Почему я не люблю суету перед Днем учителя и не скидываюсь на общий подарок

Уже с середины сентября в нашем родительском чате началось легкое шевеление по поводу наступающего Дня учителя. Сначала одна из мам робко уточнила: «Девочки, по сколько скидываться будем?» Тут же выступил единственный в нашем чате папа и сообщил, что про него опять забыли. На этом разговор вроде бы затих. Но еще через неделю за дело взялась мама-активистка, и мы все увидели небо в алмазах.

Мама Ярослава, которая выступает у нас в чате под именем «Натуля», решила, что в этом году мы обязательно должны скинуться на шторы в кабинете. Мол, это и будет лучшим подарком нашей классной ко Дню учителя. И полезно, и память останется надолго, и не особо дорого, если разделить сумму на 27 человек. Натуля решила, что оптимальным вариантом будут рулонные жалюзи, рассчитала стоимость и тут же скинула эту информацию в родительский чат.

После ответа про словарь от остроумного папы активная мама обиделась. Обсуждение подарка плавно перешло в перепалку и закончилось спором о том, кто сильнее любит своего ребенка. Отыгрались как обычно на «молчунах», которые по традиции не принимали участие в разговоре и просто следили за развитием событий. Активные родители сообщили, что тем, кто не обсуждает дела класса, плевать на своих детей и их будущее. Не спрашивайте, у нас обычно все споры так заканчиваются. Если что, я тоже обычно молчу во время подобных бесед и иногда ставлю сердечки участникам, которых искренне поддерживаю. На этот раз я делала то же самое: открывала чат раз в полчаса, смотрела, до чего договорились активные родители, и лайкала «избранных». В чате в это время продолжалось обсуждение. Сначала решили, что шторы для кабинета — это подарок школе, а не учителю. Потом стали перечислять стандартные подарки: цветы, конфеты и сертификаты в магазины. Одна из мам предложила закупить побольше бумаги, чтобы классная минимум до Нового года не задумывалась, на чем распечатывать бланки с тестами и всякие памятки для детей.

Знаете, я иногда думаю, что у нас сложился уникальный родительский коллектив. За все 9 лет, которые наши дети учатся в школе, мы ни разу ни о чем не смогли цивилизованно договориться. Как правило, все упирается в то, что никому не хочется помимо работы и домашних дел еще и собирать деньги на подарок для учителя, а потом тратить время на его покупку и доставку в школу. Поэтому мы нередко соглашаемся на самые безумные идеи мам, у которых много свободного времени, лишь бы от нас отстали. Вот и в этот раз все же было решено купить в класс шторы. Но несколько родителей, в том числе и я, рискнули оторваться от коллектива. Чуть позже одна из таких мам переслала мне гневное сообщение от Натули и спросила, получала ли я подобное. Удивительно, но меня почему-то дергать не стали.

Честно говоря, я всегда была не в восторге от привычки наших немногочисленных активистов поздравлять классного руководителя чуть ли не с каждым чихом. Тащить охапки цветов на 1 сентября, скидываться на День учителя, закидывать ей в мессенджер открытки на день рождения. Иногда мне кажется, что и ее раздражает это избыточное внимание и стандартные поздравления. Помню, как однажды наши дамы пытались поздравить Ольгу Васильевну с днем рождения. Вся фишка была в том, что она отмечала этот праздник летом. Это означало, что во время каникул нужно было и собрать деньги, и найти желающих приехать и вручить подарок. Одна из активных мам позвонила учителю и сообщила, что ее сегодня будут ждать возле школы и передадут букет. В это время же время в чате судорожно пытались собрать деньги, пристыдить тех, кто отказывался сдавать, и заодно организовать детей, чтобы они собрались и пришли поздравить педагога. В итоге на букет скинулись 5 человек, дети не пришли, Ольга Васильевна не приехала. Активисты разослали обратно все собранные деньги и отправили в общий чат поздравление для учителя, на которое та ответила без особых эмоций.

Как я буду поздравлять Ольгу Васильевну с Днем учителя? Я — никак. А мой сын и еще несколько человек из класса договорились сделать ей небольшой сюрприз: сочинили стихотворение про школу и готовятся прочитать его перед первым уроком. Думаю, это будет неплохим подарком для нее. Вот серьезно, я совсем не вижу смысла в прочих реверансах. Человек просто выполняет свою работу и получает за это зарплату. Тем более, что в учительской потом наверняка будут обсуждать, что кому подарили. Одни будут краснеть от того, что их обделили вниманием, другие станут смущаться и скрывать слишком дорогие подарки, третьи начнут хвастаться, что им цветы складывать некуда. Да, в качестве признательности можно подарить что-то после выпускного, но при этом мне кажется, что это должен быть подарок от души — с учетом того, что по настоящему нравится вашему педагогу. Пусть это будет даже совсем скромный сувенир. Упс, а выпуск из 9 класса у нас уже в этом учебном году. Кажется, совсем скоро в нашем родительском чате снова будет набираться по 100500 сообщений в день.

Бонус: что думают по поводу подарков сами учителя

Если подарок съедобный, я чаще всего ученикам же его и скармливаю. Но самый приятный подарок за все время был от мальчика, у которого я была классной. Он без повода вручил мне красивый ежедневник с обложкой «Звездной ночи» Ван Гога. Сказал, что заметил мой чехол на телефон с таким же рисунком, и когда ходил по магазину с мамой, увидел этот ежедневник и сразу вспомнил обо мне. Не передать словами, насколько сильно меня тронул его поступок и его искренность. © LlamaDelGrey / Pikabu

Тоже все шоколадки скармливаю ученикам. А еще люблю самодельные открытки и поделки. Иногда дети в пожеланиях такие перлы пишут. Девочки у меня в классе из бисера фигурки плетут и дарят на праздники, это вообще круто. Самое приятное было, когда два года назад выпустила 9 класс, ребята в котором знали, что я люблю лимонад определенной марки. Теперь они каждый раз, когда приходят в гости, несут мне этот лимонад. © zerzura / Pikabu

Скоро профессиональный праздник — День учителя. Каждый год пытаюсь избежать своего появления в школе, так как мне неудобно принимать подарки, но и детей обижать не хочется. Вроде и приятно, а вроде и неловко как-то. © Подслушано / Ideer

У меня было два лучших подарка за 6 лет работы. Оба не от класса, а просто от ребят. И это не цветы и не конфеты. На первом месте — бумага. Просто бумага для печати. Ее никогда не бывает много. А на втором — палка колбасы и головка сыра, которые мне однажды подарила ученица. © Tinlintele / Pikabu

Я репетитор. Иногда родители учеников дарят что-то на праздники. Приятно. Но одна женщина меня сильно интригует. Несколько раз в год звонит по каким-либо вопросам, потом говорит, что я очень хороший учитель, и они собираются подарить на ближайший праздник хороший подарок. Приходит праздник, а девочка даже шоколадки или цветочка завядшего не приносит. Мне оно без надобности, просто интересно, почему она так поступает. © Подслушано / Ideer