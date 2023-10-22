Одна мама придумала простую шифровку для переписок с сыном. И вот почему так стоит сделать всем родителям

Безопасность ребенка полностью зависит от родителей. Маленькие дети прячутся за папой или закрывают лицо маминой юбкой в окружении незнакомых людей. По мере взросления и приобретения опыта малыши все лучше осознают, что ситуация выходит из-под контроля и учатся правильно ее разрешать. В сегодняшней статье мы расскажем о трогательной истории одной мамой, которая поведала о том, как она и ее ребенок-подросток используют секретные коды для общения.

По мнению психологов, наличие кодового слова может помочь семье избежать неприятных ситуаций

Одна из пользователей Reddit рассказала такую историю: «Прислал мне ребенок сообщение — эмодзи 🌭 Он оставался на ночевку у друга, поэтому я спокойно легла спать. Но

вдруг приходит сообщение». Да, только эмодзи хот-дога и никаких подробностей. Далее, мама подростка объяснила: «Эмодзи „хот-дог“, или вообще любое случайное эмодзи, — это секретный код, который сын использует, когда хочет вернуться домой, но так, чтобы я как бы взяла вину на себя. Через несколько секунд я звоню ему и говорю: „Ты должен был помыть посуду, когда уходил, так что теперь ночевать будешь дома. Я приеду за тобой через 5 минут, чтобы к этому времени был уже у порога“».

«Когда он сел в машину, я спросила, что случилось, и он рассказал, что чувствовал себя неуютно из-за дедушки друга, но не знал, как сказать ему, что хочет уйти. Потом он поблагодарил меня за то, что я его забрала», — рассказала мама. Женщина поделилась своей историей на случай, если кому-то еще понадобятся идеи или советы о том, как помочь детям выбраться из ситуаций, о которых они не могут говорить открыто.

Ее историю высоко оценили другие родители, которые поделились похожим опытом

Мне нравится, что у вас есть такая договоренность с ребенком, и ему так легче говорить о неприятностях. У нас с детьми так же, и это действительно им помогает. © MommaG0614 / Reddit

У нас с мамой был код «красные носки». Например, я могла позвонить ей и сказать: «Забыла, что мне нужны красные носки для завтрашнего школьного мероприятия», и она тут же приезжала. Любое предложение с красными носками означало: забери меня, позвони мне и т. д. Мне 24 года, а моя мама до сих пор помнит эти слова. © bfammerman / Reddit