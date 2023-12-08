Почему я вдруг решила встречать Новый год совсем одна и мне за это ни капельки не стыдно
Новый год принято считать семейным праздником. Кажется, что в новогоднюю ночь надо непременно собраться всей семьей за одним столом, а уж особенно если живешь отдельно от близких. Правда, в реальности праздник часто сопровождается хлопотами: накрыть на стол, купить всем подарки, а потом еще и убрать все как было... Порой устаешь так, что уже и праздника никакого не хочется. Вот героиня нашей статьи и решила все поменять.
В детстве я обожала Новый год. Елка, подарки, вкусности — когда ты маленький, все это кажется настоящим волшебством. Будучи детьми, мы вряд ли задумывались, кто создает всю эту сказку. Дедушка Мороз, конечно же — ну, может, с небольшой помощью родителей.
А теперь вот я взрослая. Кроме того, мои дети тоже уже взрослые, и у них есть свои дети — мои внуки. И теперь каждый Новый год вся моя большая семья собирается у меня. Вот только волшебство куда-то исчезло.
Из праздника мой Новый год превратился в работу. Это ведь нужно купить на всех продукты, накрыть стол, а перед новогодней ночью объехать полгорода в поисках подарков для внуков. Мне, как правило, подарков не достается — ну а что, семья же, они ведь и так приехали к маме вкусно покушать и отметить праздник. Уже должна радоваться.
За столом мы всегда сидим столько, сколько хотят мои гости, ведь не могу же я выгнать родных из дома. А под утро, когда все расходятся, мне и самой уже хочется спать, а не отмечать. В итоге вместо праздника и следующих за ним выходных у меня получается рабочая ночь и рабочая неделя, в течение которой я развлекаю семью. Я поняла, что никакой радости мне это не приносит, я лишь раздражаюсь и злюсь. Такой праздник мне точно не нравится.
И вот несколько лет назад я решила: все, хватит, на этот Новый год остаюсь дома. Одна. Я никого не зову к себе в гости. И сама тоже никуда не иду, потому что в гостях вряд ли получу то ощущение праздника, о котором мечтаю. Не знаю, может, на столе будут не те угощения, которые мне нравятся; придется наряжаться и проводить время так, как хочется хозяевам дома — а я вот больше так не хочу.
Так что я начала подготовку к Новому году своей мечты. Первым делом набросала список продуктов: куплю все самое любимое — обязательно красную и черную икру, какой-нибудь один дорогой напиток и еще всякого по мелочи. Не хотелось никаких тазов с салатами, кастрюль с оливье и противней с горячим.
Потом, конечно, подарки: мне приглянулось красивое нижнее белье и нарядный домашний халат. И уютные тапочки с помпончиком. Куда же без помпончиков в Новый год? А вечером 31 декабря я нарядилась во всю эту красоту, накрыла себе небольшой стол у телевизора, и впервые за долгое время моя новогодняя ночь прошла так, как нравится мне — за просмотром любимых передач, за поеданием вкусностей, а не в мыле у плиты.
Впервые, наверное, с самого детства я вновь ощутила то самое волшебство, почувствовала себя королевой. Я зажигала бенгальские огни, в голос подпевала любимым песням, танцевала и загадывала желания, и ушла спать тогда, когда захотелось мне, а не моим гостям.
И так мне это все понравилось, что с тех пор каждый Новый год я отмечаю одна. И мне не грустно, не одиноко. Я не ложусь от скуки спать сразу после боя курантов, но и сидеть до утра из приличия мне тоже больше не нужно. А к близким я обычно заглядываю в гости уже первого января, вечером — посижу немного и вернусь домой, когда захочется.
Конечно, кто-то наверняка сочтет меня эгоисткой. Может, отчасти это и правда. Но я вполне могу побыть не эгоисткой в какой-нибудь другой день, помимо Нового года. Я могу быть мамой и бабушкой в любой другой день — вовсе не обязательно тратить на это самую волшебную ночь в году. И уж точно не стоит винить себя в том, что ты поступаешь «плохо» — мол, ешь и пьешь одна в свое удовольствие, вместо того чтобы уделить внимание близким. Ведь так хочется иногда побыть королевой, правда? Пусть хотя бы только по праздникам.
Кажется, мы всецело понимаем нашу героиню. Новогодняя ночь создана для волшебства и радости, и у каждого эта радость своя. Может, кому-то для счастья просто достаточно побыть наконец наедине с собой?
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