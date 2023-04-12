«Тебе жалко, что ли?» Почему я против того, чтобы у меня дома гостили родственники из другого города

Только что звонила мама. Говорили с ней минут 40 и в очередной раз пришли к выводу, что на меня где сядешь, там и слезешь. Вернее, это матушка так считает. Она снова попыталась прощупать почву на предмет: «Леночка всего на пару дней приедет, пусть поживет у тебя. Жалко, что ли?»

Леночка — это моя троюродная сестра. Так уж сложилось, что мы одногодки и наши родители искренне решили, что их дочки должны стать лучшими подружками. Сначала мы вместе ковырялись в песочнице во дворе, потом надели белые фартучки и пошли в 1-й класс — тоже в один, как вы понимаете. При этом моя матушка всегда вздыхала: «Вот у Леночки пятерка по литературе, а у тебя только 4», «Посмотри, как на сестре платьишко красиво сидит, а ты вечно горбишься», «Глянь, с каким мальчиком она встречается, а ты дома как сыч сидишь». Сначала я включилась в это молчаливое соревнование и почти 20 лет пыталась доказать, что я вообще-то тоже молодец. А потом плюнула и постаралась максимально ограничить контакты с «любимыми» родственниками. После института я переехала в Питер, обзавелась новыми знакомыми и звонила в родной город только по большим праздникам.

К 35 годам я наконец-то перестала мотаться по съемным квартирам и смогла купить двушку. Да, не в центре и далековато от метро, но зато свою: одна комната для меня, другая — для подрастающей дочки. И тут меня буквально с головой накрыло волной «любви» родственников. Через месяц после новоселья позвонила тетя Света, она же мама Леночки, и сообщила, что ее дочка с мужем собрались в культурную столицу на пару дней — отдохнуть и все такое. И вот незадача: им совершенно негде остановиться. Тетушка явно ожидала, что предложу сестре пожить у меня. Собственно, я так и сделала — родные же люди все-таки. Вскоре Лена и ее муж Андрей приехали в Питер. И я тут же пожалела о своем решении. Во-первых, обещанные 2 дня растянулись аж на 8, а во-вторых, я на это время буквально превратилась в бесплатную прислугу. Гости быстро освоились в моей квартире, выставили на стол банку огурчиков «от мамочки, по-домашнему» и взамен за 3 дня опустошили мой холодильник с продуктами, закупленными на неделю. Я переехала к дочке в маленькую комнату и спала на раскладушке. Сестра с ее мужем устроились в гостиной на раскладном диване. Но застилать его они не собирались. А муж мог завалиться на постельное белье в уличной одежде. В итоге на второй день я не выдержала и убедительно попросила родственников так больше не делать. Они благополучно пропустили это мимо ушей, и уборка их постели как-то незаметно стала моей обязанностью.

Я еле-еле дотерпела до момента, когда Лена с мужем наконец-то сообщили об отъезде. К этому времени я поняла, что моя квартира не предназначена для того, чтобы в ней сталкивались лбами трое взрослых людей и один подросток. А после отъезда гостей мне позвонила мама с разбором полетов и начала расспрашивать, почему я не глажу простыни, зачем моя дочь сливает рассол от консервированного горошка в раковину, а не в унитаз и не вытаскивает зарядку от телефона из розетки. В процессе разговора выяснилось, что Лена была в ужасе от того, какая я мать и хозяйка, но молчала, чтобы не смущать меня. Вдобавок сестрица наябедничала родственникам, что я бездарно трачу деньги и покупаю какие-то нелепые платочки. Мол, у нее целая стопка этой ерунды на полке лежит. Я спросила: «Получается, Лена без меня по шкафам лазила?» А матушка в ответ фыркнула и перевела разговор на другую тему.

Мне оставалось только вздохнуть и сделать выводы. И когда вновь раздался телефонный звонок и сестра поставила меня в известность, что они с 15 по 18 апреля будут в Питере, я ответила: «Не вопрос, помогу вам забронировать гостиницу. Хорошую и по возможности недорогую». Лена выпала в осадок и заявила: «Но мы же в прошлый раз у тебя останавливались! На отеле мы разоримся — сейчас же высокий сезон начинается!» Я молча сбросила вызов и занесла сестру в черный список. Можете думать обо мне что угодно, но я хочу чувствовать себя спокойно в своем жилье. Мне не нравится стоять в очереди в туалет, мыть в 2 раза больше посуды и судорожно прикидывать, что приготовить из оставшихся в холодильнике продуктов. И да, я люблю пестрые платочки и хочу пить кофе из кружки с отбитым краешком, потому что ее подарил близкий мне человек. Конечно, я не против того, чтобы кто-то из моего родного города забежал ко мне в гости на чашку чая. Но это должна быть короткая встреча, а не попытка сэкономить за мой счет на отеле и питании.