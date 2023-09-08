Мужчина пожаловался на жену, которая после декрета отказалась выходить на работу. И реакция не заставила себя ждать

Пользователь сети поделился историей о том, как его жена после декрета забросила домашнее хозяйство и отказалась выходить на работу. Мужчина попросил помочь рассудить конфликт, чем разделил комментаторов на два лагеря.

«Два года назад в нашей семье родилась дочка. Мы с женой обоюдно решили, что на первое время она станет домохозяйкой, будет приглядывать за домом и в спокойствии воспитывать нашу девочку. Я один без проблем мог содержать всю нашу семью, так что у жены не было острой необходимости выходить на работу как можно скорее», — рассказывает мужчина. Получался идеальный расклад: муж-добытчик зарабатывает деньги, а жена сидит дома, следит за порядком и ребенком. Однако уже через год мужчина начал замечать, что супруга сильно перегружена и измотана. И хотя она утверждала, что все нормально, он начал искать способы облегчить ей жизнь. И нашел! «Я общался с друзьями, семьей и коллегами в поисках идеального решения. И в какой-то момент мой начальник сказал, что в офисе для детей сотрудников предусмотрены ясли. Это было потрясающей новостью. Я обсудил этот вопрос с женой, и мы решили отправить ребенка в сад. На улаживание всех вопросов ушла пара месяцев, и спустя некоторое время наша дочка была пристроена. Это было очень удобно, потому что ясли находились в том же здании, что и офис. Я мог привозить ее к началу рабочего дня и забирать, когда уже закончил», — пишет мужчина.

В это же время начались другие семейные проблемы. Он уточняет, что после окончания декрета жена просто осела дома и перестала делать хоть что-то. Мужчина думал, что так как ребенок теперь весь день в саду, супруга будет выполнять большую часть домашних дел. Однако этого не произошло. Он понимал, что адаптация после декрета требует времени, но ее отдых слишком затянулся, и тогда он задал вопрос на миллион долларов: «Когда ты вернешься на работу?»

«Это было моей тактической ошибкой. Она бросила на меня ненавистный взгляд и попыталась сменить тему. Я в максимально вежливой форме попытался вернуть ее к этому разговору. Сказал, что теперь у нее нет оправданий для того, чтобы просто просиживать штаны дома, и тут началось! Она буквально кипела от злости.» Герой рассказывает, что этот разговор превратился в огромный скандал, полный взаимных упреков и недопонимания. Жена пыталась убедить его в том, что «хорошие мужья» так не поступают. Он же предлагал ей взять домашние обязанности на себя, либо забрать дочку из садика и вновь за ней присматривать. «В конце концов она сказала, что многие жены моих коллег просто сидят дома и живут припеваючи. И это действительно так. Но загвоздка в том, что мужья им изменяют. И я сказал об этом супруге. Я не пытался ее запугать, просто хотел доказать, что чья-то „безоблачная жизнь“ может иметь неприятную изнанку».

Со слов мужчины, до рождения дочери жена была инженером-программистом и очень любила свою работу. Сейчас, по его мнению, у нее действительно нет никаких причин продолжать ничего не делать, так как она не испытывает ни физических, ни психологических проблем. Читатели разделились в комментариях на два лагеря. Одни горой встали на сторону мужчины: Изначально уход за ребенком не позволял вашей жене работать. Сейчас, когда эта проблема стоит не так остро, ей следовало бы выйти на работу или же полностью взять на себя домашнее хозяйство. Если она не делает ни того, ни другого, то ее вклад в брак сложно назвать справедливым. © Sorry-birthday1 / Reddit

Быть домохозяйкой действительно сложно. Однако невозможно быть домохозяйкой и при этом не выполнять работу по дому. © Garamon7 / Reddit

Судя по всему, вы выполняете большую часть всех семейных обязанностей — от финансового обеспечения до домашних дел. Это несправедливо по отношению к вам. Обсудите это с женой. Сначала будет неловко и непривычно, но если продолжить молчать — ком проблем будет только нарастать. © needstobesaved / Reddit

Я тоже домохозяйка. Мой старший ребенок ходит в школу, а за младшим я присматриваю дома. Также я выполняю 90% всех домашних дел — убираю, стираю, готовлю, хожу за продуктами. Мой муж в это время зарабатывает деньги. Когда мы оба дома, заботу о детях делим 50/50. Если ваша жена не работает, то ей следует сделать своей работой домашнее хозяйство. Невозможно сидеть на двух стульях одновременно.

© MamaH1620 / Reddit

© MamaH1620 / Reddit Ваша жена лентяйка, и ей нет оправдания. Ей следует взять на себя 100% работы по дому, либо пойти наконец работать. Она считает, что женам ваших коллег очень повезло? Пускай тогда выйдет замуж за кого-то из них. Я уверена, что у вас также есть коллеги, чьи жены тоже работают. Она не хочет быть, как они? © Beautiful-Mountain73 / Reddit

Некоторые предположили, что у такого поведения все же могут быть причины: Я целиком и полностью на вашей стороне, ваша жена — эгоистка. Ей действительно следовало бы пойти на работу. Однако, возможно, она чувствует себя плохо из-за разлуки с ребенком? До этого дочка всегда была рядом, а теперь она ходит в детский сад. Это может вызывать у вашей жены неприятные чувства. © Unknown author / Reddit

Может быть, ваша жена нуждается в психологической или физической помощи? Она долгое время была перегружена уходом за ребенком и домашними делами. На мой взгляд, очевидно наличие каких-то проблем, которые вы игнорируете и не обговариваете.

© WhizzoButterBoy / Reddit

© WhizzoButterBoy / Reddit Если долго целыми днями сидеть дома и ничего не делать, то можно рано или поздно начать чувствовать себя ужасно. Может у вашей жены депрессия? В любом случае ей следует разобраться с этой проблемой и только после вновь начинать работать.

© heloluv / Reddit