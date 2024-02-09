«При виде меня свекровь сказала: „А что, помоложе никого не нашлось?“»

— Мам, знакомься, это Оля, — мой жених сиял, как начищенный чайник: сегодня мы наконец-то собрались поужинать с его мамой и познакомить меня с ней. Но вместо объятий, рукопожатия или хотя бы приветствия будущая свекровь выдала: — А сколько тебе лет, деточка? — Тридцать пять. Она поджала губы. Чувство было такое, будто я снова у школьной доски отвечаю, а передо мной строгая противная математичка, которую ни один мой ответ не устроит. — Максим, а вот предыдущая твоя девочка была младше тебя, помнишь? В принципе, уже прямо тогда можно было мило улыбнуться и сбежать из этого дурдома навсегда. Но Максима я правда любила и ради наших чувств была согласна потерпеть вздорную свекровь. В конце концов, нам с ней не жить.

Ужин прошел на удивление спокойно. Мы достали из пакета вкусный торт, свекровушка подобрела, заварила чай и вопросов с подвохом больше не задавала. Я уже простила ей фразу про бывшую — ну мало ли, ляпнула, не подумав, — и честно рассказала о себе: работаю в офисе, с Максимом познакомились в спортзале, детей пока нет... Но когда я в конце вечера одевалась в прихожей, услышала с кухни зловещий шепот: — Сынуль, а помоложе девочки не нашлось? — Мама, перестань, это некрасиво. Я что, по-твоему, на рынок ходил, выбирал, как говядину? Встретил Олю, влюбился и все. — А детей с ней как заводить будете? Она ж старородящая уже. — Тут мы уж как-нибудь без советчиков разберемся, ладно? Красный до корней волос Максим вылетел в коридор, буркнул «Идем!» и выволок меня в подъезд. Так состоялось знакомство со свекровью.

Нашу свадьбу ей, к счастью, не удалось испортить. Хотя она пыталась. Нет, она не говорила гадостей в микрофон под видом тостов, зато регулярно закатывала глаза и хваталась то за голову, то за сердце во время всех значимых моментов: во время росписи в загсе, первого танца молодоженов... Первую пару раз Максим действительно думал, что маме нехорошо, но когда спектакль стал повторяться опять и опять, обман был раскрыт. После свадьбы мы переехали в квартиру Максима. Она была больше, чем моя, и расположение было удобнее, но это стало огромной ошибкой. Свекровушка была твердо уверена, что квартира сына — это и ее квартира тоже, и ее набеги в наше семейное гнездышко участились. Не поймите меня превратно, я честно старалась с ней подружиться: угощала домашней выпечкой, пыталась смотреть с ней фильмы, но все бесполезно. Потому что она, едва сняв сапоги, аки коршун, окидывала квартиру хищным взглядом: к чему бы сегодня придраться? Причем она никогда не говорила ничего откровенно плохого мне в лицо. Только за спиной. В лицо же она улыбалась и ворковала: «Олечка, солнышко, дай я покажу, как суп правильно варить, а то Максим только мою стряпню любит»; «Деточка, у Максима ужасная аллергия на пыль, а у вас вон ее сколько на полках». Не было у Максима никакой аллергии, а у меня на полках не было пыли. Суп я и сама в состоянии была сварить, Максим его ел и даже не упал в обморок от отвращения. Но... сами понимаете.

Хуже стало, когда мы решили завести ребенка. Нет, мы не докладывали свекрови о каждой неудачной попытке, но она и сама видела, что время идет, а живота у меня нет и нет. Во взгляде у нее так и горело торжество, мол, я же говорила: старородящая! После очередного разговора по телефону с ней Максим разорался и бросил трубку: — Ты представь, предложила мне... Даже говорить противно! Предложила завести ребенка на стороне, чтобы, цитирую, хоть наследник был. Тут уже моя внутренняя железная леди дала сбой и я разрыдалась. Ну почему к такому хорошему парню прилагается такая противная мать? И ладно бы я действительно была сволочью, но я же старалась изо всех сил! Чем я заслужила подобное отношение? Утерев слезы, я гнусавым, но твердым голосом сказала: — Все, Максим, хватит. Я понимаю, это твоя мама и все такое, но я с ней больше общаться не буду. И в гости к нам, когда я дома, она больше не придет. Я не могу тебе запретить с ней видеться, но, пожалуйста, без меня.

Максим, стоит отдать ему должное, всегда был на моей стороне. Он один съездил к матери и объяснил, что она меня сильно обидела. Не знаю, какие проклятия там сыпались на мою голову, но, как говорится, «когда меня нет, они меня могут хоть бить». По крайней мере, я ее больше не видела. Муж продолжал с ней периодически общаться, но, приезжая домой после этих встреч, рассказывал, что каждая беседа в конце концов приходила к тому, какая я ужасная. Когда я наконец забеременела и родила, Максим привез от свекрови коробку конфет и хохотал, рассказывая: — Сказала, что это тебе в честь рождения внука, но так как ты грудью кормишь, тебе их есть нельзя, вредно для ребенка. Потом наш сын подрос и я дала добро свозить его к бабушке. В конце концов, чем больше бабушек, тем лучше. Вдруг она только меня невзлюбила, а при виде внука растает?

Но чуда не произошло. Вернувшись с сыном домой, Максим передал, что ребенок у нас неухоженный (вы вообще видели, чтобы годовалые дети были безупречно чистыми?), слишком крупный для своего возраста (а значит, я его перекармливаю), говорит плохо... Мне продолжать? И конечно, все это из-за того, что я слишком поздно родила. В общем, я лишь убедилась, что сделала правильный выбор, решив прекратить всякое общение со свекровью. А то, знаете, закрадывались иногда мысли, мол, не чужие люди ведь, зря я так категорично. А вот и не зря. Свое спокойствие дороже таких вот родственничков.