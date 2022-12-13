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Некоторые женщины могут забеременеть, будучи уже беременными, и вот как это происходит

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Есть как минимум 3 хорошо известных и подтвержденных случая, когда женщины беременели, будучи уже беременными. И это мы не о близнецах. Феномен, о котором мы хотим рассказать в этой статье, куда более удивительный. Все эти женщины были уверены, что у них будет лишь один ребенок, но через несколько недель или даже месяцев узнавали, что зачали еще одного. Давайте познакомимся с мнениями врачей о том, как такое возможно и кто именно к этому предрасположен.

Такое бывает очень редко, но все же бывает, несмотря на невероятно низкие шансы

По целому ряду причин (утренняя тошнота, судороги в ногах, изжога) беременность может быть довольно неприятным опытом. Но одним из ее плюсов является то, что как минимум 9 месяцев женщине и ее партнеру больше не нужно переживать о контрацепции. Обычно невозможно забеременеть, если вы уже беременны.

Но кое-какие ошеломляющие новости могут перевернуть с ног на голову все, что вы знали о беременности. Оказывается, можно подселить еще одного ребенка в животик, когда один уже там развивается.

Двойная беременность — очень редкий феномен. Не существует даже статистики таких случаев, но, если верить науке, это возможно. Не стоит бояться, что это произойдет именно с вами, просто нужно знать, что в теории такое возможно, и вот почему.

Двойная беременность возможна, если ваше тело сделает кое-что особенное

Всем хорошо известно, что у женщин прекращается овуляция, когда они беременеют. Матка адаптируется к содержанию уже оплодотворенной яйцеклетки, и обычно новый эмбрион не может добавиться к существующему.

К тому же во время беременности женское тело производит слизистую пробку, которая защищает плод от инфекций и служит барьером для других вещей, таких как повторное зачатие.

Чтобы получить двойную беременность, нужно либо чтобы овуляция продолжилась и во время беременности, либо чтобы матка была разделена или лишь частично сформирована. Оба варианта настолько редки, что у ученых даже не хватает данных для их подробного изучения. Медициной описаны меньше 10 подобных случаев, но все-таки это возможно.

Когда рождаются дети при двойной беременности

Двойная беременность может немного усложнить планирование родов, но не сильно.

Скорее всего, младенцы будут близки по возрасту. В большинстве случаев дети, рожденные между 37-й и 38-й неделями, здоровы, поэтому в теории можно запланировать роды так, чтобы они оба успели нормально развиться.

Если оба ребенка развиваются в рамках нормы, для матери нет никаких рисков. С другой стороны, могут быть проблемы в том случае, когда один из детей значительно «моложе» или менее развит, чем второй.

Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что беременны вторым ребенком, хотя ожидали только одного?

Фото на превью nat20/ Shutterstock.com, nat20/ Shutterstock.com
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AdMe/Семья/Некоторые женщины могут забеременеть, будучи уже беременными, и вот как это происходит
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