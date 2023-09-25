Парень попросил сестру заплатить за разбитую ее дочерью дорогостоящую коллекцию и получил внезапный ответ

Даже чудесные и близкие отношения с родственниками могут в какой-то момент оказаться под угрозой. И чаще всего причиной оказываются деньги. Так произошло и с героем нашей статьи. Дочь его любимой двоюродной сестры уничтожила дорогостоящую коллекцию, которую он собирал годами. А когда он попросил сестру возместить ущерб, та отказалась. Но обо всем по порядку.

Итак, вот как описывают всю эту историю сам автор: «Мне 24 года, и с детства я обожаю мангу «Жемчуг дракона». В течение многих лет я покупаю и коллекционирую всякое, связанное с этим увлечением. У меня в комнате есть полка, на которой стоят несколько фигурок, наборов и рисунок, над которым я очень долго корпел. Сегодня ко мне домой без предупреждения зашла моя двоюродная сестра со своими тремя детьми. Они уже подростки: старшей дочери 16 лет, сыну 15, младшей 14. Мы с сестрой очень близки, я люблю и ее, и ее детей. У нее есть ключ от моего дома и я, в общем-то, не возражаю, чтобы они наведывались, даже когда меня там нет. По словам сестры, они пришли в гости, потому что дети хотели меня увидеть.

Я на тот момент как раз ушел за продуктами, а когда вернулся из магазина, стал раскладывать покупки и общаться с родней. Все шло замечательно, пока младшая не попросила у меня немного денег. Кстати, это было уже не в первый раз, но обычно она просила деньги перед праздниками. Я отказал, так как до зарплаты еще неделя, и я не собирался просто так разбазаривать деньги. К тому же, если бы я дал деньги ей, пришлось бы давать и двум другим. Девчонка просто в ярость пришла, заявила, что я ее подвел и еще что-то бубнила. Но я на это даже внимания не обратил. Мы еще пару часов потусили, а потом они ушли.

Это было вчера, а сегодня, когда я вернулся домой с работы, мне пришло вот такое СМС от старшей из дочерей: «Дядя, прости. Сестра только что сказала, что оставила в твоей комнате „подарочек“». Я пошел в свою комнату и просто обалдел: моя полка была уничтожена, все сброшено и сломано, у всех фигурок отсутствовали части тела, а рисунок, на который я потратил 3 месяца, разорван в клочья. И некоторые из моих толстовок и футболок пропали.

Я позвонил их матери и сказал, чтобы она вернула ключ от моего дома. Рассказал, что натворила ее дочь, и поставил перед фактом, что она должна мне $1500 долларов. И это я еще был щедр: сам-то я потратил на все это больше $3000. Сестра заявила, что ключ вернет, а вот денег я от нее не дождусь. Я подчеркнул, что, вообще-то, это ее ребенок, а значит ее ответственность. И вообще, зачем она оставляет ключ на виду, где кто угодно может его взять, ведь я давал его только ей. Она брякнула, что ей все равно, никаких денег она платить не будет. Я запретил ей появляться в моем доме, пока она не возместит ущерб. Она сказала, что так тому и быть, и что это я сам виноват, надо было дверь комнаты запирать. А на этой двери даже замка нет. Неужели я плохо поступаю, раз требую, чтобы она вернула мне деньги?".

Люди в комментариях под этим постом посчитали, что автор более чем прав. Почти все они советовали автору написать заявление в полицию, ведь это было настоящее преступление. В долгосрочной перспективе вы поможете своей племяннице, если сообщите о случившемся в полицию. Рано или поздно она сделает что-то подобное с кем-то еще, и к тому времени она может быть достаточно взрослой, чтобы действительно оказаться в беде. Детей нужно учить правильному и неправильному, а ее мать этого не делает. Припугивание полицией может поставить ее на правильный путь. © adriannaallison / Reddit

Ребенок не получил деньги за просто так, а потом уничтожил кучу имущества. Этой девочке нужна помощь. Возмутительная история. © 2Whom_it_May_Concern / Reddit

У этой девушки проблемы, которые требуют либо профессиональной помощи, либо наказания. Ей 14 лет, и она уже вышла из-под контроля. Ей нужно объяснить, что это неприемлемо, пока она еще больше не вышла из-под контроля. © Asset_Selim / Reddit

Подай заявление в полицию. Кровное родство не дает людям права хамить и портить имущество. © stalkerofthedead / Reddit

Судя по тому, как быстро двоюродная сестра готова была отдать свой ключ и отказалась платить, а потом еще и обвинила во всем вас, она знает, или, по крайней мере, сильно подозревает, что ее ребенок и раньше совершал что-то в этом роде. Это похоже на поведение отрицания. Вот почему так важно привлечь власти. © SiroccoDream / Reddit

То, что она вам как мать, не дает ее детям права устраивать истерики в вашем доме и громить его. Это были ваши вещи в вашем доме. Эта 14-летняя девочка себя очень неуважительно, и я бы не позволила спускать такое с рук. Ребенок должен найти работу и возместить ущерб. Доверия ей больше нет. Вызовите полицию и напишите заявление, а если понадобится, подайте на нее в суд по мелким искам. Ваш дом — ваши правила, и они должны были их уважать. © ReynaUmi / Reddit