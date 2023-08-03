Мама двойни показала, как выглядит ее живот после родов. И людей это возмутило
«Мне не стыдно за такой живот». 34-летняя женщина показала, как выглядит ее фигура спустя несколько дней после рождения двойни. Реакция соцсетей не заставила себя ждать.
Настя — мать четверых детей. Близнецы родились у нее совсем недавно — в конце июля. До родов женщина постоянно делилась с подписчиками фотографиями своего огромного живота и много шутила на тему того, что эти снимки у кого угодно отобьют желание иметь двойню. А когда малыши появились на свет, Анастасия выложила видео, на котором запечатлела свою фигуру спустя 5 дней после этого события.
Под видео новоиспеченная мама написала, что думает по поводу изменений, которые произошли с ее телом: «Грустно ли мне от этого? Да. Ожидала ли я такого? Я ожидала, что будет хуже».
Но Настя решила не переживать по поводу послеродовой формы, так как планирует работать над восстановлением фигуры — когда это будет возможно. Многодетная мама отмечает, что ей не стыдно за такой живот. Напротив — она гордится тем, что он справился со своей задачей и помог ей выносить двух здоровых малышей.
А когда женщина спросила у своих подписчиков, что они об этом думают, оказалось, что многие дико возмущены.
«Ну почему все мучения женщинам? Несправедливо», — вопрошает интернет-пользовательница в самом залайканном комментарии. И с ней согласились почти 17 тыс. человек.
А еще 9 тыс. интернет-пользователей считают, что такой живот напрочь отбивает желание иметь детей.
В крайнем случае, пишет Анастасия, всегда есть возможность пойти хирургическим путем. Но пока что она рассчитывает только на свои силы.
Истории про долгожданное материнство всегда берут за душу. Например, совсем недавно Линдси Лохан родила первенца. Актриса стала мамой в 37 лет.