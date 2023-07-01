Почему Хавьеру Бардему пришлось ждать 15 лет, прежде чем жениться на Пенелопе Крус
Порой романы голливудских звезд по накалу страстей могут дать фору любому драматическому сериалу. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем впервые встретились в далеком 1992 году, и это знакомство было весьма запоминающимся. Однако прежде чем обрести счастье друг с другом, они прождали 15 лет и перебили целую гору посуды.
Пенелопа и Хавьер впервые встретились больше 30 лет назад. В 1992 году в фильме «Ветчина, ветчина» они сыграли возлюбленных и сделали это с такой отдачей, что при просмотре их совместных сцен даже мысли не возникало о том, что это только игра. Естественно, парочка тут же обзавелась толпой поклонников.
Только сама Пенелопа была почти в отчаянии от своей роли. По завершении съемок она плакала, будучи уверенной в том, что больше ни в какое кино ее не позовут. Девушка отгородилась от всех, а с Хавьером они остались друзьями.
Пенелопа Круc в 1999 году.
Однако Пенелопу, напротив, приглашали на сьемки в разных фильмах, и спустя 7 лет, в 1999 году, к актрисе пришла уже мировая известность. Она снялась у знаменитого режиссера и отправилась покорять Голливуд, а заодно и сердца голливудских мужчин. Знойную испанку тут же окрестили роковой: она меняла поклонников, словно перчатки. Вот только дело было отнюдь не в легкомысленности. Пенелопа всегда была крайне разборчивой, принципиальной и не любила компромиссы.
В 2007 году, спустя 15 лет после первой встречи, Пенелопа и Хавьер вновь встретились на съемочной площадке. Казалось, что судьба подкинула паре второй шанс. Но они не торопились им воспользоваться и тянули до самого последнего дня съемок.
3 года пара скрывала роман, и на все вопросы влюбленные дежурно отвечали, что они просто друзья. Однако в 2010 году Хавьер прямо со сцены Каннского кинофестиваля признался Пенелопе в любви. Он сказал: «Эту награду я посвящаю моей подруге, моей спутнице, моей любимой. Пенелопа, я многим тебе обязан и очень тебя люблю!»
И пока все светские таблоиды обсуждали эту новость, пара уже вовсю готовилась к свадьбе. Это была скромная тайная церемония, куда даже не думали звать журналистов. Пенелопа до сих пор даже не показывала публике свое свадебное платье. Однако одно известно точно: страсти в этой паре хватит на десятерых.
Сейчас пара по-прежнему не выставляет свою личную жизнь напоказ. Они лишь изредка рассказывают о том, как они счастливы, и отмечают, что их отношения изменили абсолютно все. Так, в 2011 году Пенелопа родила сына Леонарда и призналась, что это привнесло в ее жизнь нечто новое и прекрасное.
Спустя 2 года, в 2013-м, Пенелопа действительно родила еще раз — на этот раз девочку Луну. Актриса признается, что семья стала для нее островком спокойствия и умиротворения. Так, она рассказала: «Теперь все изменилось. Чертовски приятно выслушать Хавьера и сказать: „Ты прав, дорогой“».
Сейчас на каждом совместном фото пара просто светится от счастья. Возможно, такого гармоничного брака стоит подождать и 15 лет.
Кстати, Пенелопа Крус уже 30 лет дружит с Сальмой Хайек. И обе актрисы всегда отзываются друг о друге с теплотой и любовью.