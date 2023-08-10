Парень пожаловался миру, что его богатая сестра получит львиную долю наследства, но люди, неожиданно, его не поддержали

Несколько дней назад один парень рассказал пользователям интернета, что против того, чтобы его старшая состоятельная сестра получила от родителей львиную долю наследства. И напоследок спросил, правильно ли он поступает. Народ, к удивлению мужчины, не поддержал его, стал на сторону сестры и объяснил почему.

Вчера родители собрали всю семью: меня (мне 31 год), двух моих братьев (32 и 34 года) и старшую сестру (ей 41). Мама с папой хотели обсудить завещание. Они оставляют нам свое наследство и делят его на 5 частей. Моя сестра получит 2/5, а мы — трое братьев — получим по 1/5. Я очень возмущен этим, но родители заявили, что так будет справедливо. Они рассуждают так: моя сестра «пожертвовала» своим детством ради нашей семьи, так что вполне справедливо, что она получит своего рода компенсацию.

Для прояснения ситуации нужно немного рассказать про нашу семью. Когда мы были маленькие, деловой партнер моего отца обманул его. И было время, когда у нас реально не было денег, мы еще и по уши в долгах были. Маме и папе приходилось работать на нескольких работах, чтобы содержать нас. И, пока наши родители были на работе, сестра присматривала за нами. Ну, если честно, все, что ей нужно было делать, так это просто кормить нас и приглядывать за нами. Мы в целом были довольно спокойными мальчиками, чаще всего просто играли и делали уроки. Вряд ли смотреть за нами было невероятно сложно.

Так вот, я и братья сказали родителям, что это очень несправедливо отдавать 2/5 наследства сестре, учитывая еще и то, что она более состоятельна, чем мы. У нее к тому же и детей нет, и они оба с партнером работают.

Мама с папой ответили, что они очень разочаровались нашим возмущением, добавив, что нам уже пора самим думать о себе.