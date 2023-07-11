Папа взялся за воспитание дочек и даже научился красить им волосы и делать тату. Но у него есть один секрет
Мейсон — отец двух девочек. Он легко и весело организует домашний быт и снимает все это на видео. Сегодня у него уже более 2,5 млн. подписчиков. Для молодого отца не проблема помыть посуду, собрать дочек в детский сад, заплести им косички, приготовить еду и накормить. «Быть папой оказалось в 100 раз лучше, чем я представлял», — признается мужчина.
Мейсон Смит вырос в многодетной семье, у него 11 братьев и сестер. По его словам, родители всегда старались уделять время детям. Видимо, такой подход к воспитанию и помог парню стать заботливым папой.
Когда ему и его девушке Шелби было по 20 лет, они поженились, а через три года у них родилась старшая дочка. Молодой отец работал 6 дней в неделю, а его жена подрабатывала в один из выходных.
Именно тогда, оставаясь вдвоем с дочкой, он решил выкладывать личные видео в соцсетях. Но даже предствить не мог, что его семья станет настолько популярной.
Одно из любимых занятий Мейсона и его дочерей — делать прически перед зеркалом в ванной. Блогер не брезгует заниматься таким «девчачьим» делом и вообще считает, что это — самый лучший момент отцовства. А недавно он даже сделал девочкам и жене педикюр.
Мейсон уверен, что даже самую скучную и неприятную работу по дому можно превратить в увлекательное занятие, если делать все весело и играючи.
«Все, чего я хочу, — это проводить время с моими дочерями», — признается Мейсон. Мужчина черпает идеи для игр из своих детских воспоминаний. Например, он устроил праздник-сюрприз с мыльными пузырями и построил с дочками домик из картона прямо в гостиной.
«Нужно наслаждаться каждым моментом. Я уверен, что через 20 лет буду готов на все, чтобы вернуться в эти дни, какими бы тяжелыми они не казались сейчас», — делится инфлюенсер.
Мейсон запросто может сделать переводные татуировки своим маленьким дочкам, чтобы поднять им настроение. А еще по просьбе старшей дочери самостоятельно покрасил ее волосы в яркий цвет.
Его видео не только приносят радость и заставляют подписчиков умиляться, но и служат источником вдохновения для других родителей. Ведь никогда не будет лишним напомнить себе о том, как важно ценить простые моменты, проведенные с детьми, пока те еще маленькие.
Жена Мейсона нечасто появляется в его видео, но у супругов полное взаимопонимание и отличное чувство юмора. Порой они даже подкалывают даже друг друга.
А однажды мама уехала на 3 дня с подругами. К ее возвращению муж и дети решили устроить сюрприз. Они отправились в магазин, купили сладости и цветы, а дома дружно сделали капитальную уборку.
Вовлеченное отцовство — не просто модная тема. На примере популярных блогеров и звезд все больше людей понимают, насколько важно распределять домашние и родительские обязанности между супругами.
Почти под каждым видео Мейсон получает сообщения от родителей, которые благодарят его за то, что он вдохновляет их проводить больше времени со своими детьми.
Безусловно, дети меняют жизнь каждого мужчины. Известные личности — не исключение. Многие из них после рождения ребенка даже изменились внешне и стали еще популярнее.