Пользователи в сети возмущаются: «Зачем так рано?» А все из-за пирсинга новорожденной малышки
Молодая мама из Колумбии подверглась критике за то, что проколола уши своей новорожденной дочери в первый день жизни. Родительница выложила видео, где показала свою малышку сразу после рождения. И уже с серьгой в ухе. За первые сутки ролик посмотрели более миллиона раз. А в комментариях начались бурные споры о том, стоило прокалывать уши младенцу или нужно было подождать, пока ребенок сам сможет принять решение.
Новая волна споров в комментариях последовала за роликом, в котором было показано, как выглядела малышка Лара в первый день жизни и в 3 месяца. Снова всех привлекла серьга в виде цветка у новорожденной. По словам матери, ухо ребенку прокололи неонатологи (врачи, специализирующиеся на уходе за новорожденными. — Прим. ADME) в больнице.
Пользователи писали под роликами, почему не стоило прокалывать малышке уши в таком нежном возрасте.
- По моему опыту мочка уха растет вместе с ребенком, поэтому пирсинг никогда не получается в нужном месте! Откуда вы знаете, что дети не чувствуют боли? © anwara2691 / TikTok
- Должны быть какие-то законы, согласно которым дети должны давать согласие на серьги. Мне самой прокололи уши в 7 лет, и только потому, что я сама попросила. © noralouisa / TikTok
- Я никогда особо не осуждаю других мам, ведь знаю, что мы все на взводе. Но простите, один день? Серьезно?! Это вздор. © emmahall_x / TikTok
Но были и те, кто решил поддержать женщину. Пользователи приводили примеры из своей жизни и свои размышления на этот счет.
- Мне прокололи уши перед выпиской из больницы. Это совершенно нормально в некоторых культурах, например на Филиппинах. © aiai1499 / TikTok
- Моя мама проколола мне уши, когда нас выписали из больницы. Мне было 3 дня от роду. И я так ей благодарна! Не хотела бы прокалывать уши во взрослом возрасте. © ivonbeckley22 / TikTok
- Прокалывание ушей младенцам, как только они родились, было и остается совершенно нормальным. Чем раньше, тем лучше: кожа мягче и не так больно. © just._consult / TikTok
- В некоторых странах прокалывание ушей является частью культуры. Не ваш ребенок — не ваша забота. © mindyr90 / TikTok
В ответ на все гневные комментарии мама Лары сказала: «Ну ответ таков: я хотела и это возможно в нашей стране. Я думаю, что в течение первых дней после рождения для ребенка не так травматично прокалывать уши».
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