Муж Софи Тернер подает на развод, и многих людей искренне возмутила причина его решения

Недавно в сети появилась информация о том, что Джо Джонас, муж Софи Тернер, обратился за консультацией к адвокатам, так как планирует начать бракоразводный процесс. Пока никто из представителей пары не подтвердил это, но в сети люди уже начали укорять молодого человека.

Софи Тернер и Джо Джонас женаты 4 года, они считались одной из самых очаровательных пар. У молодых людей были общие знакомые, которые долго уговаривали Софи познакомиться с Джо. Сначала будущие супруги переписывались в соцсети, а потом Джонас позвал девушку на свой концерт. Тернер не была уверена, стоит ли ей принимать приглашение, но друзья все-таки ее уболтали. На всякий случай Софи взяла с собой группу поддержки, опасаясь, что Джо может оказаться неприятным типом. Но Джонас просто очаровал ее.

Спустя год Джо сделал Софи предложение руки и сердца, а в 2019 году молодые люди сыграли свадьбу и устроили целых две церемонии. В первый раз пара обменялась клятвами в Лас-Вегасе, а во второй раз — во Франции. В 2020 году у супругов родилась дочка Уилла, а в 2022 на свет появился второй ребенок, тоже девочка. Джо, по его словам, искренне наслаждался отцовством. «Благодаря детям я каждый день узнаю о себе что-то новое», — говорил музыкант.

Семья обосновалась в Америке, но Софи искренне мечтала убедить мужа переехать в Англию. Девушка скучала по родине, хотела жить рядом с близкими и мечтала о том, чтобы ее дочки получили то же образование, что и она. А вот Джонас не был готов перебраться за океан.

Не так давно Тернер вернулась в Великобританию по работе, там сейчас проходят съемки ее нового проекта. А Джо взял обеих дочек с собой в турне и приглядывает за девочками в перерывах между концертами. Именно это, по информации одного из изданий, и стало причиной конфликта. Джонасу не понравилось, что ему пришлось в одиночку заботиться о детях в последние 3 месяца, тогда как Софи работала. Ведь он и сам не бездельничал.