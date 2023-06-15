Отец преподал незабываемый урок 14-летнему сыну, который совершенно не ценил свою мать

Воспитание подростка — дело непростое, но очень ответственное. Недавно один из наших читателей придумал для сына необычное наказание, когда тот проявил неуважение к своей матери. Отец мальчика обратился к нам, чтобы узнать, не перегнул ли он палку в своих методах.