«Муж промыл тебе мозги». Девушка совершила вполне естественный поступок, а мать назвала ее предательницей

27-летняя девушка обратилась за поддержкой к пользователям сети. По ее словам, ей больше было некуда писать. Она рассказала, что всю жизнь в семье ее считали «хорошей» — отличница, всегда все делала правильно, никогда не перечила родителям, работала с ними и помогала по дому. А потом взяла и вышла замуж.

Когда девушка стала жить вместе со своим избранником, вдруг оказалось, что все родительские «надо» были совсем необязательными. Она с удивлением поняла, что можно спать сколько захочется, а не продирать глаза в 6 утра, чтобы скорее делать что-то «полезное». Выяснилось, что можно есть то, что хочется, а не угождать окружающим, и работать там, где нравится, а не там «где надо».

Родители в один голос твердили дочке, что муж промыл ей мозги, и она теперь отрекается от семьи и не следует их советам.

Масла в огонь подлило решение молодой пары отмечать свадьбу на природе. Родители невесты посчитали это предательством, потому что никто не учел их желание праздновать в шикарном ресторане. В итоге на свадьбе были только родственники со стороны жениха.

«Я перестала звонить, так как получала в ответ только негатив. Перестала приезжать, потому что каждый раз просто сидела и обтекала, слушая о том, какая я плохая, монстр, бросила семью. И это от людей, которых я всю жизнь безумно любила. Папа очень авторитарный, всегда знает, как лучше, мама очень эмоциональная. Давили так, что я потом неделями не могла прийти в себя, чувствуя огромную вину за то, что так их мучаю. Сестру настроили против, она теперь с ними согласна», — рассказывала девушка.

Результатом нервного напряжения стали проблемы со здоровьем. Пришлось пить антидепрессанты, посещать психологов, гастроэнтерологов и других врачей. За 2 года автор поста отдала огромную сумму, чтобы просто прийти в норму.