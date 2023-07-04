Малышка с нарушением слуха впервые услышала голоса своих родителей. И ее реакция бесценна

Билли родилась с дефектом слуха. После операции девочке установили слуховой аппарат, и она первый раз в жизни смогла услышать голоса папы и мамы. Это трогательное видео набрало 27 миллионов просмотров в соцсети.

В 2022 году Эйприл Рабольд и ее муж стали родителями близняшек. По словам новоиспеченной мамы, она сразу поняла, что с одной из дочерей что-то не так.

Малышка по имени Билли Кейт имела при рождении очень низкий вес, ей диагностировали потерю слуха. Родители девочек стойко перенесли эту новость и не стали опускать руки. Поэтому, когда дочке исполнилось 7 месяцев, они решились на операцию по установлению малышке трубок в уши. Без подобного вмешательства врачей Билли не смогла бы слышать. Об этом опыте Эйприл рассказала в своем TikTok-аккаунте.

«Наша последняя диагностика слуха и операция».

Спустя время Билли поставили слуховой аппарат, и она первый раз в жизни услышала голоса своих папы и мамы. Счастливые родители засняли этот трогательный момент на видео и разместили ролик в TikTok.

«Слышу маму и папу в первый раз».

В начале ролика малышке настраивали слуховой аппарат, и она плакала, не понимая, что с ней происходит. Но когда услышала голоса родителей, сразу повеселела. «Привет, красотка», — сказала ей мама. А отец малышки спросил, как у нее дела и что она сейчас делает. Глаза Билли в этот момент выражали неподдельное любопытство.

Мама малышки в своем блоге рассказывает о том, каково быть родителем близняшек. Они с супругом на собственном примере показывают, с какими трудностями им приходится сталкиваться в борьбе за слух дочери. Вся семья Билли изучает язык жестов, чтобы в будущем между родственниками не возникало проблем в коммуникации.