когда мои дети были маленькими, я работала целый день: уходила из дома в 7 утра и возвращалась в 18:30. Моя мама жила рядом. Она приходила с утра пораньше, кормила моих детей завтраком, отвозила их в школу и забирала оттуда, наводила дома порядок, стирала, гладила белье. Она делала все это, чтобы помочь мне. Если кто-то из детей болел, я все равно могла уйти на работу, потому что они были с человеком, который любит их так же, как я. За эту огромную помощь я платила ей $ 195 в неделю, но на самом деле мама заслужила в 5 раз больше! При этом львиную часть денег мамочка все равно тратила на моих детей. Эти деньги были знаком моей признательности, а не зарплатой. © Kelley Spartiatis / Quora
- Когда я была маленькой, то 5 лет прожила у бабушки, и никто не платил ей за заботу обо мне. Сейчас мне 53 года, у меня взрослые дети, но внуков пока нет. Я серьезно болею уже 16 лет и очень хочу хотя бы увидеть своих внуков. Если мне повезет их дождаться, то я готова возиться с ними сколько угодно и безо всяких денег! © Jeanette Allen / Quora
- Мы с мужем пенсионеры. Наш старший сын с женой и двумя дочками живет с нами. Он работает, его супруга пытается учиться, а мы сидим с малышками. Бесплатно. Нам просто нравится заботиться о девчонках! Когда я сама была мамой, мне приходилось выходить на работу через 1,5 месяца после рождения каждого ребенка (у меня 3 сына). Я не успела насладиться материнством. Зато сейчас у меня появилась возможность проводить больше времени с внучками. Это здорово! © Cindy Hann / Quora
- Я сидела с внучкой почти с самого ее рождения до детского садика. Каждый день приезжала рано утром, заходила по дороге на молочную кухню. Когда внучка спала, готовила еду на всю семью. Обязательно наводила порядок в квартире. После возвращения родителей с работы предоставляла им полный отчет о том, как прошел день, что было сделано, рассказывала о состоянии ребенка. У меня никогда не возникало мысли просить за это деньги. Если бы родители внучки предложили мне деньги, то это была бы моя последняя поездка к ним. Там, где начинаются денежные отношения, семья и дружба заканчиваются. © ostinkosta / Dzen
- Когда родился мой первый внук, я как раз искала работу, а пока ее не было, сидела с малышом. Работу мне предложили, но дочке не хотелось терять такую няньку, и она решила платить мне деньги. Мы сошлись на сумме, которая была значительно меньше, чем зарплата реальных нянь, но мне хватало ее на свои скромные нужды. Скажу так: если бы у меня была финансовая возможность присматривать за внуком бесплатно, я бы так и сделала, но это не мой случай. В конце концов дочка сменила график работы, я устроилась на полставки и иногда присматриваю за внуком. Теперь уже бесплатно. © Diane Riley / Quora
- Я растила дочь одна, работала на двух работах, брала подработки, чтобы обеспечить ей достойную жизнь. Дала ребенку хорошее образование, она занималась бальными танцами и верховой ездой, а это было очень дорого. Дочка выросла красавицей и умницей, удачно вышла замуж, родила двоих детей друг за другом. Я вздохнула спокойно, думая, что теперь смогу пожить для себя, сделать ремонт, съездить в отпуск, которого у меня не было лет 12. Но дочь заявила, что я должна сидеть с внуками и заниматься с ними ежедневно. Я отказалась, сказала, что воспитала ее, а с внуками могу помогать пару раз в месяц. Тогда дочь заявила, что раз я не хочу помогать ей, то она мне больше никогда не покажет внуков и стакан воды в старости не подаст. © Подслушано / VK
- А моя свекровь сама платит деньги за то, чтобы увидеться с внучкой. Дело в том, что живет она далеко, но каждую неделю ездит в наши края по собственной инициативе, чтобы возиться с малышкой. Ей приходится тратиться на билеты, но свекровь это не останавливает. Мой папа на такие подвиги неспособен, но если нужно, всегда посидит с внучкой и будет оскорблен, если мы предложим за это деньги. © tbtwp / Reddit
- В моей стране немыслимо, чтобы бабушка и дедушка просили деньги за присмотр за детьми. Мои родители сразу сказали мне, что чувствуют себя слишком старыми, чтобы нянчиться с малышом, и это совершенно нормально. Они часто его видят и иногда заходят посидеть с ним ненадолго. Но мама и папа точно никогда бы не попросили деньги за то, чтобы присматривать за собственным внуком. У нас принято, что бабушки и дедушки сидят с внуками бесплатно, берут их на все лето, например. Я сам часто гостил у бабушек с дедушками и люблю вспоминать то время. Сейчас с нами живет моя 90-летняя овдовевшая бабушка, мы ухаживаем за ней. Это не использование друг друга — это семейные узы и близость нескольких поколений. © delirium_red / Reddit
- Я присматриваю за одним из своих внуков за деньги. До его появления мы с мужем путешествовали, а теперь нам пришлось изменить свою жизнь ради малыша. Мы решили, что брать за присмотр деньги будет правильным. Это должно научить дочь тому, что уход за детьми — не бесплатное удовольствие. Когда человеку приходится платить за что-то, он с меньшей вероятностью будет воспринимать это как должное. Обычно я все равно трачу деньги на внука, вожу его в батутный парк и куда-нибудь поесть. Я получаю $ 75 в неделю. © Brandi Brown-Hibbert / Quora
- Когда я была матерью-одиночкой, моя мама помогала мне с ребенком. Она брала с меня $ 1 в час. Таким образом она помогала мне (потому что няня стоит намного дороже), а я помогала ей (потому что она не чувствовала, что ею пользуются). Когда я стала бабушкой, то решила нянчиться с внуком бесплатно. Мне хотелось облегчить жизнь молодым родителям, но на самом деле я сделала только хуже, потому что они совершенно не научились планировать бюджет на детей: тратят кучу денег на ненужные вещи, а на необходимое уже не остается. Да и я все чаще замечаю, что меня просто используют и не ценят. © Sherri Benson / Quora
- Я не думаю, что бабушки и дедушки обязаны сидеть со своими внуками. Но, как гордая бабушка 9 прекрасных внуков, я не могу представить себе кого-то, кто не хотел бы проводить с ними время. Конечно, иногда это трудно, порой я устаю от них и искренне рада, когда внуки собираются домой, но я ни на что не променяла бы радость быть бабушкой. © Lisa Kinsler / Quora
- Подруга рано вышла на пенсию — в 50. Вредное производство. А тут как раз у ее сына дочка родилась. И молодые родители такие: «Ну что, поздравляем! Ты теперь бабушка — нянчись, а мы на работу». А подруга у меня из активных: у нее и театры, и байдарки, и путешествия. Сына она одна растила — имеет право отдохнуть. Просто посидеть с внучкой несколько часиков, покатать коляску вокруг дома или денек понянчиться — это запросто, но молодая мама планирует в полгода дочкиных выходить на полный рабочий день, чтобы свекровь сидела с ребенком постоянно. Бабушка сначала отшучивалась, потом прямо говорила, что у нее другие планы, — типа не слышат ее. Подруге это так надоело, что она им сказала: «Хорошо, уговорили. Буду сидеть 3 дня в неделю с 9:00 до 18:00 за $ 11 в сутки, в выходные — двойной тариф». И сын ее с невесткой так разобиделись, что неделю не звонят. © Unknown author / Pikabu
- Я всегда воспитывала детей так, чтобы научить их жить самостоятельно после того, как меня не станет. Жить по средствам — важная часть взросления. Иногда я присматриваю за своей внучкой бесплатно, но когда детский сад закрыли и я сидела с трехлеткой 5 дней в неделю, я ожидала оплаты за свою работу. И получила ее. Я взяла деньги не потому, что нуждаюсь в них (я отложила их на образование для внучки), а по другой причине: чтобы мои дети научились планировать бюджет с учетом этих трат. Иначе что они будут делать, если бабушка или дедушка внезапно заболеют или умрут? Жизнь — штука непредсказуемая, и лучше быть готовым к любым неожиданностям. © Kim Kelley / Quora
- Доченька моя, умница, вышла замуж из-за незапланированной беременности и так меня этим «порадовала», что 3 месяца я рыдала как крокодил. На фоне этих глупых занятий завелась у меня болезнь сердца. С перепугу я плакать перестала и замерла в депрессии. А тут доченька приходит и говорит: «Вот все и сложилось: работа у тебя нервная, тяжелая — бросай. А чтобы скучно не было, будешь с нашим ребенком сидеть». Тут я про сердце больное забыла и прогнала дочку от греха подальше вместе с ее «чудесными» предложениями. С чего все взяли, что сидеть с внуками — это счастье? Пусть каждый сам решит, как ему хорошо. © даша кудиярова / Dzen
- В прошлом году мама промывала мне мозги, мол, рожайте второго, я буду нянчиться. Тогда я напомнила ей, что моя дочь впервые осталась у нее в возрасте 3,5 лет и что мы никуда не ходим с мужем вдвоем, так как не с кем оставить ребенка. И это при том, что моя мама специально покупала квартиру в 2 остановках от нас под соусом «вот надо вам, чтобы я внучку из сада забрала или посидела, — я прыг в маршрутку и через 10 минут у вас!». На все это моя мама ответила, что просто не готова была стать бабушкой, а теперь она созрела и хочет нянчиться со вторым внучком. В этом году я неожиданно забеременела. И хотя я на ее помощь совершенно не рассчитывала, все же спросила: «Ну что, по выходным внучек-то к бабуле будет хоть на пару часиков приезжать, чтобы родители поспать могли? Ты же так хотела нянчиться!» Знаете, каков был ответ? «Я такого вообще не говорила!» © cailleach / Pikabu
Если детям повезло не только с родителями, но и с бабушками и дедушками, можно сказать, что они вдвое богаче — столько родных людей рядом. Тем более что среди старших родственников нередко попадаются экземпляры, с которыми не соскучишься.
AdMe/Семья/17 доказательств того, что не все бабушки мечтают нянчиться с внуками. Особенно бесплатно
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