Пользователи в сети возмущаются: «Зачем так рано?» А все из-за пирсинга новорожденной малышки

Молодая мама из Колумбии подверглась критике за то, что проколола уши своей новорожденной дочери в первый день жизни. Родительница выложила видео , где показала свою малышку сразу после рождения. И уже с серьгой в ухе. За первые сутки ролик посмотрели более миллиона раз. А в комментариях начались бурные споры о том, стоило прокалывать уши младенцу или нужно было подождать, пока ребенок сам сможет принять решение.

Новая волна споров в комментариях последовала за роликом, в котором было показано, как выглядела малышка Лара в первый день жизни и в 3 месяца. Снова всех привлекла серьга в виде цветка у новорожденной. По словам матери, ухо ребенку прокололи неонатологи (врачи, специализирующиеся на уходе за новорожденными. — Прим. ADME ) в больнице.

Пользователи писали под роликами, почему не стоило прокалывать малышке уши в таком нежном возрасте.

Но были и те, кто решил поддержать женщину. Пользователи приводили примеры из своей жизни и свои размышления на этот счет.

В ответ на все гневные комментарии мама Лары сказала: «Ну ответ таков: я хотела и это возможно в нашей стране. Я думаю, что в течение первых дней после рождения для ребенка не так травматично прокалывать уши».

Героиня статьи — не единственная мама, которая столкнулась с трудностями. Так, одна женщина решила устроить «забастовку» и поучить домочадцев жизни.