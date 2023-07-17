«Я просто хочу побыть одна». Пользователи сети спорят: имеет ли многодетная мать право на одиночный отпуск или так поступают только эгоистки

Молодая женщина решила бросить трех детей на мужа и слетать на недельку в отпуск. Одна. Сперва кажется, что поступок героини — это верх эгоизма, однако чем больше в этой истории появляется деталей, тем менее неоднозначной она видится.

Вот как сама героиня описывает ситуацию: "У нас с мужем трое детей: 7,4 и 2 лет. Я с малышами 24/7, при этом весь дом на мне: навожу порядок, готовлю, стригу газон. Днем я домохозяйка, а по вечерам, когда малыши спят, подрабатываю удаленно, получаю где-то 2/3 от дохода мужа. А у супруга только 2 обязанности в семье: выгуливать собак по утрам и ходить на работу (с 8:00 до 18:00). В 20:00 он уже идет спать.

Расходы по дому мы делим примерно поровну: на муже — ипотека и коммунальные услуги, а я плачу за наши машины, страховку, телефонные счета, продукты и все расходы, связанные с детьми (одежда, секции, подарки). За себя тоже плачу сама.

И вот скоро у меня день рождения. Сказала мужу, что мечтаю уехать на недельку в отпуск одна. Он на эти дни мог бы взять выходные на работе и наконец-то провести время с нашими детьми (с выходными проблем нет. В прошлом году он даже не отгулял 12 из положенных ему 28 дней отпуска). А муженек обиженно заявил, что я последняя эгоистка, потому что хочу в качестве подарка на день рождения отдых от семьи.