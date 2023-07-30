Подросток обидел собственную мать, и отец нашел способ, как преподать ему урок без чтения нотаций
В один миг вчерашний нежный малыш становится «колючим» подростком, с которым не так-то просто найти общий язык. Сегодня мы делимся случаем из жизни одного папы, чей сын очень грубо обошелся со своей матерью. У мужчины возник лишь один вопрос: не перестарался ли он с наказанием.
Судя по результату, мальчик хорошо усвоил урок.
Если возникают подобные ситуации — вот что стоит знать и помнить:
- Когда дети достигли подросткового возраста, важно обсуждать с ними проблемы, которые возникли или могут появиться в дальнейшей жизни. Если ребенок бывает груб, не нужно воспринимать это на свой счет. В такой момент важно не развивать конфликт. Лучше ненадолго отложить разговор, чтобы эмоции поутихли.
- Дети обязательно должны быть вовлечены в домашние дела. У них точно получится вымыть за собой посуду, загрузить свои вещи в стиральную машину, пропылесосить в комнате. И еще важно, чтобы в семье перед глазами подростка были примеры для подражания. Очевидно, что ребенок, чей отец не делает никаких домашних дел, не будет бросаться протирать пыль или готовить завтрак.
- Многие дети в подростковый период бунтуют. Важно, чтобы все-таки в семье были правила, которые должны соблюдаться всегда. Например, четко обозначенное время возвращения домой, посещение уроков, если ребенок куда-то идет, он должен обязательно предупредить.
Но есть и так называемые легкие формы неуважения с их стороны. На них можно закрыть глаза и не обращать внимания, чтобы не спровоцировать ненужный конфликт. Например, когда ребенок периодически ворчит, хмурит на вас брови, что-то бормочет себе под нос на ваши просьбы.
Правильного или неправильного метода воспитания ребенка не существует, ведь ситуации бывают разные, да и избежать ошибок невозможно в любом случае. Но самое важное, о чем надо помнить: все дети нуждаются в любви.
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