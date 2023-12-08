Почему я вдруг решила встречать Новый год совсем одна и мне за это ни капельки не стыдно

Новый год принято считать семейным праздником. Кажется, что в новогоднюю ночь надо непременно собраться всей семьей за одним столом, а уж особенно если живешь отдельно от близких. Правда, в реальности праздник часто сопровождается хлопотами: накрыть на стол, купить всем подарки, а потом еще и убрать все как было... Порой устаешь так, что уже и праздника никакого не хочется. Вот героиня нашей статьи и решила все поменять.

В детстве я обожала Новый год. Елка, подарки, вкусности — когда ты маленький, все это кажется настоящим волшебством. Будучи детьми, мы вряд ли задумывались, кто создает всю эту сказку. Дедушка Мороз, конечно же — ну, может, с небольшой помощью родителей. А теперь вот я взрослая. Кроме того, мои дети тоже уже взрослые, и у них есть свои дети — мои внуки. И теперь каждый Новый год вся моя большая семья собирается у меня. Вот только волшебство куда-то исчезло.

Из праздника мой Новый год превратился в работу. Это ведь нужно купить на всех продукты, накрыть стол, а перед новогодней ночью объехать полгорода в поисках подарков для внуков. Мне, как правило, подарков не достается — ну а что, семья же, они ведь и так приехали к маме вкусно покушать и отметить праздник. Уже должна радоваться. За столом мы всегда сидим столько, сколько хотят мои гости, ведь не могу же я выгнать родных из дома. А под утро, когда все расходятся, мне и самой уже хочется спать, а не отмечать. В итоге вместо праздника и следующих за ним выходных у меня получается рабочая ночь и рабочая неделя, в течение которой я развлекаю семью. Я поняла, что никакой радости мне это не приносит, я лишь раздражаюсь и злюсь. Такой праздник мне точно не нравится.

И вот несколько лет назад я решила: все, хватит, на этот Новый год остаюсь дома. Одна. Я никого не зову к себе в гости. И сама тоже никуда не иду, потому что в гостях вряд ли получу то ощущение праздника, о котором мечтаю. Не знаю, может, на столе будут не те угощения, которые мне нравятся; придется наряжаться и проводить время так, как хочется хозяевам дома — а я вот больше так не хочу. Так что я начала подготовку к Новому году своей мечты. Первым делом набросала список продуктов: куплю все самое любимое — обязательно красную и черную икру, какой-нибудь один дорогой напиток и еще всякого по мелочи. Не хотелось никаких тазов с салатами, кастрюль с оливье и противней с горячим.

Потом, конечно, подарки: мне приглянулось красивое нижнее белье и нарядный домашний халат. И уютные тапочки с помпончиком. Куда же без помпончиков в Новый год? А вечером 31 декабря я нарядилась во всю эту красоту, накрыла себе небольшой стол у телевизора, и впервые за долгое время моя новогодняя ночь прошла так, как нравится мне — за просмотром любимых передач, за поеданием вкусностей, а не в мыле у плиты. Впервые, наверное, с самого детства я вновь ощутила то самое волшебство, почувствовала себя королевой. Я зажигала бенгальские огни, в голос подпевала любимым песням, танцевала и загадывала желания, и ушла спать тогда, когда захотелось мне, а не моим гостям.

И так мне это все понравилось, что с тех пор каждый Новый год я отмечаю одна. И мне не грустно, не одиноко. Я не ложусь от скуки спать сразу после боя курантов, но и сидеть до утра из приличия мне тоже больше не нужно. А к близким я обычно заглядываю в гости уже первого января, вечером — посижу немного и вернусь домой, когда захочется. Конечно, кто-то наверняка сочтет меня эгоисткой. Может, отчасти это и правда. Но я вполне могу побыть не эгоисткой в какой-нибудь другой день, помимо Нового года. Я могу быть мамой и бабушкой в любой другой день — вовсе не обязательно тратить на это самую волшебную ночь в году. И уж точно не стоит винить себя в том, что ты поступаешь «плохо» — мол, ешь и пьешь одна в свое удовольствие, вместо того чтобы уделить внимание близким. Ведь так хочется иногда побыть королевой, правда? Пусть хотя бы только по праздникам.