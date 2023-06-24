Проблемного мальчишку никто не хотел усыновлять, пока друг не помог ему найти новую семью

Иногда любовь к компьютерным играм может принести массу пользы. Десятилетний Эндрю скитался по приютам и приемным семьям с тех пор, как ему исполнилось 6 лет. Ни одна семья не хотела оставлять мальчика надолго, а он своим ужасным поведением будто стремился доказать их правоту. Все это продолжалось, пока Эндрю не нашел друга, который, так же как он, любил играть в «Майнкрафт».

Эндрю никто не хотел брать в семью

После того как родителей Эндрю лишили прав, его четверо братьев и сестер быстро нашли для себя новый дом. К сожалению, мальчику, в отличие от них, не так повезло. Пареньку было 10 лет, когда его взяли к себе Доминик и Кевин Гилл. У пары уже было двое своих детей, и они решили, что готовы помогать сиротам.

Поначалу Эндрю воспринял их заботу в штыки. Доминик вспоминает: «Братьев и сестер Энди тут же усыновили, а его — нет. Люди просматривали его документы и просто пугались до чертиков. Мальчик вел себя ужасно. Когда он впервые попал к нам, то сразу заперся у себя в комнате, отказывался выходить и целую неделю рассматривал старые фотографии». Паренек отвык, что кому-то может быть до него дело, и частенько срывался и кричал на домашних. Эндрю в отчаянии заявлял Доминик и Кевину: «Просто позвольте мне уйти». Но супруги отказывались сдаваться и бросать паренька.

Двух мальчиков объединила любовь к «Майнкрафту»

Все изменилось, когда родной сын Гиллов, Джок, решил подружиться со смутьяном. Как-то мальчик предложил Эндрю сыграть в компьютерную игру, и, к его удивлению, тот согласился. У мальчиков неожиданно оказалось много общего, и вскоре они уже отлично ладили. Доминик и Кевин поначалу не планировали усыновлять Эндрю. Они лишь хотели предоставить ему надежное убежище, пока опека подыскивает ему подходящую семью. Но после того как вторая по счету пара отказалась от паренька, они поняли, что это судьба.

Отважившись на этот ответственный шаг, вся семья решила устроить Эндрю сюрприз. Пока мальчик беседовал с консультантом по семейным вопросам, они подготовили настоящий праздник с воздушными шарами и плакатами. А Джок надел футболку, украшенную надписью: «Ты будешь моим братом?»

Услышав вопрос, Эндрю просто расплакался от счастья. Он уже не верил, что хоть кому-то нужен и достоин простого счастья. С тех пор прошло несколько лет, дружба мальчиков только крепнет, но необычная семья Гиллов до сих пор вызывает удивленные взгляды. Доминик это не смущает. «Люди всегда будут пялиться на нашу семью. Мы их просто смущаем. Но у любви нет цвета и Эндрю такой же наш сын, как и Джок» — говорит она.