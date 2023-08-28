Мужчина потерял работу и стал домохозяином. На него взъелся весь интернет

Женщина спросила в интернете, права ли она была, когда упрекнула своего брата за то, что он не справляется с семейными обязанностями. Теперь он обижен на сестру и мама на его стороне. Прочитайте эту историю и расскажите нам, что думаете.

У моего брата и его жены Рэйчел двое детей. Рэйчел работала из дома неполный рабочий день и при этом успевала заботиться о детях и делать все по дому. Когда я бывала у них, дом всегда выглядел безупречно. Я думала, что она просто прибирает перед тем, как придут гости, но нет — порядок поддерживался все время. Однажды Рэйчел показала мне свое расписание: она вставала в 5 утра, чтобы приготовить еду на весь день. Когда моего брата уволили, было решено, что Рэйчел вернется к полноценной работе, а он будет сидеть дома. Один ребенок ходит в детский сад, другой — в школу, так что брату будет не очень сложно.

Я иногда приходила помочь ему и видела, что он плохо справляется. В доме был постоянный бардак, на кухне — сущий кошмар, а дети все время опаздывали к началу занятий, потому что он не успевал их вовремя привезти. С готовкой у него тоже не получалось. Из-за этого брат однажды сильно поссорился с женой: та вернулась с работы, а ужина нет, и ей пришлось самой его готовить. Он нажаловался мне на несправедливые упреки жены, сказал, что это несправедливо, ведь он старается. Я ответила ему, что он просто жалок и не может сделать даже самого элементарного из того, что всегда делала Рэйчел. У него есть 8 свободных часов в день, пока дети отсутствуют, и он вполне может справиться с домашними хлопотами за это время. Я заявила, что жена с ним разведется, если он не перестанет лениться. Он обиделся и ушел. Наша мама сказала, что я была с ним груба, и отругала меня. Скажите, права я или нет?



P. S. Когда мама увидела фото бардака в доме, она извинилась передо мной. Также я узнала, что дети последние два дня уходили без обеда, который брат должен был давать им с собой. Жена сказала ему, что он должен либо выполнять свои обязанности, либо уйти. Я думаю, что их брак разрушен.

Вы правы. Конечно, сказать об этом брату можно было бы и помягче, но ваша точка зрения обоснованна. Справляться с домашними делами теперь его обязанность, и он не выполняет ее. Возможно, что и свою работу он потерял из-за того, что плохо делал ее. © ThisIsTheCaptain / Reddit

Потеря работы может стать настоящим ударом, и он может чувствовать себя подавленным из-за этого. Возможно, то, что он не справляется с работой по дому, добавляет психологических трудностей. © fireismy*** / Reddit

Когда мы были детьми, мой отец делал все: готовил, убирал, водил в школу, на внеклассные мероприятия. Мужчины совершенно точно способны делать то, что зачастую оставляют женщинам. По какой-то причине многие из них думают, что они не должны этого делать. © Fancy-Second2756 / Reddit

Почему дети опаздывают? Один раз такое может случиться, но все время! Притом что муж вообще не работает! © CakeEatingRabbit / Reddit

Вставать в 5 утра — безумие. Но жена и не просит мужа этого делать, она просто хочет, чтобы он готовил ужин, отвозил детей в школу и поддерживал дом в чистоте. Делать это и означает быть родителем и быть взрослым. И нечего жаловаться. © BabyCake2004 / Reddit

Он некомпетентный взрослый, отец и супруг. Если он ничего не делает, то он просто еще один рот, который его жена должна кормить, и еще один человек, о котором она должна заботиться. © paul_rudds***race / Reddit

Говорить, что его жена разведется с ним, все же не стоило. Но он взрослый мужчина, который должен быть в состоянии позаботиться о доме и детях. У него было много лет, чтобы поучиться у своей жены. Надеюсь, он наконец-то оценил, как усердно она работает, чтобы поддерживать все в порядке. Он усваивает жизненный урок, и ему это не нравится. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете Рэйчел. Она, вероятно, уже много лет пытается вовлечь его в более активное участие, и теперь у нее есть кто-то, кто на ее стороне. © Dizzy_Cantaloupe_388 / Reddit