Как Анджелина Джоли, которая растит 6 детей, доказала, что в статусе матери-одиночки нет ничего постыдного

Анджелина Джоли — популярнейшая голливудская актриса, филантроп, общественный деятель, обладательница множество престижных наград. Ну а еще она человек с большим сердцем и любящая мать. У нее трое родных и трое приемных детей.

Мы в ADME решили рассказать, почему, несмотря на блестящую карьеру, дети для Джоли — превыше всего.

Первый ребенок и материнство в одиночку

Впервые об усыновлении Джоли заговорила, будучи замужем за Билли Бобом Торнтоном. Супруги решили усыновить 11-месячного мальчика Мэддокса из Камбоджи. Но, несмотря на громкие заявления, в бумагах на усыновление было лишь имя Джоли. Позже пара распалась, но Анджелина от затеи не отказалась и все-таки стала приемной матерью.

По признанию актрисы, малыш улыбнулся ей своей милой детской улыбкой и сразу покорил ее сердце. В одном из интервью она рассказала, что всегда думала о детях, у которых нет родителей, поэтому идея усыновления казалась ей замечательной.

Когда 27-летняя Анджелина первый раз осталась с приемным сыном наедине, она в растерянности позвонила маме и спросила, сколько бутылочек молока в день он должен выпивать. «Я никогда раньше не ухаживала за детьми» , — призналась Джоли.

, — призналась Джоли. Через 3 года актриса также в одиночку удочерила 6-месячную девочку из Эфиопии. В той поездке Джоли уже сопровождал Брэд Питт. Пресса терялась в догадках насчет статуса их отношений, так как никто из звезд комментариев по этому поводу не давал.

Меньше чем через год актер официально усыновил детей Анджелины, и у малышей появилась двойная фамилия.

Отношения с Брэдом Питом и брак

Чтобы избежать шумихи в прессе, своего первого биологического ребенка Анджелина рожала в Намибии. Пара продала прессе первые фотографии дочери, а деньги отдала на благотворительность.

Меньше чем через год актриса усыновила еще одного ребенка, трехлетнего Пакса из Вьетнама. В этот раз Джоли также подавала документы как мать-одиночка, потому что закон не позволял неженатым парам брать под опеку ребенка совместно. По возвращении домой Питт усыновил и этого мальчика.

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В июле 2008 года Анджелина родила близнецов. Позже, в связи с высоким риском возникновения онкологических заболеваний, актриса провела несколько операций, в том числе удаление яичников и фаллопиевой трубы. Из-за этого наступила преждевременная менопауза .

. Вместо того, чтобы стесняться своих проблем, актриса открыто рассказывала о них всему миру. Она надеялась, что таким образом поддержит женщин, оказавшихся в такой же ситуации.

Несмотря на то, что у Анджелины и Брэда 6 общих детей, о помолвке они объявили лишь через 7 лет совместной жизни. Свадьбу сыграли в 2014 году. Пара заключила суровый свадебный контракт. Согласно одному из пунктов, в случае измены Брэд Питт лишался опеки над детьми.

Пара подала на развод в 2016 году, и актриса запросила у суда единоличную опеку над детьми.

По словам звезды, у супругов возникли непримиримые разногласия. Например, Джоли настаивала, чтобы дети учились дома и могли свободно путешествовать. Брэд же предпочитал, чтобы дети пошли в школу. Ходили слухи, что Питт был довольно консервативным отцом и выступал за более строгое воспитание детей.

Несмотря на то, что в объективы папарацци то и дело попадал счастливый Питт с детьми, актриса утверждала, что в их семье не все гладко. Анджелина пыталась доказать, что общение с отцом вредит детям. Но в итоге суд Джоли проиграла.

Развод и судебные тяжбы морально истощили знаменитость. В интервью она призналась, что теперь, когда суд наконец завершен и они установили правила новых взаимоотношений, их семья готова двигаться вперед и оставить былое позади.

Invision / Invision / East News

Не идеальная, но любящая мать

Воспитанию детей актриса посвящает много времени. Еще в 2014 году она заикалась о том, чтобы уйти из кино и посвятить всю себя семье.

Джоли не раз признавалась, что она далеко не идеальный родитель. Но у нее есть секрет, который ей очень помогает, — она подходит к воспитанию каждого из шестерых детей по-разному, признавая их индивидуальность.

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

С самого начала Джоли не скупилась на воспитание детей. Многочисленные няни, репетиторы, частные самолеты обходились в кругленькую сумму.

Знаменитость поддерживает своих детей во всех начинаниях. Актриса частенько берет их на красные дорожки, выступления и в путешествия. После развода она сосредоточилась на актерстве, так как режиссерство занимало слишком много времени. А, по словам звезды, ей важно было быть дома рядом с близкими.

Анджелина говорит, что в первую очередь считает себя матерью: «Быть мамой — моя главная роль».

Актриса гордится своими детьми, а особенно тем, как мальчики внимательны по отношению к сестрам. Дочерям же Джоли советует развивать интеллект, ведь надеть красивое платье они всегда успеют.

В свою очередь, дети радуют мать успехами. Старший сын актрисы Мэддокс поступил в университет в Корее, а Захария вместе с мамой занимается важными социальными проектами.

Своим примером Анджелина вдохновляет женщин. После тяжелого развода она не сломалась, воспитывает в одиночку шестерых детей и просто светится от счастья на семейных снимках.