Муж Софи Тернер подает на развод, и многих людей искренне возмутила причина его решения
Недавно в сети появилась информация о том, что Джо Джонас, муж Софи Тернер, обратился за консультацией к адвокатам, так как планирует начать бракоразводный процесс. Пока никто из представителей пары не подтвердил это, но в сети люди уже начали укорять молодого человека.
Софи Тернер и Джо Джонас женаты 4 года, они считались одной из самых очаровательных пар. У молодых людей были общие знакомые, которые долго уговаривали Софи познакомиться с Джо. Сначала будущие супруги переписывались в соцсети, а потом Джонас позвал девушку на свой концерт. Тернер не была уверена, стоит ли ей принимать приглашение, но друзья все-таки ее уболтали. На всякий случай Софи взяла с собой группу поддержки, опасаясь, что Джо может оказаться неприятным типом. Но Джонас просто очаровал ее.
Спустя год Джо сделал Софи предложение руки и сердца, а в 2019 году молодые люди сыграли свадьбу и устроили целых две церемонии. В первый раз пара обменялась клятвами в Лас-Вегасе, а во второй раз — во Франции. В 2020 году у супругов родилась дочка Уилла, а в 2022 на свет появился второй ребенок, тоже девочка. Джо, по его словам, искренне наслаждался отцовством. «Благодаря детям я каждый день узнаю о себе что-то новое», — говорил музыкант.
Семья обосновалась в Америке, но Софи искренне мечтала убедить мужа переехать в Англию. Девушка скучала по родине, хотела жить рядом с близкими и мечтала о том, чтобы ее дочки получили то же образование, что и она. А вот Джонас не был готов перебраться за океан.
Не так давно Тернер вернулась в Великобританию по работе, там сейчас проходят съемки ее нового проекта. А Джо взял обеих дочек с собой в турне и приглядывает за девочками в перерывах между концертами. Именно это, по информации одного из изданий, и стало причиной конфликта. Джонасу не понравилось, что ему пришлось в одиночку заботиться о детях в последние 3 месяца, тогда как Софи работала. Ведь он и сам не бездельничал.
После появления новостей в сети тут же разразилась буря. Люди активно обсуждали решение Джонаса. Кто-то был достаточно осторожен в высказываниях:
- Может, у ребят сейчас просто трудные времена, и они пытаются разрешить проблемы. © Lexielexiel / Reddit
- Вне зависимости от того, кто в этой ситуации виноват, у Джо сейчас преимущество. Разводы — это всегда грязное дело. © RuneofBeginning / Reddit
- Я знаю, что развод пробуждает в людях все самое худшее, но хотелось бы, чтобы родители не устраивали подобные шоу. © Consuela_no_no / Reddit
Другие же пользователи безоговорочно приняли сторону Софи:
- Господи, они устроили такую шумиху в прессе просто из-за того, что он присматривает сейчас за детьми. Если бы все было наоборот, никто бы и глазом не моргнул. Джонас пытается показать Софи как непутевую мать. © s**symbolsuperstar / Reddit
- И ежу понятно, что именно она в основном заботилась о детях. А теперь ей пришлось уехать в другую страну по работе, и обязанности перешли к отцу. Софи пытается наладить свою карьеру после декретного отпуска, а ведь она поставила свою жизнь на паузу ради 30-летнего мужика, который ведет себя, как подросток. © WhereIsLordBeric / Reddit
- Я не удивлюсь, если причиной их разрыва стала то, что Софи наконец вернулась к работе и делает что-то для себя. А Джо просто не может смириться с тем, что она от него больше не зависит. © simplebagel5 / Reddit
- Мама дорогая, присмотр за детьми — это нормальная часть родительских обязанностей. Джо, добро пожаловать в реальный мир. © SetKey9995 / Reddit
- Давайте признаем, это относится ко многим мужчинам. Мой муж — потрясающий отец. Но ему дифирамбы поют за простейшее выполнение родительских обязанностей. А мной вот никто не восторгается, так как я должна все делать. © whatsnew****kat / Reddit
- Какая жалость, что молодую мать заставляют пройти через всю эту грязь, только потому что отцу приходится выполнять свои родительские обязанности. © pelogirl98 / Reddit
К сожалению, многие браки заканчиваются разводом. И вот несколько причин, которые показывают, почему порой лучше завершить отношения, а не пытаться их сохранить.