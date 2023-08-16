Почему ставить смайлики на детские фото — крутое решение. И суеверия здесь ни при чем

Пользователей соцсетей, у которых появились дети, можно разделить на три категории. Одни показывают интернету снимки малыша во всей красе, другие заботливо прячут лицо ребенка под смайликом, а третьи и вовсе не публикуют детские фото ни за какие коврижки. Мы попытались разобраться, кто из них прав, а кто — не очень.

Летом 2023 года Марк Цукерберг на своей страничке в соцсети разместил семейное фото, на котором лица его старших дочерей были закрыты смайликами. Пост медиамагната тут же вызвал бурные обсуждения. Один из подписчиков выразил мнение: «Этот человек точно знает, почему вы должны прятать лица детей в соцсетях».

И хотя многие медийные персоны уже не первый год выкладывают снимки детей со смайликами на их лицах, недавняя публикация Цукерберга стала поводом расставить все точки над i в этом вопросе. Чем и занялись мировые СМИ. Они называют как минимум 2 веские причины не демонстрировать в интернете лица малышей. В первую очередь, речь идет об их безопасности. Злоумышленники могут прибегнуть к технологии распознавания лиц, чтобы получить доступ к личной информации ребенка. И использовать ее в дальнейшем не в самых благих целях. Наверняка многие заметили, что Марк спрятал лишь старших девочек, а младшую показал публике. Дело в том, что бытует мнение: нейросети не могут распознать лица младенцев. Но, по словам экспертов, это не так. Искусственный интеллект вполне способен проанализировать внешность малыша и даже «предсказать» ее изменения с возрастом. Так что и Цукерберг мог ошибиться, если, конечно, он не руководствовался какими-то другими мотивами.

Вторая причина использовать смайлик — право ребенка на конфиденциальность. Малыш едва ли способен принять осознанное решение, хочет ли он блистать в соцсетях. И не факт, что в будущем он скажет маме или папе «спасибо» за публикацию снимка, на котором он выглядел забавно. Учитывая, что интернет помнит все. Автор руководства по поведению в соцсетях Лия Планкетт также призывает родителей дать возможность чадам самостоятельно заявить о себе в интернете. По ее словам, дети и подростки должны пройти свой путь проб и ошибок в медиапространстве. Многие знаменитости закрывают лица детей как раз по этой причине. В частности, актриса Кристен Белл поделилась: «Мы против того, чтобы лицо дочери мелькало в интернете. Пока она сама не скажет, что хочет этого. Это элементарное уважение».

Однако такие аргументы вызывают у некоторых людей справедливый вопрос: «А зачем тогда вообще выкладывать фото детей?» Так, журналистка Келли Конабой обратилась к родителям с заявлением, что никто не хочет смотреть на одни лишь туловища. Она была бескомпромиссна: «Вы, наверное, думаете, что мы чувствуем это: „Умоляем тебя, друг! Мы изголодались хотя бы малейшему доказательству существования твоего дитя. Нам нужно посмотреть хотя бы на руки и торс. Ну покажи хоть что-нибудь!“» Но знаменитостям она все-таки дала скидку, хоть и неохотно: «Если вы известный человек, я понимаю, что вы находите нужным делиться личными аспектами своей жизни, но хотите сохранить некую конфиденциальность. Скорее всего, вы считаете это работой. Но лично я так не думаю. Едва ли это ваша обязанность. Но ладно, звездам такое поведение еще простительно». Какими бы резкими ни были высказывания Келли, в одном уж с ней мы точно согласны: с точки зрения подписчика «чистые» портреты малышей имеют куда большую художественную ценность. Ведь детское личико выглядит так мило. Это знают и знаменитости, которые демонстрируют чадо во всей красе. Возможно, кто-то скажет: «Ай-яй-яй! Не думают о безопасности», но мы уверены, что они просчитали все риски и знают, как защитить ребенка.

Получается, лучше совсем не публиковать снимки детей, чем закрывать их лица смайликами? Камна Чиббер, руководитель отдела психического здоровья и поведенческих наук сети больниц Fortis Healthcare, такой подход не одобрила бы. Фотографиям со смайликами она говорит «Да!»: «Желание родителей поделиться радостным опытом и показать, как изменилась их жизнь, абсолютно естественно. Но если при этом есть опасение как-то навредить ребенку, то возникает дилемма. Компромисс — частично закрыть фото». С пониманием она отнеслась и к родительским суевериям. Некоторые культуры, например, индийская, верят в «дурной глаз» — способность злоумышленника навредить ребенку, лишь посмотрев на него. Чиббер говорит: «Вы же не хотите никакого негатива в сторону вашего ребенка, вот и ограждаете его». А в век соцсетей негатива хватает. В виртуальном мире, где правят бал лайки, дизлайки и комментарии, смайлик на лице ребенка уж точно убережет нервную систему родителей в случае визита так называемого интернет-тролля. Как минимум, нападок в сторону малыша не будет.