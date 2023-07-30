Подросток обидел собственную мать, и отец нашел способ, как преподать ему урок без чтения нотаций

В один миг вчерашний нежный малыш становится «колючим» подростком, с которым не так-то просто найти общий язык. Сегодня мы делимся случаем из жизни одного папы, чей сын очень грубо обошелся со своей матерью. У мужчины возник лишь один вопрос: не перестарался ли он с наказанием.