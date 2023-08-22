Отец не разрешил дочери прийти на его свадьбу, но девушка не растерялась

Мы все выросли на сказках про злую мачеху и знаем, что это всего лишь выдумки, а в жизни не всегда бывает так. Но героиня сегодняшней статьи вживую столкнулась с проблемами с новой женой отца — однако не растерялась и сумела постоять за себя.

Вот что рассказала девушка

Мы с папой всегда были близки. Не так, как с мамой, конечно, но после развода родителей раза 3-4 в неделю я бывала в гостях у папы. Несколько лет назад он встретил женщину, назовем ее Анна. Мы с ней сразу поладили, и, когда папа сделал ей предложение, я была искренне рада. Из нее вышла бы отличная мачеха, как мне казалось.

И вот за несколько недель до свадьбы, когда я уже все необходимое купила — наряд, туфли, — папа и Анна заявляют, что им нужно со мной поговорить. Оказывается, они планируют провести «свадьбу без детей». Я была уверена, что это касается только маленьких детей, но, как оказалось, они не хотят приглашать никого младше 18 лет. А мне на момент свадьбы все еще будет 17, и Анна не собиралась делать исключение даже для меня, будущей падчерицы.

Самое смешное, что 18 мне исполнялось спустя пару дней после их свадьбы, но мне все равно не разрешили присутствовать. И вот свадьба у них была в прошлые выходные, а после нее — мой день рождения. Все это время я не разговаривала ни с папой, ни с Анной. Мое 18-летие мы отметили с мамой, а вчера я выложила в соцсети фотки со дня рождения и подписала: «Наконец-то я взрослая! Даже рада, что папа и Анна не пустили меня на свадьбу из-за возраста, потому что только теперь я реально чувствую себя взрослой».

Что тут началось! Вся семья (ну, кто на меня подписан в соцсети) начала заваливать гневными сообщениями папу с Анной, ну а сами они вскоре написали мне, что я незрелая эгоистка, так что они были правы, не позвав меня на праздник.

Пользователи единогласно поддержали девушку

Моей дочери было почти 3, когда я выходила замуж за ее отца, и да, она была на празднике с нами. Не могу представить, чтобы на моей свадьбе не было моих собственных детей. Очень вам сочувствую. © Liathano_Fire / Reddit

Может, это Анна все придумала? © TheDogIsTheBoss / Reddit

Даже если и так, отец-то на все это спокойно согласился. Стыдоба. © Nurse5736 / Reddit

Не могу не спросить: они что, специально выбрали дату до вашего дня рождения, просто чтобы был повод вас не пригласить? Если бы папа с мачехой планировали свадьбу без детей, но при этом хотели видеть вас на празднике, могли бы и сдвинуть дату — там же пара дней всего! Сдается мне, они просто нашли оправдание, чтобы не звать вас. © BlackFire4890 / Reddit