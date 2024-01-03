«Пусть идет работать». Отец объяснил, почему не собирается просто так содержать дочь, и в сети начался батл
Ожидание того, что дети будут помогать родителям по хозяйству, — это нормально. Однако, когда все дела по дому ложатся на плечи одного человека, могут возникнуть трудности. Герой нашей истории считал, что у них с дочерью был справедливый уговор, по которому его дочь должна была выполнять работу по дому в качестве арендной платы. Но, узнав мнение других людей по этому поводу, отец девушки явно был удивлен.
У отца возник конфликт с дочерью по поводу порядка проживания
«У меня есть 20-летняя дочь, которая живет со мной и не платит арендную плату, пока учится в колледже. Мы договорились, что она будет готовить и убирать в доме в качестве платы за то, что она здесь живет. Она согласилась, и мы оба считали это справедливым», — поделился отец.
Однако недавно дочь обратилась к отцу и сказала, что готовка и уборка отнимают у нее слишком много времени, что мешает ей учиться и выполнять домашние задания. Она спросила, может ли отец сократить объем готовки, чтобы у нее оставалось больше времени на учебу.
Отец ответил, что дочь должна быть благодарна за условия их уговора и что несколько часов работы по дому — это не так уж сложно по сравнению с тем, через что проходят многие дети ее возраста. Наш герой отметил, что некоторые сверстники дочери работают с 9:00 до 17:00 и одновременно учатся в школе, а он предоставил ей возможность просто выполнять некоторые работы по дому в обмен на бесплатное проживание.
«В итоге она без моего ведома позвонила своей тете (моей сестре), чтобы пожаловаться на то, как я с ней обращаюсь. Сестра позвонила мне и начала обвинять, в основном говоря, что я слишком строг к дочери и должен к ней прислушиваться», — возмутился отец девушки.
Но слова сестры заставили нашего героя сомневаться в правильности принятого решения.
Позже он вернулся в соцсети с новостями
«Просто хочу обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, я — отец моей дочери, а не ее мачеха. Ее матери с нами больше нет, а я в настоящее время холост. Так что это не история Золушки.
Во-вторых, я не сексист, если заставляю свою дочь готовить для моих сыновей. Они просто дети, они не умеют готовить, не говоря уже о том, чтобы самим убирать.
В-третьих, я не пытаюсь использовать свою дочь в своих интересах. Как я уже сказал ранее, многие люди ее возраста все бы отдали за то, чтобы оказаться на ее месте. Я оплачиваю ее учебу в колледже, и все, чего я жду от нее в ответ, — это готовка домашней еды. Я благодарен вам за комментарии, но некоторые высказывались очень резко, поэтому я должен был это прояснить», — ответил пользователям отец девушки.
«После прочтения многих ваших комментариев я склоняюсь к тому, чтобы поставить ультиматум своей дочери. Либо она устроится на работу и будет платить часть арендной платы, чтобы ей больше не приходилось постоянно готовить и убирать, либо она продолжит работать по той схеме, которую я ей изначально предложил. В качестве компромисса я могу перенести готовку и уборку на то время, когда она свободна.
Я считаю, что если она решит работать с 9:00 до 17:00, то со временем поймет, насколько хорошим было мое первоначальное предложение. Кому-то может показаться, что я суров, но я придерживаюсь другой точки зрения, потому что в ее возрасте я учился в школе и полностью оплачивал квартиру сам, без помощи семьи. Поэтому я считаю это справедливым компромиссом», — ответил отец девушки.
Пользователи сети встали на сторону дочери
- Вы говорите, что многие подростки делают то-то, то-то и то-то, но ваша дочь не такая. У нее своих обязанностей по горло. Она просто просит не готовить несколько дней в неделю, чтобы она могла успеть сделать все свои школьные дела. Разве она попросила что-то неприемлемое? Мне вот так не кажется.
Вы могли бы разрешить ей не готовить в выходные дни, а через 3 месяца оценить, насколько такой план подходит для вашей семьи. Это было бы разумным решением. © FragrantEconomist386 / Reddit
- Вы говорите как мачеха Золушки. Это ваша дочь, которая учится в колледже, а вы обращаетесь с ней как со служанкой, которая работает полный рабочий день. Вы не просите ее делать какую-то работу по дому — вы заставляете ее готовить и убирать для всей семьи. Это огромная разница.
Ну исключите хотя бы готовку. Готовьте для своих детей сами и убирайте за ними. Если вы хотите составить список еженедельных обязанностей — окей. Можно один раз выполнить какое-то задание и до следующей недели к нему не возвращаться, но не каждый же божий день убирать за тремя мужчинами! Это утомительно, и это, на секундочку, ваша обязанность. © Beautiful-Report58 / Reddit
- Без вашего ведома? Она не ребенок и может разговаривать с кем хочет. Мне казалось, вы хотите, чтобы она поступила в колледж. Если она говорит вам, что ей нужно больше времени на учебу, почему вы не помогаете ей?
Что-то в духе «либо делай так, как я хочу, либо скатертью дорожка». Если это так, то ожидайте, что в будущем вашей дочери не будет до вас никакого дела. Тогда вам придется звонить сестре и жаловаться на то, что ваша дочка больше вас не навещает. © Winnie-Pooh2020 / Reddit