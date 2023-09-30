Отец и дочь разругались из-за татуировки, но это не то, о чем вы подумали

Это только в кино и сериалах нам показывают идеальные семьи, которые никогда не спорят и бесконечно улыбаются. В жизни же бывает иначе: даже самые близкие люди могут поссориться, а причиной может стать сущая ерунда — хоть, к примеру, татуировка. Мы прочитали на просторах интернета историю девушки, которая поругалась с отцом именно из-за рисунка на теле, и тут все не так просто, как может показаться.

Мама с папой давно в разводе. Я осталась жить с мамой, а папа год назад женился во второй раз — на женщине с двумя детьми. Пару лет назад мы с папой сделали одинаковые татуировки — просто контур нашей с ним фотографии. А после того, как он женился, мы как-то отдалились друг от друга. Понятное дело, он хотел проводить больше времени со своей новой семьей, но почему он не хотел меня видеть — загадка. Я же, в конце концов, всегда нормально относилась к его новой жене и ее детям.

В прошлые выходные он отказался встретиться, несмотря на то, что мы договаривались. Сказал, что занят, а сам потом запостил фото, как проводит время со своей новой семьей. И тут я замечаю, что у него на руке татуировка — в таком же стиле, как мы с ним сделали. Тоже контур фотки, только уже, конечно, их совместной фотки. Нет, я понимаю, что это не моя оригинальная идея, подобные татуировки есть у многих, но я почему-то ужасно расстроилась, что его тату с новой семьей точно такая же, как и у нас с ним. Мне казалось, что наша татуировка особенная для нас обоих.

Вечером я ему позвонила и спросила, почему он так сделал. А он сказал, что не думал, что меня это так заденет. Блин, ты взял и сломал нашу особенную семейную связь, что тут непонятного? Сказала ему, что свою татуировку я перекрою, и он может сделать то же самое. Он заявил, что я эгоистка и слишком остро реагирую, и даже мама сказала, что ничего такого ужасного он не сделал. На следующий день мы встретились с папой и он давай рассказывать, что сделал эту татуировку, чтобы показать падчерице, дочке жены, что она для него так же важна, как и я. И ей, мол, некомфортно со мной (а вот это очень странно, потому что мы никогда не конфликтовали), поэтому он не пригласил меня погулять с ними в тот день.

Но на этом все не закончилось. После всего этого мне написал сводный брат (сын папиной жены), мы разговорились, и наружу выплыла правда, которой я не знала. На самом деле это папина жена попросила не приглашать меня в тот раз, и это ей принадлежала идея татуировки. Кроме того, она терпеть не может мою маму, хотя они никогда не встречались. А потом он написал, что они всей семьей переезжают на следующей неделе, и запланировано это было давно. Что ж... Попросила маму, пусть передаст отцу, что разговаривать я с ним больше не хочу и видеть тоже. А татуировку скоро перекрою.

Комментаторам стало ясно, что эгоистка тут явно не героиня истории, а кое-кто другой

В самой идее сделать татуировку вроде бы ничего такого нет, но мог он хотя бы сперва поговорить с тобой? Вот тот факт, что отец избегал встречи с тобой, показывает, что прекрасно он понимал, что поступает так себе. © princessluni / Reddit

Как-то грустно, что свою новую падчерицу он любит якобы так же сильно, как родную дочь. Эту девочку он явно знает меньше, чем тебя, но ставит ее чувства на первое место и отстраняется от собственной дочери, потому что его новой дочке, видите ли, неудобно. © AnimeDeamon / Reddit

Да трус твой отец, вот и все. Его новая жена не хочет тебя видеть, потому что ей некомфортно, а он не собирается защищать тебя, и видеться с тобой у него нет желания. Перекрой татуировку, плевать твоему отцу. Он даже не смог сказать им: «Я хочу увидеться с дочкой, и я не хочу скрывать ее от вас, потому что она — часть семьи». © HumbledB4TheMasses / Reddit