Мужчина сказал жене, что подаст на развод, если она продолжит показывать их детей в соцсетях. И люди встали на его защиту

Социальные сети уже стали неотъемлемой частью жизни многих из нас. Кто-то любит делиться там своими успехами, кто-то рассказывает о путешествиях и необычных находках, а кто-то не стесняется затрагивать и очень личные аспекты жизни. Жена героя этой статьи так и делала, пока мужчина не пригрозил ей разводом, если она не прекратит выставлять видео и фото их детей на всеобщее обозрение.

Мужчина так рассказывает о своей ситуации: «Моя жена хочет стать популярным блогером. Она ведет свои каналы в нескольких соцсетях, где создает «мамский контент» и рассказывает о своей повседневной жизни. Когда она сообщила, что хочет заниматься блогерством, я был не против, только сказал, что не хочу, чтобы она подключала к этому наших маленьких детей. Ведь одному было всего 4 месяца, а другой 2 года.

Мне не приходило в голову следить за ней и проверять, выкладывает ли она в соцсети какие-то материалы с малышами. Но однажды стало любопытно, как развиваются ее каналы. Я решил туда заглянуть и с неприятным удивлением обнаружил, что почти во всех ее постах были лица наших детей!



Я открыто высказал недовольство, попросил ее удалить посты и пригрозил разводом. Она буркнула, что ожидала такую реакцию, но это ничего не изменит, а потом начала плакаться, говорить, что я разрушаю ее мечту и ничего не понимаю. А потом просто взяла и рассказала об этой ситуации в своих соцсетях.

Мне не нравится такое отношение к детям. Точнее то, что в такой ситуации дети перестают быть просто детьми и становятся способом привлечением подписчиков и зарабатывания денег. Взаимодействие родителя с ними на камеру становится наигранным, не настоящим. И я вижу, что то же происходит с моей женой. Например, она опубликовала видео о том, как пытается вывести из истерики нашу двухлетку. Но вместо того, чтобы успокаивать дочь, она снимала малышку на камеру. Разве первым делом в такой ситуации мама должна хвататься за телефон и записывать ролик, показывая всем, как ее ребенок плачет? Или она могла выложить видео, где ребенок в одном памперсе и практически неодет.



Конечно, многие выкладывают фото детей в соцсети, и я не против некоторых постов, но мне бы не хотелось выставлять некоторые очень личные моменты напоказ. Супруга же не согласна с этим. Она рассказала своим друзьям о моей позиции и выставила меня в своих блогах чрезмерно контролирующим и самовлюбленным мужем. Пожаловалась, что я, якобы, запрещаю ей появляться в соцсетях...

Дети всегда будут для меня главным жизненным приоритетом, но сейчас жизнь моей жены вращается вокруг них и ее телефона. Большую часть своего времени она буквально не отрывается от него. Я пытался поощрять ее хобби типа йоги или чего-то подобного, но она всегда быстро сдавалась и возвращалась к ведению блога. Сейчас это единственный ее интерес. Может если она оторвется от телефона и найдет какое-то другое увлечение, все наладится. Но пока она выставляет меня перед всеми чрезмерно опекающим мужем, друзья лишь пытаются убедить ее уйти. Я в отчаянии настолько, что порой мне кажется, что развод — это единственный выход. Хотя если мы разведемся, разве это помешает ей продолжать постить фото и видео наших детей? Я в полном замешательстве, и не знаю, как справиться с этой проблемой."

Этот пост в социальной сети собрал огромное количество комментариев. Практически все пользователи поддержали мужчину, решив, что дети — не инструмент для продвижения блога:

Кажется, что ваша жена больше заинтересована в том, чтобы стать знаменитостью TikTok, чем быть заботливой женой и матерью. ©7hr0wn / Reddit

Кажется, вашу жену затянуло в водоворот социальных сетей. Теперь только вам решать, вытащить ее или сдаться. ©throwawaitay07 / Reddit

«Монетизирование детей» — это чертовски отвратительно. Абсолютно точно можно создать успешный канал для мамочек, не эксплуатируя при этом тех, кого вы призваны защищать и любить. © Cultural_Section_862 / Reddit

Ваши дети — не реквизит. ©KronkLaSworda / Reddit

То, что ваша жена не обратила внимание на ваши просьбы, является реальной проблемой. В своем стремлении к известности она пересекает границы дозволенного. Ваши дети никогда не будут иметь личного пространства, пока она гонится за славой. ©javaqthrowaway / Reddit

Ваша жена не владеет вашими детьми, и вы, как родитель, тоже имеете право голоса. Это нормально, что вы не хотите «светить детьми», и они не должны исполнять мечты своей матери. Сейчас я вижу, что эта женщина использует детей для своей самореализации и отвергает вас как другого родителя и партнера. Она манипулирует вами, чтобы добиться своего. Задумайтесь, это может стать серьезным основанием для развода. ©Jolly_Tooth_7274 / Reddit