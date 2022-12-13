Некоторые женщины могут забеременеть, будучи уже беременными, и вот как это происходит

Есть как минимум 3 хорошо известных и подтвержденных случая, когда женщины беременели, будучи уже беременными. И это мы не о близнецах. Феномен, о котором мы хотим рассказать в этой статье, куда более удивительный. Все эти женщины были уверены, что у них будет лишь один ребенок, но через несколько недель или даже месяцев узнавали, что зачали еще одного. Давайте познакомимся с мнениями врачей о том, как такое возможно и кто именно к этому предрасположен.

Такое бывает очень редко, но все же бывает, несмотря на невероятно низкие шансы

По целому ряду причин (утренняя тошнота, судороги в ногах, изжога) беременность может быть довольно неприятным опытом. Но одним из ее плюсов является то, что как минимум 9 месяцев женщине и ее партнеру больше не нужно переживать о контрацепции. Обычно невозможно забеременеть, если вы уже беременны.



Но кое-какие ошеломляющие новости могут перевернуть с ног на голову все, что вы знали о беременности. Оказывается, можно подселить еще одного ребенка в животик, когда один уже там развивается. Двойная беременность — очень редкий феномен. Не существует даже статистики таких случаев, но, если верить науке, это возможно. Не стоит бояться, что это произойдет именно с вами, просто нужно знать, что в теории такое возможно, и вот почему.

Двойная беременность возможна, если ваше тело сделает кое-что особенное

Всем хорошо известно, что у женщин прекращается овуляция, когда они беременеют. Матка адаптируется к содержанию уже оплодотворенной яйцеклетки, и обычно новый эмбрион не может добавиться к существующему.

К тому же во время беременности женское тело производит слизистую пробку, которая защищает плод от инфекций и служит барьером для других вещей, таких как повторное зачатие. Чтобы получить двойную беременность, нужно либо чтобы овуляция продолжилась и во время беременности, либо чтобы матка была разделена или лишь частично сформирована. Оба варианта настолько редки, что у ученых даже не хватает данных для их подробного изучения. Медициной описаны меньше 10 подобных случаев, но все-таки это возможно.

Когда рождаются дети при двойной беременности

Двойная беременность может немного усложнить планирование родов, но не сильно.



Скорее всего, младенцы будут близки по возрасту. В большинстве случаев дети, рожденные между 37-й и 38-й неделями, здоровы, поэтому в теории можно запланировать роды так, чтобы они оба успели нормально развиться.



Если оба ребенка развиваются в рамках нормы, для матери нет никаких рисков. С другой стороны, могут быть проблемы в том случае, когда один из детей значительно «моложе» или менее развит, чем второй.