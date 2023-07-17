«Я просто хочу побыть одна». Пользователи сети спорят: имеет ли многодетная мать право на одиночный отпуск или так поступают только эгоистки
Молодая женщина решила бросить трех детей на мужа и слетать на недельку в отпуск. Одна. Сперва кажется, что поступок героини — это верх эгоизма, однако чем больше в этой истории появляется деталей, тем менее неоднозначной она видится.
Вот как сама героиня описывает ситуацию: "У нас с мужем трое детей: 7,4 и 2 лет. Я с малышами 24/7, при этом весь дом на мне: навожу порядок, готовлю, стригу газон. Днем я домохозяйка, а по вечерам, когда малыши спят, подрабатываю удаленно, получаю где-то 2/3 от дохода мужа. А у супруга только 2 обязанности в семье: выгуливать собак по утрам и ходить на работу (с 8:00 до 18:00). В 20:00 он уже идет спать.
Расходы по дому мы делим примерно поровну: на муже — ипотека и коммунальные услуги, а я плачу за наши машины, страховку, телефонные счета, продукты и все расходы, связанные с детьми (одежда, секции, подарки). За себя тоже плачу сама.
И вот скоро у меня день рождения. Сказала мужу, что мечтаю уехать на недельку в отпуск одна. Он на эти дни мог бы взять выходные на работе и наконец-то провести время с нашими детьми (с выходными проблем нет. В прошлом году он даже не отгулял 12 из положенных ему 28 дней отпуска). А муженек обиженно заявил, что я последняя эгоистка, потому что хочу в качестве подарка на день рождения отдых от семьи.
Но я устала. Супруг мне практически не помогает: белье он не стирает уже лет 10, не пылесосит, не косит газон. Ну пару раз в месяц может ужин приготовить — и все! Я понимаю, муж устает на работе, но я тоже тружусь, а этого никто не ценит. Дети все время со мной, а я просто хочу хоть немного побыть одна. Даже когда мне понадобилось сдать гинекологический мазок, муж пытался заставить меня взять малышей с собой, хотя сам был дома.
Я просто хочу неделю, где мне не придется успокаивать плачущих малышей, постоянно следить за ними и беспокоиться обо всех, жертвуя своими интересами. Неужели это так плохо: будучи матерью и женой, хотеть отдыхать в одиночестве?"
Мнения пользователей интернета насчет того, может ли многодетная мать отдыхать одна, разделились:
- Во-первых, вы не домохозяйка, раз у вас есть подработка. Во-вторых, у вас безумно несбалансированное разделение домашнего труда, поскольку весь он ложится на ваши плечи. Конечно, ваш муж не хочет, чтобы вы ехали в отпуск, ведь тогда ему придется поднять пятую точку с дивана и заняться воспитанием собственных детей. Но, пожалуйста, ради себя забронируйте этот отпуск и поставьте супруга перед фактом. Возможно, если ему придется взять на себя хотя бы часть ваших хлопот, он наконец-то поймет, насколько он недооценивает свою жену. © Sea_Rise_1907 / Reddit
- Посмотрите на свою просьбу со стороны и осознайте главное: вы заявили мужу, что без него и детей вам будет хорошо, что лучший подарок для вас — на время избавиться от своей семьи. Вообще-то день рождения — это семейный праздник. © the_crumb_monster / Reddit
- Я думаю, что отпуск вам нужен чуть меньше, чем помощь семейного психолога. Понятно, что вы выгорели, поскольку ваш муж делает слишком мало, чтобы считаться партнером в отношениях. Мне кажется, отношения с мужем — это главная проблема, которую нужно решить. © WelshBogart / Reddit
- Сейчас ваш муж — это просто еще один ребенок, ваш четвертый, старшенький, который ничего не делает для семьи. Он не умрет от стирки или приготовления ужина. Не спрашивайте мужа, можете ли вы поехать в отпуск — просто поставьте его в известность. В конце концов, это и его дети тоже, и если он не может прожить с ними аж целую неделю, то это полностью его проблема. © Lady_Lovecraft89 / Reddit
- Я думаю, он не хочет ее отпускать, потому как боится, что она прозреет. Когда героиня останется одна, у нее наконец-то появится время подумать о том, как плохо муж с ней обращается. И она наверняка захочет все изменить. © The_Blonde1 / Reddit
- А я боюсь, что когда она вернется, муж скажет: «Я не знаю, на что ты жалуешься, ведь сидеть с детьми не так уж сложно». Героиня оглянется вокруг и увидит гору нестираного белья, пол, заваленный крошками и объедками, кучу коробок из-под еды, грязную посуду и переполненное мусорное ведро. И муж такой: «Это было легко. Кстати, у меня закончились чистые трусы». © oddprofessor / Reddit
- Вообще-то вы мать! Нельзя просто взять и бросить детей и мужа и умотать «на каникулы». Материнство так не работает. Воспитание так не работает. Нормальные жены и матери так не поступают. Ладно бы вы еще хотели отдохнуть ночь или две, но неделя — это перебор. © KimberBr / Reddit
- Мужчины работают в офисе 8-10 часов, а домохозяйки — с момента подъема и до отбоя 7 дней в неделю. Многие обесценивают домашний труд, но кто-то должен делать эту работу. Если бы не было вас, то мужу пришлось бы платить повару, няне и горничной, а это немалые деньги. Пока ваш супруг выглядит как мужчина, который вас эксплуатирует и относится к вам как к человеку второго сорта. © nothing_is_perfekt / Reddit
- Однажды на курорте я встретил женщину, которая была домохозяйкой и воспитывала близнецов. И не работала, в отличие от вас. Так вот: каждый год она брала неделю отпуска, чтобы поехать куда-нибудь отдохнуть, пока муженек оставался дома. Это было полезно обоим: она получала возможность отдохнуть, а ее супруг — оценить все, что жена делает. Настоящий мужчина поддержал бы вас в желании взять отпуск, но ваш супруг — избалованный ребенок, а не мужик. И он нуждается в проверке реальностью. © Lazy-General332 / Reddit
- Мы с мужем вместе 16 лет, нашей дочке 6, мы оба работаем. Супруг очень помогает мне с дочерью и по дому. Угадайте, кто провел месяц в одиночестве прошлым летом? Я. Угадайте, кто собирается в следующем месяце отправиться в путешествие со своими сестрами на 5 дней? Снова я. И мой муж волен сделать то же самое, если захочет. И это нормально. © Inevitable_Block_144 / Reddit
- Быть домохозяйкой — это ваша работа, ваш вклад в брак. Ехать в отпуск одной, может, и не абсурдно, но ждать, что ваш муж возьмет выходные и будет делать вашу работу, пока вы там расслабляетесь, — это глупо и крайне эгоистично. Если хотите куда-то поехать, попросите бабушек, дедушек, друзей посидеть с вашими детьми или наймите няню, как нормальные люди. © eColdFe / Reddit
- Отправляйтесь в отпуск, а затем поговорите с адвокатом о разводе. Вы заслуживаете лучшего. Домашние обязанности не зависят от пола. Женщины не рождаются с желанием делать всю работу по дому — мы получаем от этого не больше удовольствия, чем мужчины. Ваш муж не может лежать на диване только потому, что он мужчина, а вы — женщина. Супруг ведет себя так, будто он — ваш четвертый ребенок. Дайте ему почитать эти комментарии и поезжайте в отпуск. © matahari3274 / Reddit
Отпуск — это не только возможность отдохнуть от рутины, но и шанс испытать новые эмоции и получить незабываемые впечатления. Материнство, конечно, чудесная работа, но даже от нее не мешало бы хоть иногда отдыхать. Особенно, если малышей несколько. А вот делать это с мужем или без — зависит исключительно от отношений в семье.