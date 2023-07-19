Молодая мама устала от вечного мытья посуды и придумала, как всех переиграть

У современной мамы всегда хватает забот — иногда хочется выть от усталости. Многие годами ищут способ, который поможет справиться с домашними хлопотами быстрее. Гениально решила проблему с мытьем посуды обычная мама двоих детей. Ее «лайфхак» поставил на уши интернет.

День не предвещал никаких сюрпризов. Обычная семья собралась ужинать, дети уселись за стол. Муж попросил жену подать еду, а женщина внезапно выкинула фокус: на глазах у домочадцев она прямо на скатерть вывалила из кастрюли спагетти, затем полила их соусом, а сверху выложила фрикадельки. Нетронутые тарелки так и остались стоять в шкафу.

Дети сначала решили, что мама немного не в себе. Они в недоумении лишь повторяли: «Мама, что происходит?», «Мама, а где тарелки?» Но потом поняли, в чем прикол.

Из посуды на скатерти лежали лишь столовые приборы. Но в итоге дети стали брать макароны руками и даже устроили соревнование, кто съест больше. В конце к такому «празднику жизни» присоединились собаки. Все это действо было заснято на камеру, а ролик мигом завирусился в сети.

В итоге женщина рассказала, что... просто пошутила. Она положила две одноразовые скатерти и фольгу, чтобы не замарать стол, а еда оставалась теплой. Ей действительно почти не пришлось мыть посуду, а дети, как и планировала молодая мама, съели больше, чем обычно. «Но больше я так делать не стану», — уверяет главная героиня гастрономического «безобразия».

Комментарии под видео заслуживают отдельного внимания. Люди восхищались креативностью женщины, а кто-то говорил, что тоже не против провести такой эксперимент. Крутой способ развлечь детей! Когда мои подрастут, я тоже так сделаю. © Emma Claire Green

Считаю, что это отличный способ для тех, кто не хочет мыть посуду. © Vikki Bidwell Мы же призадумались. Если ролик порвал сеть, возможно, многие мамы уже просто устали постоянно накрывать на стол и в одиночку мыть за всеми посуду? Может, им и самим хотелось бы провернуть подобный фокус и посмотреть на реакцию домочадцев? Кто-нибудь вообще считал, сколько времени среднестатистическая семейная женщина тратит на готовку, сервировку стола и мытье посуды? Как бы то ни было, здорово, что семья героини восприняла ее затею позитивно.

Кстати, некоторые люди в принципе едят руками и обходятся без тарелок. Например, на Филиппинах есть особая традиция — камаян. Вместо посуды местные жители используют, как правило, банановые листья. Они пальцами формируют небольшие треугольники риса с мясом и затем едят лакомство руками.