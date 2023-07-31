На днях Линдси Лохан родила первенца, и ее киномама Джейми Ли Кертис не смогла сдержать эмоций

Пару недель назад Линдси Лохан родила первенца. Актриса стала мамой в 37 лет. Сейчас она проживает в Дубае вместе со своим супругом и ребенком. Линдси раньше часто говорила о том, что хотела бы иметь детей, и вот наконец-таки ее мечта сбылась.

Долгожданное личное счастье

В 2020 году Линдси Лохан и Бадер Шаммас рассказали о том, что они встречаются, а через год молодой человек сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. В ноябре 2022 года в одном из интервью актриса признавалась, что очень хотела бы иметь детей.

В марте этого года Линдси Лохан выложила на своей странице в соцсети фото детского боди и написала, что они с супругом ждут ребенка. Поклонники тут же начали поздравлять певицу со скорым прибавлением в семействе, а сам пост собрал более 2 млн лайков.

В июне Лохан снялась для обложки Allure и дала интервью изданию. Там она поделилась своими эмоциями от беременности. Актриса заявила, что сейчас она переживает свой лучший момент в жизни, и добавила: «Не могу дождаться, чтобы узнать, что это за чувство и каково это — быть просто мамой».

17 июля Линдси с супругом Бадером Шаммасом заявили, что у них родился сын. В своем обращении они сказали: «Мы счастливы до Луны и обратно». Пара назвала малыша красивым арабским именем Луай.

В ожидании громкого камбэка

Многие помнят Линдси Лохан по ее блестяще сыгранной роли в «Чумовой пятнице» (2003). Там она снялась будучи 17-летним подростком. По сюжету этого фильма дочь, роль которой как раз исполняет Лохан, и мать (ее играла Джейми Ли Кертис) поменялись телами. Из-за этого они попадали во множество абсурдных ситуаций.

Совсем недавно актрисы заявили, что готовятся сняться в сиквеле этого фильма. Disney подтвердила информацию о том, что новому фильму быть, и уже даже написан сценарий. Ли Кертис признавалась, что пока она ездила по миру, представляя фильм «Хэллоуин заканчивается», у нее все время спрашивали, планируется ли продолжение «Чумовой пятницы». Когда она связалась с Disney и рассказала о запросах зрителей, те мгновенно отреагировали. Похоже, что Лохан рада такому положению дел, она сказала следующее: «Мы с Джейми открыты для этого опыта. И готовы сделать то, что люди действительно обожают».

Кстати, в апреле Ли Кертис опубликовала пост с Лохан, в котором разместила фото беременной актрисы и написала: «Моя подруга и экранная дочь подрастает! Я так рада за нее. Она скоро станет мамой». А уже после рождения малыша Кертис написала: «Этот понедельник чудесен! Моя кинодочь только что сделала меня кинобабушкой».

Судя по всему, Лохан не собирается задерживаться в декретном отпуске, но очень переживает по поводу того, удастся ли ей качественно совместить материнство и съемки в сиквеле «Чумовой пятницы». В связи с этим Ли Кертис дала ей такой совет: «Просто возьми ребенка с собой, и все будет хорошо».