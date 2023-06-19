Мужчина обвинил жену, что та ничего не делает по дому. И она его проучила

Линдси Доннелли — жительница Коннектикута, мама двух детей — внезапно обрела популярность после того, как ее ролик в TikTok стал вирусным (его просмотрели более 18 миллионов человек). В видео женщина поделилась тем, как она отреагировала на замечание своего мужа. Он невзначай сказал своей благоверной, что та ничего не делает по дому. И Линдси решила преподать ему урок, который, кажется, не прошел даром.

Обычно женщины берут на себя большую часть домашних дел, занимаясь готовкой, уборкой, а также воспитанием детей. При этом нередко мужья не замечают всего этого, им кажется, будто дела сами собой делаются. И при этом некоторые еще имеют наглость (а может неосторожность) высказывать недовольство, если вдруг что-то оказывается не убранным или не приготовленным. Именно такой случай и произошел с Линдси Доннелли.

Как рассказала 33-летняя мама двух детей (7 и 4 лет), она и ее муж Брайан работают полный рабочий день. Брайан и Линдси женаты уже 7 лет. Домашние обязанности они стараются распределять между собой поровну и максимально справедливо.

В один из вечеров женщина укладывала детей спать, а Брайан возился на кухне. Он тогда был немного не в духе. «Я спросила его, в чем дело? Он в ответ буркнул, что я, мол, ничего не делаю по дому... Я не хотела ругаться, ссориться из-за этого, а решила доказать свою точку зрения забавным способом — объявила забастовку», — рассказала Линдси.