«Муж промыл тебе мозги». Девушка совершила вполне естественный поступок, а мать назвала ее предательницей
27-летняя девушка обратилась за поддержкой к пользователям сети. По ее словам, ей больше было некуда писать. Она рассказала, что всю жизнь в семье ее считали «хорошей» — отличница, всегда все делала правильно, никогда не перечила родителям, работала с ними и помогала по дому. А потом взяла и вышла замуж.
Когда девушка стала жить вместе со своим избранником, вдруг оказалось, что все родительские «надо» были совсем необязательными. Она с удивлением поняла, что можно спать сколько захочется, а не продирать глаза в 6 утра, чтобы скорее делать что-то «полезное». Выяснилось, что можно есть то, что хочется, а не угождать окружающим, и работать там, где нравится, а не там «где надо».
Родители в один голос твердили дочке, что муж промыл ей мозги, и она теперь отрекается от семьи и не следует их советам.
Масла в огонь подлило решение молодой пары отмечать свадьбу на природе. Родители невесты посчитали это предательством, потому что никто не учел их желание праздновать в шикарном ресторане. В итоге на свадьбе были только родственники со стороны жениха.
«Я перестала звонить, так как получала в ответ только негатив. Перестала приезжать, потому что каждый раз просто сидела и обтекала, слушая о том, какая я плохая, монстр, бросила семью. И это от людей, которых я всю жизнь безумно любила. Папа очень авторитарный, всегда знает, как лучше, мама очень эмоциональная. Давили так, что я потом неделями не могла прийти в себя, чувствуя огромную вину за то, что так их мучаю. Сестру настроили против, она теперь с ними согласна», — рассказывала девушка.
Результатом нервного напряжения стали проблемы со здоровьем. Пришлось пить антидепрессанты, посещать психологов, гастроэнтерологов и других врачей. За 2 года автор поста отдала огромную сумму, чтобы просто прийти в норму.
Через какое-то время с родителями установился хрупкий нейтралитет. Но все рухнуло, когда молодые люди решили переехать в большой город, заняться карьерой и заработать денег.
Родители восприняли это как бегство. Они заявили, что дочь их бросает из ненависти и мести, а потом сообщили, что она скоро останется одна — муж ее бросит, а прийти уже будет некуда.
«Мама ревет: „Зачем ты так с нами, мы же столько для тебя сделали“. А я сижу и не могу произнести ни слова. Просто сижу и думаю о том, что больше этого не вынесу. Мои слова, как мячик в пинг-понге, отскакивают обратно. Я больше не хочу говорить. Меня не слышат. Я встала и ушла. Теперь сижу с этим билетом в руках и понимаю, что не могу уехать. Чувствую себя виноватой, что делаю им больно. Мама опять заболеет, у папы прихватит сердце. И еще чувствую одиночество. Огромное. Муж уже ждет меня в другом городе — он уехал первым, чтобы обустроиться. А я одна в пустой квартире. Сестра считает, что я могла бы уже давно со всем согласиться и не мучить родителей», — пишет девушка.
Эта история собрала более 1500 комментариев, и все их авторы были едины в своем мнении
- Моей сестре 43, мне 36, и родители все еще считают что мужья нас бросят. Хотя она уже 20 лет в браке, я 11. Ну что могу сказать, они успокоились лишь после того, как я на год прекратила с ними общение. Там было все: сестре отец подробно расписал, почему она больше ему не дочь. Мне же он прямо в лицо сказал, что у него больше нет дочери. Думаете, мы с ней чудовища? Нет, мы всю жизнь были правильные, отличницы, но вышли замуж и вдруг решили жить своей головой, не спрашивая совета у родителей. Почему мне сказали, что я теперь не дочь? Потому что я попросила отца мне не хамить и прекратить меня задевать и отпускать всякие едкие замечания. Я хотела, чтобы он мог просто радоваться за нас. Авторитарному отцу это показалось «неуважением к родителям». Сейчас общаемся, но нейтрально — о природе, погоде и здоровье. © Mxz777 / Pikabu
- Уезжайте и не думайте. Семья у вас с мужем, а не с мамой-папой, поймите наконец. Они хотят командовать вами. Останетесь, и что будет? С мужем все пойдет наперекосяк. Плюс будут упреки от родителей до конца жизни. Деточкой правильной для них хочется быть? Да не будете вы ей никогда! © Ya31 / Pikabu
- Это называется родители-манипуляторы. Чуть что, у мамки — мигрень, у папки — инфаркт. Это очень распространено. Даже среди моих знакомых. У жены есть сестра, она замужем. Родители мужа манипуляторы, а сынок ведется на все мигрени и слезы маменьки. Родителям надо дачу? Сыночек, помоги, но дачу мы оформим на себя. Благо невестка вовремя обалдела от такого расклада и лично высказала свекрам, что либо оформляем пополам, либо покупайте за свои деньги. Свекровь расплакалась.
Ну ладно, дачу купили, оформили пополам, сделали ремонт в доме, чтобы ездить и наслаждаться отдыхом, внукам где-то гулять надо. Но грядки важнее. Негоже, чтобы земля простаивала без дела под всякими песочницами и качелями. И да, помогай на грядках. Свежий ремонт в доме сразу был завален всяким хламом, который обычно переезжает из дома в гараж, из гаража на дачу. Так и места для семьи сына не осталось.
В итоге невестка начала думать о своей даче, потихоньку клевала мозг мужу, и он сдался. Дача выбрана, залог внесен, завтра оформляться, а на утро муженек чуть заднюю не дал. Говорит: «Всю ночь не спал, думал. Когда родители узнают, мама будет плакать». Жена ему: «А ты хоть раз видел, чтобы у тебя мама не плакала? В Турцию едем — мама плачет, дачу покупаем — мама плачет, внуков по какой-то причине не привозим — мама плачет. А что будет, если она узнает, что мы дачу купили? Конечно, тоже расстроится». © mixas.n2 / Pikabu
- Я лежала на сохранении с женщиной, первый раз беременной. Ей был 51 год. Сильно подробностей не помню, но анамнез такой же — она все для семьи делает, а ее в грош не ставят. И вот какими-то судьбами познакомилась она с мужчиной. И теперь, беременная, думает не о семье, не о судьбе ребенка, а о мамуле. Которой и так есть с кем жить. Но на ней же ехать привыкли. У меня просто была авторитарная мать, поэтому я немного вижу психологию такого человека. Этой женщине даже в 51 год хочется быть хорошим ребенком для своей мамы. А вот не будет. И автор поста тоже не будет. Ей бы это понять и начать строить свою жизнь, наплевав на тех, кому она на самом деле не нужна. Там переживания только о себе любимых. © Ya31 / Pikabu
- Правильно пишете, что вас «считали хорошей». Не любили, а именно считали. Примите болезненный факт, что любви к вам там нет. Есть недовольство тем, что взрослый человек перестал быть подконтролен. Это больно, но это правда. Приняв это, можно начать высвобождать свои силы, которые прежде уходили на «зарабатывание» любви. Там ловить нечего. Минимальные контакты, вежливость и все. Живите своей жизнью. © user6648277 / Pikabu
Ребенку, выросшему в подобной семье, обычно приходится несладко с самых ранних лет. Вот, к примеру, 15 историй о том, что токсичные отношения с родителями могут конкретно подпортить счастливое детство.