Мужчина выгнал подругу жены из дома и думал, что его осудят. А люди единогласно заявили, что он был прав

В гости к одной семейной паре пришла подруга жены. Вроде бы все шло чинно-благородно, но вдруг в один момент назрел конфликт. И произошел он, казалось бы, из-за пустяка, которому многие раньше даже не придали бы значения. По крайней мере, многие из наших родителей на этот счет даже не заморачивались и строго приказывали нам подчиниться, а вот у поколения 30-летних оказались совсем другие взгляды.

Вот что рассказал герой истории: «Мы просто ужинали и беседовали. Но тут подруга жены попыталась обнять нашего семилетнего сына. У него был плохой день, и он сказал: „Нет, спасибо“. Она продолжала давить на него и в конце концов поняла, что ребенок будет стоять на своем. В итоге гостья решила обратиться за поддержкой к родителям и посмотрела на меня. Я объяснил ей, что паренек сегодня повздорил в школе с другим учеником, поэтому он сейчас не в духе. Возможно, он обнимет ее позже, если захочет, конечно».

Женщина восприняла слова своего знакомого в штыки и сказала: «Да ладно, неужели ты так просто позволишь ему ослушаться?» Отец ответил, что воспитывает сына так, чтобы он умел выстраивать свои границы и твердо говорить «нет», если их кто-то нарушает. После этого гостья рассмеялась и сказала, что мальчишке повезло, что он не ее ребенок, иначе бы она быстро отучила его от такого поведения. Автору истории пришлось пойти на крайние меры. Вот продолжение его рассказа: «Я попросил сына уйти в свою комнату, а потом я сказал подруге жены, чтобы она убиралась отсюда. Ни за что не потерплю, чтобы с моим ребенком обращались как с домашним животным. Гостья выругалась и ушла, а моя жена стала переживать, что я обидел ее подругу». Действительно, жена рассказчика оказалась между двух огней: с одной стороны она ходила с этой женщиной на йогу, а с другой — понимала, что ее муж был прав. Чуть позже она сказала ему, что, наверное, на его месте поступила бы так же.

Отец ребенка даже засомневался, правильно ли он сделал, выставив из дома приставучую гостью, и обратился с этим вопросом к пользователям сети. Но никто не стал его осуждать, напротив, все единогласно поддержали решение заступиться за ребенка. Мальчику реально повезло, что он не ее сын. У него есть отец, который защищает его от нападок других людей. © EmptyDrawer9766 / Reddit

Я выросла в семье, где всех полагалось целовать и обнимать на прощание. Зато теперь, когда я сама тетушка, я говорю маленьким детям: «Только если вы этого сами хотите». © morecowbellpleasee / Reddit

Обалдеть. Это же не ее ребенок, а она просто случайная знакомая его матери. Эта женщина вообще не должна ожидать послушания и уж точно не вправе требовать, чтобы отец заставил мальчика подчиниться ее требованиям. Почему она так сильно хотела обнять его? Похоже, даме доставляет удовольствие, когда другие подчиняются ее воле . Не пускайте больше ее в дом. © calling_water / Reddit

. Не пускайте больше ее в дом. © calling_water / Reddit А меня больше беспокоит, как отреагировала жена рассказчика. Она же переживала, что испортит отношения со своей подругой, с которой ходит на йогу. Мне кажется, что мужу с женой нужно серьезно поговорить и убедиться, что они оба придерживаются одной точки зрения на воспитание детей. © Jedisilk015 / Reddit

Мой внук раньше был таким ласковым. Но сейчас у него период, когда он наотрез отказывается обниматься или целоваться на прощание. Моя дочь попыталась пристыдить его, а я ответила, что все в порядке — мы обойдемся воздушным поцелуем. Дети растут, и им нужно чувствовать, что они вправе контролировать доступ к собственному телу. Ведь порой к ним и так прикасаются без разрешения — взять хотя бы прием у врача. © mjw217 / Reddit

Мне 58, и я тоже против принудительных объятий. Я говорю внучатым племянникам: «Было так здорово повидаться с вами. Спасибо!» А затем просто протягиваю руку для рукопожатия. Помню, как одна из малышек засветилась от радости и сама бросилась меня обнимать. © disco_has_been / Reddit

Я обычно говорю: «Ничего, если я тебя обниму?» Однажды пришлось идти на конфликт с моей матерью, которая хотела, чтобы внучка непременно обняла ее и поцеловала и говорила что-то типа «я же твоя бабушка». Я ответил: «А я ее папа. Я учу ее тому, что личные границы неприкосновенны». Моя мать до сих пор обижается. © antidumb / Reddit

Я очень рад, что это поколение родителей придает такое большое значение личным границам. В детстве я всегда ненавидел обнимать и целовать настойчивых тетушек, но отказать им не мог — знал, что у меня будут проблемы . © Cinderjacket / Reddit

. © Cinderjacket / Reddit Однажды я видел видео о малышах то ли из детского сада, то ли из первого класса. Педагог стояла у двери класса, а рядом была табличка с картинками, которая позволяла каждому малышу решить, как он хочет ее приветствовать. Можно было обняться, дать пять или потанцевать. Это отличный способ научить маленьких детей уважению к себе и своему телу. © PorkrindsMcSnacky / Reddit

Эта женщина действительно воспринимала вашего сына как домашнего питомца. Спасибо, что научили ребенка не позволять относиться себе подобным образом. © brisemartel / Reddit