Невеста попросила жениха и гостей завязать глаза, когда она пойдет к алтарю. Причина никого не оставит равнодушным
Люси Эдвардс, молодая невеста из Англии, недавно рассказала о своем уникальном опыте, в котором она использовала особый и осмысленный подход. Девушка предложила не только своему будущему мужу, но и близким родственникам и друзьям пройти к алтарю с повязками на глазах.
Люси стала инвалидом по зрению в возрасте 17 лет. Потеря зрения у Люси произошла в подростковом возрасте из-за редкого генетического заболевания. На видео запечатлена встреча девушки и ее мужа Олли у алтаря. Примечательно, что на всех присутствующих в зале, включая гостей, были надеты черные повязки, что позволило им ненадолго погрузиться в ее мир.
27-летняя невеста отпраздновала свой союз с Олли на небольшой свадебной церемонии, состоявшейся в лондонском парке Kew Gardens.
В начале видеоролика невеста выходит из белого такси в сопровождении родственников и подружек невесты, которые помогают ей добраться до места проведения церемонии. Верная собака-поводырь, мисс Молли, одетая в белое платье, преданно идет рядом с ней.
«Я незрячая, и когда я шла к алтарю, мы попросили гостей надеть повязки на глаза. Вот их реакция, когда они на мгновение оказались на моем месте».
На кадрах запечатлено, как мисс Молли и отец Люси ведут невесту к алтарю. Лицо Люси светится от счастья, когда она идет навстречу Олли. Момент их воссоединения очень трогателен: эмоции переполняют Олли.
Пара обменивается искренними улыбками, обнимаясь, а Олли прикасается к свадебному платью Люси, что позволяет ему «увидеть» его также, как и Люси.
В трогательный момент гости начинают снимать повязки с глаз, многие из них улыбаются от восхищения, наблюдая за этим уникальным зрелищем. Однако Олли решает не снимать повязку, и по его лицу текут слезы. «Прежде чем Олли снял повязку, мы дали ему возможность потрогать мое платье и понять, почему я выбрала именно его».
Люси выложила в социальные сети эти замечательные кадры, сопроводив их проникновенным посланием: «Вот момент, когда я шла к алтарю. Мы с Олли подумали, что было бы круто и ему надеть повязку, поскольку, когда я дошла до алтаря и мой папа передал мою руку Олли, он смог потрогать и „увидеть“ мое свадебное платье точно так же, как и я, когда только надела его».
«Это был такой важный опыт для нас обоих. Мы решили, что для него и всех моих гостей очень важно почувствовать, каково мне в самый важный момент моей жизни», — продолжила невеста.
Этот трогательный ролик набрал более 300 000 «лайков» и тысячи комментариев.
Среди них один человек сказал: «Нам только что сообщили, что мой трехлетний ребенок потеряет зрение, и я надеюсь, что он найдет кого-то, кто будет любить его так же сильно. Кстати, вы прекрасны». Другой поделился: «Боже, кто режет лук?», еще один человек выразил мнение: «У меня просто дух захватило. Спасибо, что поделились таким душевным моментом».
Если бы на свадьбе пары был фотограф Джеймс Дэй, то девушка смогла бы заново прожить каждый момент этого торжества, ведь однажды он уже помог незрячей невесте «ощутить» свои свадебные фотографии.