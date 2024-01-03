«Пусть идет работать». Отец объяснил, почему не собирается просто так содержать дочь, и в сети начался батл

Ожидание того, что дети будут помогать родителям по хозяйству, — это нормально. Однако, когда все дела по дому ложатся на плечи одного человека, могут возникнуть трудности. Герой нашей истории считал, что у них с дочерью был справедливый уговор, по которому его дочь должна была выполнять работу по дому в качестве арендной платы. Но, узнав мнение других людей по этому поводу, отец девушки явно был удивлен.

У отца возник конфликт с дочерью по поводу порядка проживания

«У меня есть 20-летняя дочь, которая живет со мной и не платит арендную плату, пока учится в колледже. Мы договорились, что она будет готовить и убирать в доме в качестве платы за то, что она здесь живет. Она согласилась, и мы оба считали это справедливым», — поделился отец. Однако недавно дочь обратилась к отцу и сказала, что готовка и уборка отнимают у нее слишком много времени, что мешает ей учиться и выполнять домашние задания. Она спросила, может ли отец сократить объем готовки, чтобы у нее оставалось больше времени на учебу.

Отец ответил, что дочь должна быть благодарна за условия их уговора и что несколько часов работы по дому — это не так уж сложно по сравнению с тем, через что проходят многие дети ее возраста. Наш герой отметил, что некоторые сверстники дочери работают с 9:00 до 17:00 и одновременно учатся в школе, а он предоставил ей возможность просто выполнять некоторые работы по дому в обмен на бесплатное проживание.

«В итоге она без моего ведома позвонила своей тете (моей сестре), чтобы пожаловаться на то, как я с ней обращаюсь. Сестра позвонила мне и начала обвинять, в основном говоря, что я слишком строг к дочери и должен к ней прислушиваться», — возмутился отец девушки. Но слова сестры заставили нашего героя сомневаться в правильности принятого решения.

Позже он вернулся в соцсети с новостями

«Просто хочу обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, я — отец моей дочери, а не ее мачеха. Ее матери с нами больше нет, а я в настоящее время холост. Так что это не история Золушки. Во-вторых, я не сексист, если заставляю свою дочь готовить для моих сыновей. Они просто дети, они не умеют готовить, не говоря уже о том, чтобы самим убирать. В-третьих, я не пытаюсь использовать свою дочь в своих интересах. Как я уже сказал ранее, многие люди ее возраста все бы отдали за то, чтобы оказаться на ее месте. Я оплачиваю ее учебу в колледже, и все, чего я жду от нее в ответ, — это готовка домашней еды. Я благодарен вам за комментарии, но некоторые высказывались очень резко, поэтому я должен был это прояснить», — ответил пользователям отец девушки.

«После прочтения многих ваших комментариев я склоняюсь к тому, чтобы поставить ультиматум своей дочери. Либо она устроится на работу и будет платить часть арендной платы, чтобы ей больше не приходилось постоянно готовить и убирать, либо она продолжит работать по той схеме, которую я ей изначально предложил. В качестве компромисса я могу перенести готовку и уборку на то время, когда она свободна. Я считаю, что если она решит работать с 9:00 до 17:00, то со временем поймет, насколько хорошим было мое первоначальное предложение. Кому-то может показаться, что я суров, но я придерживаюсь другой точки зрения, потому что в ее возрасте я учился в школе и полностью оплачивал квартиру сам, без помощи семьи. Поэтому я считаю это справедливым компромиссом», — ответил отец девушки.

Пользователи сети встали на сторону дочери