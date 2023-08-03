Мама двойни показала, как выглядит ее живот после родов. И людей это возмутило

«Мне не стыдно за такой живот». 34-летняя женщина показала, как выглядит ее фигура спустя несколько дней после рождения двойни. Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

Настя — мать четверых детей. Близнецы родились у нее совсем недавно — в конце июля. До родов женщина постоянно делилась с подписчиками фотографиями своего огромного живота и много шутила на тему того, что эти снимки у кого угодно отобьют желание иметь двойню. А когда малыши появились на свет, Анастасия выложила видео, на котором запечатлела свою фигуру спустя 5 дней после этого события.

Под видео новоиспеченная мама написала, что думает по поводу изменений, которые произошли с ее телом: «Грустно ли мне от этого? Да. Ожидала ли я такого? Я ожидала, что будет хуже».



Но Настя решила не переживать по поводу послеродовой формы, так как планирует работать над восстановлением фигуры — когда это будет возможно. Многодетная мама отмечает, что ей не стыдно за такой живот. Напротив — она гордится тем, что он справился со своей задачей и помог ей выносить двух здоровых малышей.

А когда женщина спросила у своих подписчиков, что они об этом думают, оказалось, что многие дико возмущены.



«Ну почему все мучения женщинам? Несправедливо», — вопрошает интернет-пользовательница в самом залайканном комментарии. И с ней согласились почти 17 тыс. человек.



А еще 9 тыс. интернет-пользователей считают, что такой живот напрочь отбивает желание иметь детей.

В крайнем случае, пишет Анастасия, всегда есть возможность пойти хирургическим путем. Но пока что она рассчитывает только на свои силы.