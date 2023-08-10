Парень пожаловался миру, что его богатая сестра получит львиную долю наследства, но люди, неожиданно, его не поддержали
Несколько дней назад один парень рассказал пользователям интернета, что против того, чтобы его старшая состоятельная сестра получила от родителей львиную долю наследства. И напоследок спросил, правильно ли он поступает. Народ, к удивлению мужчины, не поддержал его, стал на сторону сестры и объяснил почему.
Чтобы понять всю ситуацию в целом, сначала расскажем историю парня от первого лица.
Вчера родители собрали всю семью: меня (мне 31 год), двух моих братьев (32 и 34 года) и старшую сестру (ей 41). Мама с папой хотели обсудить завещание. Они оставляют нам свое наследство и делят его на 5 частей. Моя сестра получит 2/5, а мы — трое братьев — получим по 1/5. Я очень возмущен этим, но родители заявили, что так будет справедливо. Они рассуждают так: моя сестра «пожертвовала» своим детством ради нашей семьи, так что вполне справедливо, что она получит своего рода компенсацию.
Для прояснения ситуации нужно немного рассказать про нашу семью. Когда мы были маленькие, деловой партнер моего отца обманул его. И было время, когда у нас реально не было денег, мы еще и по уши в долгах были. Маме и папе приходилось работать на нескольких работах, чтобы содержать нас. И, пока наши родители были на работе, сестра присматривала за нами. Ну, если честно, все, что ей нужно было делать, так это просто кормить нас и приглядывать за нами. Мы в целом были довольно спокойными мальчиками, чаще всего просто играли и делали уроки. Вряд ли смотреть за нами было невероятно сложно.
Так вот, я и братья сказали родителям, что это очень несправедливо отдавать 2/5 наследства сестре, учитывая еще и то, что она более состоятельна, чем мы. У нее к тому же и детей нет, и они оба с партнером работают.
Мама с папой ответили, что они очень разочаровались нашим возмущением, добавив, что нам уже пора самим думать о себе.
В это же время сестра просто молчала, хоть бы слово сказала, пока мы с братьями возмущались, но нет. Правда, потом она написала нам, что не собирается брать 2/5 доли наследства, но мы, по ее мнению, все равно повели себя ужасно.
Вот скажите, вы бы посчитали такое разделение наследства справедливым? Правильно ли я поступил, что выступил против такого разделения? © Bitter_Research2372 / Reddit
Реакция пользователей сети
Пользователи интернета оставили под историей более 3 тысяч комментариев. Почти все люди встали на сторону сестры автора поста. И вот как они объяснили свой выбор.
- Слушайте, даже если ваша сестра просто оставалась дома, чтобы смотреть за вами, у нее все равно не было подростковой свободы. Она шла на жертвы и брала на себя ответственность. Неважно, насколько она богата сейчас, ваши родители пытаются отблагодарить ее. © SwimmingCritical / Reddit
- К тому же, годы, проведенные в заботе за младшими братьями, могут быть основным фактором, почему она решила не заводить детей (ну или пока не хочет детей). Она уже вырастила своих братьев. © SierraSeaWitch / Reddit
- Вам просто нужно прочитать сотни историй о том, какие психологические травмы получили те, кто потерял собственное детство, потому что им пришлось заботиться о своих младших братьях и сестрах. © Careful_Fennel_4417 / Reddit
- Как человек, которому тоже приходилось нянчиться с младшими братьями и сестрами, причем неважно, были они спокойными детьми или нет, я могу подтвердить, что ваша сестра полностью заслуживает все, что родители хотят ей отдать. © Hawkfan4_life / Reddit
- Кстати, а ничего, что сестра зарабатывает больше потому, что она на 10 лет старше вас? Логично, что у нее было больше времени и возможностей для заработка. Возможно, через 10 лет и вы станете таким же богатым. © anemoschaos / Reddit
- Даже если вы с братьями были послушными мальчуганами, она сама ведь тогда была ребенком, что в 10 раз сложнее, чем если ты взрослая. Здорово, что ваши родители признают, что положение, в котором дочь находилась так долго, было несправедливым. © No-Entertainment7094 / Reddit
- Во-первых, вы не имеете права ни на какие деньги ваших родителей, они могли оставить их в приюте для кошек, и это было бы нормально. Во-вторых, да, ваша сестра действительно пошла на огромную жертву, фактически став третьим родителем, все время присматривая за вами. Говорите, вы почти всегда просто играли? А сестра ваша могла бы пойти гулять со своими друзьями, наслаждаясь детством. Но вместо этого заботилась о том, чтобы ее братья были сыты и не попали в беду. © Sunny_Hill_1 / Reddit
- Тебе полагается 20 % наследства вместо 25 %. Вы злитесь не на то, что получите меньше, а на то, что сестра получит больше. Блин, да она тебя вырастила! © ***hank / Reddit
- Я ждал, что этот момент кто-то упомянет. Ваша сестра заслуживает компенсации за потерянное детство, и это даже не так много. Если бы родители разделили все поровну, вы бы получили на 5 % больше! 5 % — это действительно много, чтобы устраивать семейную ссору? © math-is-magic / Reddit
- Твоя сестра старше тебя на 10 лет. Это означает, что она фактически родила 3 младших братьев в относительно молодом возрасте. Она должна была следить за тем, чтобы вы ходили в школу в чистой, поглаженной одежде, выполняли школьные задания и, возможно, еще готовила для вас — троих мальчиков. Если ваши родители работали на нескольких работах, то ваша сестра, скорее всего, еще и убирала дом и стирала вашу одежду.
Чего она не делала, так это не устраивала дни рождения, посиделки с подругами и игры. Ее обязанностями были только ты и твои братья. От скольких свиданий или потенциальных парней ей пришлось отказаться из-за того, что ей пришлось смотреть за вами. Вероятно, она также пропускала школьные мероприятия, например, танцы, не участвовала во внеклассных мероприятиях. Возможно, у нее не было много друзей из-за того, что ей тупо некогда было тусоваться, потому что ей все время приходилось присматривать за своими братьями.
Но именно то, что она сделала для вас, обеспечило успех всей вашей семье. © ***Year / Reddit
Реакция автора истории
Интересно, что комментарии пользователей интернета не переубедили автора этой истории. Он остался при своем мнении, заявив, что родители в принципе должны поддерживать того ребенка, которому в жизни повезло не так сильно, как его братьям или сестрам.
Кстати, позднее родительство — тема очень противоречивая. Своим мнением на этот счет поделились родители, решившиеся на такой шаг, их дети и даже знакомые.