Муж хлопнул дверью и ушел. Думала, сейчас разревусь, но почувствовала только облегчение

Я уже собиралась спать, как вдруг завибрировал телефон, и на экране высветилось: «Коза ненаглядная». Звонила Ленка, лучшая подружка — мы друг у друга еще с института вот так по-дурацки записаны. — Юль, спишь? Тут такое дело... Миша, кажется, от меня ушел. Я приеду чайку попить?



Я дама не семейная, а моему коту на поздние визиты гостей искренне плевать. Так что я побежала ставить чайник и искать пачку салфеток, ожидая, что Ленка будет лить слезы, а я — поддакивать и говорить, что Миша ее недостоин.

Однако появившаяся на пороге подруга не хлюпала носом и не размазывала тушь по щекам. Она была слишком уж спокойной для женщины, которую час назад бросил муж. На секунду мне даже показалось, что Ленка улыбается.

О том, что с мужем у Ленки уже давно не все гладко, я знала и до сегодняшнего вечера. После рождения дочки подруга, ясное дело, ушла в декрет, и супруг оказался единственным добытчиком в семье. Денег в семье не особо убавилось, — Ленка и так зарабатывала меньше мужа, и 90% бытовых платежей лежали на нем, — но из Мишки как из рога изобилия посыпались претензии: себя запустила, дочка все время плачет, дома бардак. Плюс не забывал регулярно напоминать, что он за все платит, и жена взамен обязана обеспечивать его глажеными рубашками, трехразовым питанием и лаской. Ленка пыталась объяснить, что она вообще-то целого человека недавно родила, и прямо сейчас этот человек важнее Мишиных рубашек, но куда там. На робкие предложения хотя бы раз в неделю приглашать клинера для уборки муж ворчал: «А ты тогда на что? Жена в доме должна уют наводить, а не посторонние люди!».

Дочка подросла, и Ленка сумела пристроить ее в садик, чтобы самой выйти на работу. Она надеялась, что после того, как снова начнет приносить деньги в дом, Миша успокоится и все у них будет как прежде. Правда, по вечерам времени все равно почти ни на что не оставалось: дочку нужно было забрать из садика, приготовить ужин... Миша, обнаружив вечером на столе тарелку магазинных пельменей, а не набор из трех домашних блюд, страшно злился. — Мужик с работы пришел, и даже поесть нормально не может! Что это за фигня покупная? — Миш, ну времени не хватило. Если бы ты забрал Аню из садика, например, я бы точно успела что-то вкусное приготовить. — То есть я нас обеспечиваю, а ты хочешь на меня еще и ребенка скинуть? — В каком смысле «скинуть»? Это и твой ребенок тоже, если что!

После этой ссоры Миша начал чаще задерживаться на работе. Приходя, что-то бурчал себе под нос, трепал дочку по голове и садился у телевизора. С Ленкой ругаться почти перестал. Правда, и просто разговаривать тоже — так, дежурные «привет-пока», и «как дела на работе?», причем ответ его не особо интересовал. Для Ленки причина была очевидна: у мужа появилась другая. Но в ней еще теплилась надежда вернуть Мишку в семью и наладить отношения. Она решила, что попросит маму взять к себе с ночевкой маленькую Аню, а сама возьмет отгул, сходит на маникюр, прошвырнется по магазинам, купит красивое белье, а вечером приготовит романтический ужин... И вот тогда супруг поймет, что был неправ, закружит ее в объятиях, и все неурядицы будут забыты.

Однако все пошло не по плану. Точней, на маникюр-то Ленка, конечно, сходила, и белье нашла красивое. Но, придя домой, поняла, что ей сейчас совершенно не хочется торчать у плиты, колдуя над фирменным рагу, и гадать, придет ли Мишка вовремя, или опять появится ближе к полуночи, и никому не нужный вкусный ужин остынет, а сырная нарезка засохнет. Больше всего ей хотелось принять ванну с пеной — после рождения дочки она ни разу не лежала в ванне: это отнимало слишком много времени. Максимум быстрый душ и бежать, бежать.

А потом она бы посмотрела любимый фильм от начала до конца, и чтобы никто не бухтел над ухом, и не приходилось постоянно вскакивать, проверяя, как там Анюта. Так она и поступила. И сидела, завернувшись в теплый халат, на диване с ноутбуком, когда в замке заворочались ключи.

— Не понял, а где еда? Ты чем весь день занималась? — Решила себя порадовать и взяла выходной, — пожала плечами Ленка. — Выходной она взяла... Устаешь, что ли, сильно? — Да, Миш, устаю. Я вообще-то и за ребенком слежу, и работаю, как и ты. Мне иногда причесаться времени не хватает. Можно мне хоть иногда выделить денек на себя? — Да я заметил, что ты на себя забила. Знаешь, остальные женщины как-то успевают и работать, и себя не запускать. И дома у них всегда чисто, а не как у нас, и наготовлено вкусно. Вот у меня на работе... — Миша осекся. И Ленка поняла, что не спас бы ситуацию никакой романтический ужин и вечер вдвоем. Супруг уже давным-давно всеми мыслями там, дома у «идеальной женщины», которая, конечно, совсем не такая, как Ленка, а во всем ее превосходит.

— Что у тебя на работе? Дай угадаю, безупречная женщина без детей, отросших корней и целлюлита? — съязвила Ленка. — Ну так давай, иди к ней. Не буду тебя задерживать. — Вот и пойду, — Миша, все еще распаленный ссорой, влез в ботинки, накинул пальто и ушел. А Ленка тотчас позвонила мне и теперь, сидя у меня на кухне, пересказывала все это. — Честно, когда хлопнула дверь, я думала, что сейчас разревусь. Но ни слезинки не получилось выдавить. Потому что я чувствовала только облегчение. Представь, никто больше не будет бухтеть, какая я плохая жена, мать и хозяйка. Подруг смогу в гости звать, когда захочу. Анька не будет больше на наши скандалы смотреть. Только злюсь на себя, что так долго на все это глаза закрывала, пыталась что-то исправить. Думала, проблема во мне, вот наивная.

Ленка позвонила через пару месяцев. Долго не получалось встретиться: она подала на развод, и без пяти минут бывший супруг бился за каждую вещь в их общей квартире. Вечерами она звонила, чтобы поведать очередной виток истории, а вот посидеть за чашечкой кофе все никак не удавалось. Так что когда мы наконец увиделись, я ее не узнала. Еще недавно подруга выглядела какой-то погасшей: нет огонька в глазах, между бровей залегла морщина. Но эта цветущая красотка, бодро шагающая мне навстречу с дочкой за руку, напомнила мне Ленку-студентку. Она даже перекрасилась в такой же сочный рыжий цвет, как в 20 лет. — Представляешь, записала Аньку на танцы, а у них и взрослая группа есть, — тарахтела Лена. — Так что теперь раз в неделю после работы хожу танцевать. Это ж я еще Мишку давным-давно уговаривала вместе ходить, а он мне, мол, придумала тоже, глупость какая. А еще там такой симпатичный тренер занятия ведет... Я слушала Ленкину задорную болтовню и была уверена, что больше никогда она не поведется на очередного Мишку. Потому что, потеряв статус замужней женщины, она обрела кое-что поважнее — саму себя.