Невеста попросила жениха и гостей завязать глаза, когда она пойдет к алтарю. Причина никого не оставит равнодушным

Люси Эдвардс, молодая невеста из Англии, недавно рассказала о своем уникальном опыте, в котором она использовала особый и осмысленный подход. Девушка предложила не только своему будущему мужу, но и близким родственникам и друзьям пройти к алтарю с повязками на глазах.

Люси стала инвалидом по зрению в возрасте 17 лет. Потеря зрения у Люси произошла в подростковом возрасте из-за редкого генетического заболевания. На видео запечатлена встреча девушки и ее мужа Олли у алтаря. Примечательно, что на всех присутствующих в зале, включая гостей, были надеты черные повязки, что позволило им ненадолго погрузиться в ее мир.



27-летняя невеста отпраздновала свой союз с Олли на небольшой свадебной церемонии, состоявшейся в лондонском парке Kew Gardens.

В начале видеоролика невеста выходит из белого такси в сопровождении родственников и подружек невесты, которые помогают ей добраться до места проведения церемонии. Верная собака-поводырь, мисс Молли, одетая в белое платье, преданно идет рядом с ней. «Я незрячая, и когда я шла к алтарю, мы попросили гостей надеть повязки на глаза. Вот их реакция, когда они на мгновение оказались на моем месте». На кадрах запечатлено, как мисс Молли и отец Люси ведут невесту к алтарю. Лицо Люси светится от счастья, когда она идет навстречу Олли. Момент их воссоединения очень трогателен: эмоции переполняют Олли.

Пара обменивается искренними улыбками, обнимаясь, а Олли прикасается к свадебному платью Люси, что позволяет ему «увидеть» его также, как и Люси. В трогательный момент гости начинают снимать повязки с глаз, многие из них улыбаются от восхищения, наблюдая за этим уникальным зрелищем. Однако Олли решает не снимать повязку, и по его лицу текут слезы. «Прежде чем Олли снял повязку, мы дали ему возможность потрогать мое платье и понять, почему я выбрала именно его».

Люси выложила в социальные сети эти замечательные кадры, сопроводив их проникновенным посланием: «Вот момент, когда я шла к алтарю. Мы с Олли подумали, что было бы круто и ему надеть повязку, поскольку, когда я дошла до алтаря и мой папа передал мою руку Олли, он смог потрогать и „увидеть“ мое свадебное платье точно так же, как и я, когда только надела его».



«Это был такой важный опыт для нас обоих. Мы решили, что для него и всех моих гостей очень важно почувствовать, каково мне в самый важный момент моей жизни», — продолжила невеста.

Этот трогательный ролик набрал более 300 000 «лайков» и тысячи комментариев.



Среди них один человек сказал: «Нам только что сообщили, что мой трехлетний ребенок потеряет зрение, и я надеюсь, что он найдет кого-то, кто будет любить его так же сильно. Кстати, вы прекрасны». Другой поделился: «Боже, кто режет лук?», еще один человек выразил мнение: «У меня просто дух захватило. Спасибо, что поделились таким душевным моментом».