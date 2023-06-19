Мужчина обвинил жену, что та ничего не делает по дому. И она его проучила
Линдси Доннелли — жительница Коннектикута, мама двух детей — внезапно обрела популярность после того, как ее ролик в TikTok стал вирусным (его просмотрели более 18 миллионов человек). В видео женщина поделилась тем, как она отреагировала на замечание своего мужа. Он невзначай сказал своей благоверной, что та ничего не делает по дому. И Линдси решила преподать ему урок, который, кажется, не прошел даром.
Обычно женщины берут на себя большую часть домашних дел, занимаясь готовкой, уборкой, а также воспитанием детей. При этом нередко мужья не замечают всего этого, им кажется, будто дела сами собой делаются. И при этом некоторые еще имеют наглость (а может неосторожность) высказывать недовольство, если вдруг что-то оказывается не убранным или не приготовленным. Именно такой случай и произошел с Линдси Доннелли.
Как рассказала 33-летняя мама двух детей (7 и 4 лет), она и ее муж Брайан работают полный рабочий день. Брайан и Линдси женаты уже 7 лет. Домашние обязанности они стараются распределять между собой поровну и максимально справедливо.
В один из вечеров женщина укладывала детей спать, а Брайан возился на кухне. Он тогда был немного не в духе. «Я спросила его, в чем дело? Он в ответ буркнул, что я, мол, ничего не делаю по дому... Я не хотела ругаться, ссориться из-за этого, а решила доказать свою точку зрения забавным способом — объявила забастовку», — рассказала Линдси.
В течение двух дней женщина вообще ничего не делала по дому. На видео, опубликованном в TikTok, видно, во что превратилось их жилье. На полу лежат игрушки, одежда, в раковине — немытая посуда, а на обеденном столе стоят тарелки и стаканы, а также утюг. Кроме того, в гостиной свалено белье, в ванной валяются вещи, а кровать не заправлена. А в видео на заднем плане играет хит Тейлор Свифт «Karma». После съемок этого видео Доннелли уезжает с подружками на выходные, свалив все обязанности на мужа.
Пользователям TikTok очень понравился такой способ рассказать мужчинам о важности домашних дел. Правда, многие комментаторы посоветовали женщине бросить такого нерадивого мужа.
В последующем опубликованном видео Доннелли показала реакцию Брайана на новость о том, что он стал популярен в TikTok. Брайан принес извинения подписчикам Доннелли за свой неуместный комментарий по отношению к своей жене. А Линдси тут же уверила зрителей, что Брайан «на самом деле очень хороший муж».
Доннелли добавила, что когда она вернулась из поездки, дом был «с иголочки». Брайан даже почистил их машину. «Он сказал мне, что ему очень жаль», — говорит Доннелли, добавляя, что комментарии с критикой ее мужа было трудно читать.
Вообще распределение дел по дому частенько становятся причиной разногласий в семье. Так, из 2 000 респондентов одного опроса 80 % признались, что спорят со своими половинками из-за домашних обязанностей: о том когда, как и кто их вообще должен выполнять. Более того, 61 % опрошенных приходится заново все убирать после того, как это сделает их партнер. Вот 17 историй о том, что распределять домашние обязанности — это вам не хихоньки да хахоньки