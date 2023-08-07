Невеста отказалась переносить свадьбу в угоду сестре и вообще не жалеет об этом

Когда сталкиваются два человека, готовые до конца стоять на своем и защищать свои личные границы, получается как в детском стишке про барашков: «Помотал один рогами, уперся другой ногами...». Вот и героиня сегодняшней статьи точно так же отказывается идти на компромисс с упрямой сестрой и не разрешает собой манипулировать. И повод у нее весомый — свадьба.

Пара назначила свадьбу на осень

Я выхожу замуж в октябре. Свадьба будет без размаха, только для близких. Проблемы возникли, когда об этом узнала моя сестра Лиза — у нас с ней натянутые отношения по многим причинам. В общем, мы еще в прошлом месяце разослали всем приглашения. Свадебная церемония начнется в 13:30, и мы попросили гостей приехать к 13:00. Свадьбу мы справляем в нашем же городке, и большинству людей — в том числе и Лизе, — добираться удобно.

А она говорит мне, что время ей не подходит из-за графика сна ее двухлетнего сына. Он, говорит, засыпает в 12, и она не будет будить его ради нашей церемонии, потому что он, видите ли, начнет капризничать. И... слушайте, детей у меня пока нет, но это немного глупая причина, нет? Спрашиваю ее, не сможет ли она найти кого-нибудь, кто посидит с сыном, а она заявляет: «Нет, потому что все, кому я могла бы доверить ребенка, тоже будут на твоей свадьбе». Предлагаю ей приехать хотя бы после торжественной части — снова отказывается, мол, если на самой церемонии бракосочетания ее не будет, то она вообще не поедет.

Короче, Лиза сказала, что не сможет прийти на свадьбу, если мы не поменяем время. Я попыталась убедить ее, что это невозможно, она обиделась и сказала, что вообще тогда не собирается приходить. Меня это тоже задело, и я бросила трубку. Через пару дней она звонит, спрашивает, что я надумала. Напомнила ей, что время менять мы не будем. И ее понесло: «Надеюсь, ты довольна, что мы не придем! Все будут спрашивать, почему нас нет, а ты им скажи, что все из-за того, что ты не захотела пойти навстречу». Я огрызнулась и сказала, что мир не вращается вокруг нее и ее ребенка, она меня обозвала и заблокировала номер. Теперь мама настаивает, чтобы мы помирились, но что-то мне не хочется.

Люди в интернете встали на сторону невесты

А-а-а, кажется, я понимаю, почему у вас с сестрой натянутые отношения. © BonjourCheriex / Reddit

А почему муж сестры не может посидеть с ребенком, чтобы сестра смогла приехать на регистрацию брака, а потом присоединиться к ней после официальной части? © drwhogirl_97 / Reddit

Знаете, некоторые люди просто любят жаловаться и строить из себя жертву. Вот ваша Лиза именно такая, ей нравится привлекать внимание, заявляя, что «собственная сестра не хочет видеть ее на свадьбе и плевать хотела на ее ребенка». © AH_Raccoon / Reddit

Может, со стороны Лизы и грубо отказываться, но она тоже имела право ожидать, что сестра пойдет ей навстречу. © Altruistic_List_7984 / Reddit