На женщину набросились подруги, потому что ее раздражают дети на совместных посиделках. А интернет решает, кто прав

Женщина рассказала в интернете, что ее осудили собственные подруги. Все дело в том, что она против того, чтобы на дружеских встречах присутствовали дети. И она спросила у пользователей сети их мнение, права она или нет. Вот ее история.

У меня есть университетские подруги. Мы все живем в одном городе, но видимся редко, от силы пару раз в год. Я единственная из нас семерых, кто не планирует заводить детей. Две подруги сейчас беременны первенцем, у одной нет детей, а у еще у троих есть. Каждый раз, когда мы собираемся встретиться, кто-то из подруг спрашивает, можно ли привести с собой ребенка. И прежде чем кто-либо еще успевает ответить, другая мама отвечает «да». И хотя у всех есть бабушки и дедушки, готовые присмотреть за внуками, всегда оказывается, что в этот раз это невозможно.

Когда я узнаю, что на нашей тусовке будут дети, я отказываюсь от встречи и вместо этого встречаюсь с подругами один на один. Несколько дней назад мы договорились собраться. О детях никто не спрашивал, поэтому я пришла. И что бы вы думали? Одна из подруг привела своего 8-летку! Я не скрывала своего раздражения, а через полчаса сказала, что плохо себя чувствую, и ушла. За эти 30 минут нам так и не удалось поболтать. Все, что мы делали, — это развлекали ребенка.

После моего ухода подруги поняли, что я избегаю их детей, и забросали меня гневными сообщениями. Они упрекали меня в том, что я веду себя ужасно и была неправа, когда ушла. Только одна из мам поддержала меня и предложила встретиться позже и провести вечер вместе. Я не ненавижу детей. Но я работаю с ними каждый день и не хочу тратить свое свободное время, развлекая их. В чем я неправа?

Вот что ответили женщине пользователи сети: Существуют правила большинства, и вы, кажется, единственный человек среди ваших подруг, который против того, чтобы дети были рядом. В этом нет ничего плохого, как и в том, что ваши подруги находятся на другом жизненном этапе. Кроме того, непохоже, чтобы вы прямо сказали о том, что хотите «тусовки для взрослых». Вы просто молча дуетесь. © GroundbreakingTwo201 / Reddit

Вы ведь не требуете, чтобы они не приводили детей. Вы просто не приходите. Возможно, вам стоит просто сказать, что формат встреч с детьми вам не подходит, но вы с удовольствием провели бы время на вечеринке, где будут только ваши подруги. © No-Locksmith-8590 / Reddit

Похоже, ваш круг друзей естественным образом распадается, и это нормально. Вполне естественно, что молодые родители хотят общаться с другими такими же, да и для детей это хороший повод пообщаться с ровесниками. © Haunting_Being / Reddit

Ваше поведение можно назвать пассивно-агрессивным. Вы можете сами предложить «взрослый формат», а не ждать, что другие попросят кого-то присмотреть за их детьми, и потом злиться, что они не подумали об этом и о том, будет ли вам комфортно. © champagneformyrealfr / Reddit

Приводить с собой ребенка без предупреждения — неуважение к другим. Я люблю детей, но они действительно полностью меняют атмосферу вечера. Родители забывают, что дети — это отдельные люди, а не продолжение их самих. Я считаю, что нужно обязательно спрашивать разрешения на присутствие ребенка и быть готовым к тому, что тебе могут сказать «нет». Конечно, родители готовы на многое ради своих детей, но не нужно ожидать того же от всего мира. © klutsykitten / Reddit