Женщина написала письмо в отель о том, что в номере осталась любимая игрушка дочери. Сотрудники подошли к решению вопроса гениально

Плюшевая чайка Кусто провела второй отпуск в курортном городке, после того как хозяйка случайно забыла ее в номере отеля. Работники гостиницы не остались равнодушными и продлили игрушке срок пребывания в отеле со всеми удобствами, а также выставили фотодоказательства того, что Кусто отлично проводит время. После этого пользователи в сети начали писать, как бы они хотели оказаться на месте плюшевой игрушки.

Семья отдыхала на побережье Черного моря. Уже в поезде по дороге домой они обнаружили, что забыли в номере любимую игрушку пятилетней дочери — плюшевую чайку по имени Кусто. Мама девочки написала трогательное письмо в отель с просьбой не выкидывать чайку и, по возможности, вернуть, ведь это любимая игрушка девочки. «Дочка ревет третий день подряд», — было указано в письме.

Сотрудники отеля не проигнорировали просьбу и пообещали, что потеряшка совершенно бесплатно полетит домой, после того как семья сообщит свой адрес. А чтобы подбодрить ребенка и скрасить дни ожидания до возвращения любимца, отель бесплатно продлил плюшевой чайке отпуск.

Сотрудники водили ее загорать и купаться, в баню, столовую и даже на теннисный корт. Они фотографировали Кусто в разных локациях и выставляли на своей странице в социальных сетях.

Судя по фотографиям, плюшевому любимцу был предоставлен весь спектр услуг в отеле, и он неплохо провел время.

Но, как заверили работники отеля, игрушечная птица по секрету рассказала им, что очень скучает по своей хозяйке и в ближайшее время приедет домой.