Папа взялся за воспитание дочек и даже научился красить им волосы и делать тату. Но у него есть один секрет

Мейсон — отец двух девочек. Он легко и весело организует домашний быт и снимает все это на видео. Сегодня у него уже более 2,5 млн. подписчиков. Для молодого отца не проблема помыть посуду, собрать дочек в детский сад, заплести им косички, приготовить еду и накормить. «Быть папой оказалось в 100 раз лучше, чем я представлял», — признается мужчина.

Мейсон Смит вырос в многодетной семье, у него 11 братьев и сестер. По его словам, родители всегда старались уделять время детям. Видимо, такой подход к воспитанию и помог парню стать заботливым папой. Когда ему и его девушке Шелби было по 20 лет, они поженились, а через три года у них родилась старшая дочка. Молодой отец работал 6 дней в неделю, а его жена подрабатывала в один из выходных. Именно тогда, оставаясь вдвоем с дочкой, он решил выкладывать личные видео в соцсетях. Но даже предствить не мог, что его семья станет настолько популярной.

Одно из любимых занятий Мейсона и его дочерей — делать прически перед зеркалом в ванной. Блогер не брезгует заниматься таким «девчачьим» делом и вообще считает, что это — самый лучший момент отцовства. А недавно он даже сделал девочкам и жене педикюр.

Мейсон уверен, что даже самую скучную и неприятную работу по дому можно превратить в увлекательное занятие, если делать все весело и играючи.

«Все, чего я хочу, — это проводить время с моими дочерями», — признается Мейсон. Мужчина черпает идеи для игр из своих детских воспоминаний. Например, он устроил праздник-сюрприз с мыльными пузырями и построил с дочками домик из картона прямо в гостиной.

«Нужно наслаждаться каждым моментом. Я уверен, что через 20 лет буду готов на все, чтобы вернуться в эти дни, какими бы тяжелыми они не казались сейчас», — делится инфлюенсер.

Мейсон запросто может сделать переводные татуировки своим маленьким дочкам, чтобы поднять им настроение. А еще по просьбе старшей дочери самостоятельно покрасил ее волосы в яркий цвет.

Его видео не только приносят радость и заставляют подписчиков умиляться, но и служат источником вдохновения для других родителей. Ведь никогда не будет лишним напомнить себе о том, как важно ценить простые моменты, проведенные с детьми, пока те еще маленькие.

Жена Мейсона нечасто появляется в его видео, но у супругов полное взаимопонимание и отличное чувство юмора. Порой они даже подкалывают даже друг друга. А однажды мама уехала на 3 дня с подругами. К ее возвращению муж и дети решили устроить сюрприз. Они отправились в магазин, купили сладости и цветы, а дома дружно сделали капитальную уборку.

Вовлеченное отцовство — не просто модная тема. На примере популярных блогеров и звезд все больше людей понимают, насколько важно распределять домашние и родительские обязанности между супругами. Почти под каждым видео Мейсон получает сообщения от родителей, которые благодарят его за то, что он вдохновляет их проводить больше времени со своими детьми.