Над беременной смеялись из-за огромного живота, но все изменилось, когда она родила

Нечасто можно встретить беременную женщину с настолько большим животом, что окружающие думают, что у нее родится не один и не два, а целых восемь детей. Удивительный случай с Рене У привлек внимание всего интернета и вызвал бурные обсуждения.

Люди думали, что у нее будет восемь детей

Пользователи были поражены размерами живота нашей героини, а один из комментаторов заявил: «Без шуток, у вас там как будто 8 детей». Другой пользователь подшутил: «Там взрослый человек в полный рост». Некоторые пользователи не удержались от шуток: «У вас ребенок уже строит себе дом».

«Медицинский работник» выразил обеспокоенность

«Он немного подвинулся, когда я снимала видео. Да, у меня будет только один мальчик»

Шутки шутками, но ситуация приняла менее забавный оборот, когда якобы медицинский работник заявил, что ей стоит беспокоиться.



Рене дала свой ответ, заявив: «Вам, как врачу, должно быть стыдно за такие слова, особенно учитывая, что я не являюсь вашим пациентом. Вы говорите, что живот не должен быть таким большим, но я и мой ребенок здоровы». Она отмечает, что общая реакция на ее большой живот обычно положительная, и ей нравятся комментарии, которыми делятся люди. «Чувак собирается выйти с дипломом бакалавра», — прокомментировал один человек. Другой с юмором заметил: «Футбольная лига уже хочет подписать с ним контракт».

Она не страдает никакими заболеваниями

В предыдущем видеоролике она ответила на вопросы зрителей, которые беспокоились о ее самочувствии. Она пояснила: «В нескольких своих видеороликах я заявляла, что у меня нет ни многоводия, ни лишней жидкости, ни гестационного диабета. Не так давно я делала УЗИ, жидкость в норме. За мной следит перинатолог».



Она также отметила, что из-за ракурса живот кажется больше, чем есть на самом деле.

Она сказала, что будет скучать по своему животу

18 февраля девушка родила своего сына путем кесарева сечения, вес новорожденного составил 4,3 кг, а рост — 57 см. Видео, на котором она с гордостью демонстрирует свой постоянно растущий живот перед родами, набрало на ее канале более пяти миллионов просмотров. Несмотря на заметный дискомфорт, она признается, что после появления малыша будет скучать по своему животу.

Люди заметили, что у девушки почти нет растяжек

«11 дней после кесарева»

Мама, родившая в январе этого года, уже почти вернулась к своим обычным размерам. Удивительно, но, учитывая значительный размер живота, у нее очень мало растяжек.

«Через 13 с половиной часов я наконец-то встречусь со своим мальчиком! Я так рада!»

В очередном видеоролике она продемонстрировала свое послеродовое тело и поразила подписчиков. «Пять детей и никаких растяжек. Повезло же», — прокомментировал один пользователь. А другой написал: «Наши тела удивительны! Кожа выглядит отлично, мамочка!».