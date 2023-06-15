Отец преподал незабываемый урок 14-летнему сыну, который совершенно не ценил свою мать
Воспитание подростка — дело непростое, но очень ответственное. Недавно один из наших читателей придумал для сына необычное наказание, когда тот проявил неуважение к своей матери. Отец мальчика обратился к нам, чтобы узнать, не перегнул ли он палку в своих методах.
Судя по результату, мальчик хорошо усвоил урок.
Если вы оказались в похожей ситуации, вот еще несколько советов, которые могут помочь:
- В подростковом возрасте такое поведение — обычное дело, но это не значит, что родители должны терпеть неуважение со стороны своих детей. Для начала, вы должны попытаться понять ситуацию с точки зрения подростков. И регулярно обсуждать с ними проблемы, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться в жизни.
- Подростки по-прежнему нуждаются в заботе, возможно, даже больше, чем когда-либо, даже если они этого не показывают. Проводить время вместе и общаться с детьми — важный аспект воспитания.
- Поручите детям нескольких посильных домашних обязанностей. Для подростков, например, подойдет мытье посуды, стирка или уборка пылесосом. Так вы сможете привлечь их к работе по дому. Они станут более ответственными и научатся выполнять основные задачи, необходимые в повседневной жизни.
- Многие подростки проходят период бунтарства, но это не значит, что в семье не должны существовать правила, которым они должны следовать. Установите требования, например, быть дома в определенное время, и объясните детям последствия несоблюдения этих правил.
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