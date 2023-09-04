Многодетного отца раскритиковали за его обращение с детьми и он не стал медлить с ответом

Когда многодетный отец Джордан Дрискелл выложил видео, на котором он ведет своих пятерых детей на шлейках, это вызвало настоящую бурю эмоций в сети. Некоторые люди писали, что обращаться таким образом с малышами просто недопустимо. Но мужчину совершенно не смутила критика. Его отпрыски — на редкость любознательные и подвижные создания. И чтобы не сойти с ума они с женой придумали такое нестандартное решение.

Джордан и его супруга Бриана пытались завести детей уже 2 года, пока в 2017 на свет наконец не появились 5 их малышей. Женщина до сих пор с волнением вспоминает тот непростой период. «Это было похоже на американские горки. Каждый месяц мы начинали с надеждой, что в этот раз у нас все получится, только для того, чтобы почувствовать разочарование» — говорит она. И наконец после 5-го курса лечения бесплодия, они узнали, что Бриана беременна и ждет пятерню. «Мы получили по одному ребенку за каждую свою попытку» — шутит Бриана.

Забота о пятерых непоседливых малышах — дело непростое. На прогулке 3 сестрички и 2 братика все время норовили куда-то ускользнуть. Чтобы дети не попали в беду, Джордан придумал нестандартное решение и начал водить всю команду на поводках. А потом как-то разместил видео с такой прогулки в сети. Видео быстро собралj массу комментариев и до сих пор вызывает споры среди людей.

Часть пользователей оскорбило такое отношение отца к детям. Им показалось, что отец выгуливает своих малышей как животных. «Вы что, взяли их из приюта?» — написал один комментатор. «Они же не собаки, их надо просто научить, как себя вести» — заметил другой. Большинство недовольных считали, что родители жестоко обращаются со своими детьми, вместо того, чтобы воспитывать их. По их мнению водить пятилетних детей на поводке — это немножко слишком.

Другие наоборот поддержали Джордана и Бриану, назвав их ответственными и любящими родителями. «Это ваши дети. Кого волнует, что пишут эти люди. Вы защищаете своих малышей» — написала одна женщина. «Нет ничего постыдного в том, чтобы заботиться о своих детях» — заметил другой человек. В любом случае Джордан не слишком переживает по поводу всей этой буре в сети. А критикам просто предлагает влезть в его шкуру и попробовать хоть раз прогуляться с 5 непоседами. В конце концов, если поводки не мешают детям, а родители чувствуют себя спокойнее, почему бы ими не пользоваться.