Почему Хавьеру Бардему пришлось ждать 15 лет, прежде чем жениться на Пенелопе Крус

Порой романы голливудских звезд по накалу страстей могут дать фору любому драматическому сериалу. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем впервые встретились в далеком 1992 году, и это знакомство было весьма запоминающимся. Однако прежде чем обрести счастье друг с другом, они прождали 15 лет и перебили целую гору посуды.

© Jamón Jamón / Lolafilms and co-producers , AP / Associated Press / East News AP / Associated Press / East News

Пенелопа и Хавьер впервые встретились больше 30 лет назад. В 1992 году в фильме «Ветчина, ветчина» они сыграли возлюбленных и сделали это с такой отдачей, что при просмотре их совместных сцен даже мысли не возникало о том, что это только игра. Естественно, парочка тут же обзавелась толпой поклонников.

«Я глаз от нее оторвать не мог. Между нами точно проскочила искра, но ничего большего не случилось». Хавьер Бардем

Только сама Пенелопа была почти в отчаянии от своей роли. По завершении съемок она плакала, будучи уверенной в том, что больше ни в какое кино ее не позовут. Девушка отгородилась от всех, а с Хавьером они остались друзьями.

Пенелопа Круc в 1999 году.

Однако Пенелопу, напротив, приглашали на сьемки в разных фильмах, и спустя 7 лет, в 1999 году, к актрисе пришла уже мировая известность. Она снялась у знаменитого режиссера и отправилась покорять Голливуд, а заодно и сердца голливудских мужчин. Знойную испанку тут же окрестили роковой: она меняла поклонников, словно перчатки. Вот только дело было отнюдь не в легкомысленности. Пенелопа всегда была крайне разборчивой, принципиальной и не любила компромиссы.

В 2007 году, спустя 15 лет после первой встречи, Пенелопа и Хавьер вновь встретились на съемочной площадке. Казалось, что судьба подкинула паре второй шанс. Но они не торопились им воспользоваться и тянули до самого последнего дня съемок.

«Не знаю, мы были такими стеснительными или пытались быть слишком профессиональными... Дело дошло до самого последнего дня съемок, и ничего не произошло. К счастью, наш друг устроил вечеринку в честь закрытия, а остальное — это уже история. Слава богу!» Хавьер Бардем

AFP / EAST NEWS

3 года пара скрывала роман, и на все вопросы влюбленные дежурно отвечали, что они просто друзья. Однако в 2010 году Хавьер прямо со сцены Каннского кинофестиваля признался Пенелопе в любви. Он сказал: «Эту награду я посвящаю моей подруге, моей спутнице, моей любимой. Пенелопа, я многим тебе обязан и очень тебя люблю!» И пока все светские таблоиды обсуждали эту новость, пара уже вовсю готовилась к свадьбе. Это была скромная тайная церемония, куда даже не думали звать журналистов. Пенелопа до сих пор даже не показывала публике свое свадебное платье. Однако одно известно точно: страсти в этой паре хватит на десятерых.

«Порой она бывает невыносимой. Когда мы ругаемся, она бьет тарелки и кричит как ненормальная. Даже страшно становится. Но я безумно ее люблю. В ней есть эта всеобъемлющая страсть, любому делу она отдается полностью». Хавьер Бардем

Сейчас пара по-прежнему не выставляет свою личную жизнь напоказ. Они лишь изредка рассказывают о том, как они счастливы, и отмечают, что их отношения изменили абсолютно все. Так, в 2011 году Пенелопа родила сына Леонарда и призналась, что это привнесло в ее жизнь нечто новое и прекрасное.

«Это самое прекрасное на свете. Рождение ребенка преображает вас полностью, за секунду. Природа очень мудра и дает вам 9 месяцев на подготовку, но в тот момент, когда вы видите это личико, вы преображаетесь навсегда. Я хочу, чтобы мой сын — и мои дети, если у меня их будет больше, — росли в максимально приватной атмосфере. Чтобы никто не вторгался в нашу жизнь». Пенелопа Крус

LLUIS GENE / AFP / East News

Спустя 2 года, в 2013-м, Пенелопа действительно родила еще раз — на этот раз девочку Луну. Актриса признается, что семья стала для нее островком спокойствия и умиротворения. Так, она рассказала: «Теперь все изменилось. Чертовски приятно выслушать Хавьера и сказать: „Ты прав, дорогой“». Сейчас на каждом совместном фото пара просто светится от счастья. Возможно, такого гармоничного брака стоит подождать и 15 лет.