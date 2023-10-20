«Обращаются со мной как с домработницей». Девушка рассказала, каково жить с родителями мужа

Жить в одном доме одной большой семьей может быть и классно, но только когда семья дружная. А если как у героини этой статьи, то чем дальше будет жить родня, тем лучше. Вот родители ее мужа, к примеру, решили, что невестка — все равно что бесплатная домработница.

Мы с мужем переехали к его родителям — тогда у его отца были проблемы со здоровьем, тому требовалась помощь и уход, и мы согласились помочь. Прошло время, свекру значительно полегчало, хотя некоторые бытовые штуки ему по-прежнему помогает делать мой муж. И, казалось бы, можно уже и съехать от них, да? Я бы очень хотела, но свекровь со свекром как могут отговаривают нас: говорят, что и у них всем места хватит, и прямо не знают, что бы они делали без нашей помощи, и все в таком духе.

Мы его родителям за жилье не платим (они не против), но зато покупаем продукты на всех и коммуналку частично оплачиваем, электричество, интернет... А еще я готовлю на всех и убираю дом. И вожу их домашнюю живность к ветеринару — работаю из дома, так что график у меня в принципе гибкий, и я успеваю все это делать. Ну а еще мы платим половину стоимости, если они затевают какую-то переделку или мелкий ремонт, потому что «однажды это будет ваш дом». А бесит меня тот факт, что мужнины родители приходят домой с работы и спокойно отдыхают, в то время как я должна после работы готовить, убираться, и мне никто не помогает. Да и по выходным я по полдня провожу за наведением порядка, пока они делают что им захочется.

А на прошлой неделе ситуация вообще достигла апогея: я приболела, чувствовала себя ужасно, дико хотела спать. И вечером меня будит свекровь со словами: «А что на ужин?». Знаете, ругаться очень не хотелось, поэтому я встала и пошла на кухню. И пока я там, борясь со слабостью, готовила, они все втроем смотрели кино, ожидая, пока я им стол накрою. Я подождала, пока мы с мужем останемся наедине и все ему высказала. Он просил прощения, обещал помогать мне в быту, но на следующий день все повторилось — мне, еще не выздоровевшей, пришлось вылезать из постели, чтобы приготовить завтрак. Принесла им тарелки, и свекровь такая: «Ой, бедняжка, выглядишь ужасно. Попозже уберешься везде еще раз? Не хочу ничем заразиться».

И тут меня прорвало. Я прямо сказала им, что они со мной обращаются, как с домработницей, никакого доброго отношения к себе я не вижу, им интересны только мои услуги по дому. И что уж пару раз они могли бы и сами себе еду приготовить. А муж... А что муж, он молча сидел. И потом сказал, что я могла бы обсудить этот вопрос более спокойно, не быть такой эмоциональной. Нет, возможно, он и прав, но тогда просто все навалилось — и болезнь, и стресс. И в общем ничего не поменялось. Я все еще хочу переехать, муж и его родители по-прежнему против, требования ко мне у них все те же, и передо мной так никто и не извинился. А свекровь просто перестала со мной разговаривать на пару дней.

Но комментаторы заметили, что проблема тут явно не только в свекрови со свекром

М-да, муж у вас прямо само совершенство. Когда моя жена чувствует себя плохо, или когда ей грустно и хочется отдохнуть, я беру на себя все домашние дела, а ей завариваю чай и всячески ее балую. А мы вместе уже 15 лет. © JamesPestilence / Reddit

Проблема не только в свекрови со свекром — муж твой тоже, мягко говоря, не подарок. Он тебе не помогает, а когда ты говоришь правду, заявляет, что ты «слишком эмоционально» себя ведешь. Кажется, его твоя роль горничной тоже устраивает. И если муж ни в чем тебя не поддерживает, задумайся, а какая тебе польза от этих отношений? © schoobydoo42 / Reddit

Так, погоди. Ты убираешься, готовишь, занимаешься их животными, платишь за мелкий ремонт (ага, ведь дом «когда-нибудь станет вашим»)... А потом им и этого становится мало, и они дергают тебя из кровати, когда ты болеешь, и критикуют, мол, недостаточно делаешь? Я правильно понимаю? Яблоко от яблони недалеко падает. Муж твой ничуть не лучше своей родни. © ToastyCrumb / Reddit