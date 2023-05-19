Позднее счастье Марсии Кросс, которая уже отчаялась найти свою любовь, пока не столкнулась с ней в магазине

Актриса Марсия Кросс мало похожа на свою прославленную героиню из «Отчаянных домохозяек». Бри Ван де Камп — настоящая перфекционистка, она собранна и организованна, ее окружают идеальная чистота и безупречный порядок. Марсия искренне завидует этим качествам Бри, ведь актриса совершенно не умеет готовить, а в ее доме зачастую царит сущий бедлам.

Марсия уже почти отчаялась найти свою вторую половинку

Кросс выросла в тихом, благополучном городке Мальборо. Пока ее подружки мечтали о пышной свадьбе и продумывали наряды для подружек невесты, девушка грезила об актерской карьере. Марсия смогла поступить в престижную школу искусств в Нью-Йорке. В тесной студенческой квартире девушка впервые повстречалась с тараканами и не слишком законопослушными личностями. Но Кросс это совершенно не смутило — она была в настоящем восторге от новой и свободной жизни.

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Карьера Марсии складывалась отлично, а вот на личном фронте ей отчаянно не везло. Все избранники актрисы были интересными и талантливыми людьми, но семья и дети их совершенно не интересовали. Кросс же мечтала о малышах еще до того, как ей стукнуло 30. Она буквально грезила о том, чтобы попасть в заветный «клуб мамочек» и нянчить собственных карапузов. К тому же она ощущала, что часы тикают, и время неумолимо уходит.

Актриса даже попробовала найти подходящего избранника с помощью сайта знакомств, но и тут ее ждала неудача. В очередной раз оставшись с разбитым сердцем после болезненного расставания, Марсия окончательно отказалась от мысли встретить того единственного человека. Актерская карьера ее тоже больше не радовала, и Кросс решила получить образование психолога. Женщина также подумывала об усыновлении. Ведь если с мечтой о замужестве она распрощалась, то отказываться от материнства Марсия не планировала.

В этот момент Марсии предложили съемки в «Отчаянных домохозяйках». Кросс хотела получить небольшую роль — это казалось ей идеальным вариантом для будущей матери одиночки. Но создатели проекта решили иначе, и Марсия стала одной из ведущих актрис сериала. Шоу быстро обрело невероятную популярность, и женщине пришлось отказаться от своих планов о создании семьи.

Своего мужа Марсия нашла на улице

Gaz Shirley/Kevin Perkins, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Со своим будущим мужем, Томом Махони, Марсия Кросс решила познакомиться, даже не разглядев его лицо, а все потому, что приняла его за звезду. Женщина заметила привлекательного незнакомца во время прогулки, и последовала за ним, чтобы посмотреть, куда симпатичный джентльмен направляется. Мужчина зашел в магазин цветов, забрал заказ и удалился. Актриса так и не отважилась подойти к нему. Но она оставила продавщице свой телефонный номер на тот случай, если незнакомец вернется.

В результате Том все-таки позвонил. Причем в тот самый день, когда Марсию номинировали на «Золотой глобус». Но Махони ни единым словом не упомянул о престижной награде, и актрисе это показалось хорошим знаком. Наконец-то она познакомилась с нормальным парнем. Они начали встречаться и вскоре выяснили, что оба мечтают о семье и детях.

Frederico Allende / Broadimage/EAST NEWS , Frederico Allende / Broadimage/EAST NEWS

Влюбленным было за 40, и женщина волновалась, что ей уже слишком поздно думать о материнстве. Но Махони сказал, что если своих детей у них не будет, они обязательно усыновят малыша. Именно в этот момент Кросс поняла, что повстречала того самого, единственного мужчину. Пара не стала тянуть со свадьбой, и для каждого из них это был первый брак.

Материнство далось актрисе нелегко

Марсия Кросс давно мечтала о малышах, но смогла стать мамой только в 44 года. Чтобы обзавестись детьми они с мужем вместо свадебного путешествия отправились в клинику по лечению бесплодия. Первая попытка оказалась удачной и вскоре будущие родители с восторгом и некоторым ужасом выяснили, что ждут близнецов. Но беременность далась Марсии тяжело. Сначала ее постоянно мутило, затем врачи прописали женщине строгий постельный режим. Съемки очередного сезон «Отчаянных домохозяек» шли полным ходом, и сценаристам приходилось идти на различные ухищрения, чтобы спрятать живот героини, и объяснить, почему она все время проводит в кровати.

Марсия Кросс не единственная знаменитость, которой пришлось пройти через испытания, чтобы стать матерью.

За несколько недель до родов у Кросс выявили высокое давление, и ей пришлось делать экстренное кесарево сечение. На свет появились две здоровые девочки: Саванна и Иден. Марсия была на седьмом небе от счастья, но честно признавалась, что никому не может посоветовать становиться мамой после 40 лет.

Она с самого начала решила не скрывать подробности своей беременности. Марсия хотела, чтобы женщины знали: завести ребенка после 40 — непростое дело. «То что я стала мамой двух очаровательных девчушек — настоящее чудо. Борьба с бесплодием тяжело дается женщине и сказывается на отношениях в семье. К тому же далеко не все пары могут себе позволить такое лечение. Женщины, которые решились завести детей в более юном возрасте, значительно лучший пример для подражания, чем я».

Kevin Perkins, Gaz Shirley, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Марсию тревожили не только проблемы со здоровьем. Она волновалась, что возраст не позволит провести с детьми столько времени, сколько бы ей хотелось. «Это простая математика», — говорит Кросс. Иногда шустрые близнецы могут довести маму до изнеможения, но когда у Марсии заканчивается энергия, на помощь ей приходят опыт и мудрость.

Но она не жалеет, о том что не встретила мужа раньше

Опасения Марсии чуть не сбылись. С разницей в несколько лет у обоих супругов диагностировали рак. Они смогли побороть болезнь, но это стало настоящим испытанием для их семьи. Дочки отказывались признавать тот факт, что родители тоже могут болеть, а Том мучился из-за того, что никак не может повлиять на состояние жены. Но в результате все переживания только сплотили семью.

Courdji Sebastien/ABACA/Abaca/East News

В конечном счете Марсия не переживает, что они с Томом не познакомились раньше. Если бы им было по 20 лет, они, скорее всего, просто не обратили бы друг на друга внимания. Только предыдущий опыт помог Кросс оценить заботу и готовность брать на себя ответственность, которые смог предложить ей муж. Первое, что сделал Махони после свадьбы, это обновил свою страховку. «Разве это не прекрасно, быть связанным с человеком, который думает о будущем и заботиться о тебе», — заметила Кросс.

Порой нам кажется, что по достижению определенного возраста одиноким людям стоит расстаться с мечтами об обретении семьи. Но пример Марсии Кросс и других известных красавиц доказывает обратное.

Фото на превью Kevin Perkins, Gaz Shirley, PacificCoastNews.com/EAST NEWS