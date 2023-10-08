На девушку насели и свекровь, и муж, но она ясно дала понять, что не намерена это терпеть

Семейная жизнь порой полна разногласий. Даже если со второй половинкой вы живете душа в душу, обязательно найдутся родственники, которые будут изо всех сил раскачивать вашу лодку любви. Вот одна девушка так и не смогла поладить со свекровью, и ее история задела нас за живое.

Вот что поведала героиня

С мужем мы вместе уже 5 лет, 3 из них женаты. Мама его, конечно, всегда меня поражала, вот в каждой бочке затычка. Я всегда думала: ну нельзя же обижаться на мужа за то, на что он не может повлиять, свою маму он не контролирует. Но вот что обидно: когда она закатывает свои концерты, муж меня не особо-то поддерживает, а просто говорит, мол, не обращай внимания или согласись. И мы с ней, в общем, никогда не ругались, потому что я либо пропускаю мимо ушей ее язвительные комментарии, либо мило улыбаюсь и говорю: «Спасибо, но нам и так нормально».

В принципе, я согласна с фразой «Когда ты выходишь замуж за человека, ты выходишь и за его семью». Но разве не должен каждый супруг как-то сдерживать свою часть семьи? Ну, я своих родителей всегда могла вовремя «притормозить», и ждала, что муж тоже так будет делать. Но он просто просил меня быть терпеливее к его маме, и все. Но как-то сложно быть терпеливой, когда человек тебя оскорбляет. В последнее время свекровь новую шарманку завела: зудит, что наш сын не похож на моего мужа в детстве — то есть, по сути, обвиняет меня в измене. А муж, представляете, ей ни слова не сказал.

Ну и неделю назад муж мне сообщил, что сделает тест ДНК на отцовство — якобы для того, чтобы его мама наконец успокоилась и перестала меня доставать. И я даже не знаю, что хуже: свекровь, которая считает, что я изменяла мужу, или вот этот его поступок. И нет, в результате теста я не сомневаюсь, потому что я не изменяла. И я, конечно, не могу ему запретить сделать этот тест. Но сам поступок... С этим человеком я больше ничего общего иметь не хочу.

Когда придут результаты теста, я отдам их мужу вместе с документами о разводе. Может, прозвучит странно, но я больше не уважаю своего мужа, я вижу ненадежного человека, с которым уже ничего не построишь. Возможно, расходы на развод и адвоката обойдутся дороже, чем тест на отцовство, но зато его матушка наконец довольна будет.

На мужа обрушилась волна гневных комментариев

Свекровь, конечно, все границы перешла, но муженек твой — просто бесхребетный. Делать этот тест — все равно что напрямую обвинять тебя в измене. Я бы не простила. © Marnnirk / Reddit

У нас с мужем есть правило: он отвечает за своих родителей, а я — за своих. Перед любыми нападками от них мы едины. Причем мы можем даже между собой поспорить, но родня знает, что натравливать нас друг на друга бесполезно. И мы друг друга поддерживаем. Родители прекрасно понимают, что друг друга мы ставим на первое место, а их на второе. © kikivee612 / Reddit

Ну уж теперь-то его мать точно торжествует, когда он побежал выполнять все ее требования. Это не мужчина, это мамина сыночка-корзиночка, а ты достойна лучшего. © AShamrock28 / Reddit