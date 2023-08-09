Реальная история о том, что не надо насильно причинять добро близким людям

Многие люди считают, что заботы и внимания не бывает много. Просто у этих счастливчиков нет гиперопекающих родителей, которые всегда знают, как лучше. Вот и героиня нашей истории выросла с мамой, которая всегда готова нанести ей непоправимую пользу, даже если дочка уже давно стала взрослой, обзавелась мужем, детьми и собственным мнением.

Вот что пишет сама автор истории: «Началось все с того, что я с детьми уехала отдыхать на месяц. Дома осталась старшая дочь Аня, которой 16 лет — это было ее желание, в плане самостоятельности я ей полностью ей доверяю. Она устроилась на подработку и решила побыть одна. Мы с ней постоянно на связи по телефону. Моя мать живет отдельно, за 80 км. Уже через неделю моего отсутствия она начала паниковать: «Когда ты приедешь?», «Бедный ребенок там один!», «Бросила на произвол судьбы!». Мама забрасывает меня сообщениями (и обычными, и голосовыми) такого содержания:

Любые доводы о том, что я и так в курсе всего происходящего, забываются через день, и с новым поводом эта тревожность вешается на меня по новой. Мама давно говорила, что нужно переклеить обои у меня на кухне (да, нужно, я сама собиралась и уже купила обои). И вот в мое отсутствие она прислала мне фоточку с уже переклеенными обоями. Она приезжала проведывать любимую внучку (ведь деточка голодная, совсем одна!) и решила воспользоваться моментом. И вещи заодно переложить у меня в шкафу, хотя в прошлый раз после скандала поклялась больше так не делать. Сильно переложить, а то, что теперь перестало помещаться, сложить в пакеты, лишнее, значит. И на полках. И на кухне. И выкинуть какой-то хлам, который тут лежит. И книжки не так стоят — поставлю, как красиво. И занавесочки везде повесить. И стулья некрасивые — нацеплю самодельные чехлы из тряпок.

Больше всего меня задело не то, что мама выкинула мои сувениры (камушек с Белого моря в форме сердца, например), а то, что она отнесла на мусорку пакет с вещами детей, которые я сохранила на память. Распашонку дочери, которую я шила вручную 16 лет назад, шапочку, в которой сын был похож на медвежонка. Это так обидно. Я пишу — и слезы льются. Мне жалко не тряпочку, не камень — мне обидно. Как же хочется сейчас поехать к ней домой и сорвать обои у нее на кухне (я ей обещала, что сделаю так, если она решит клеить без меня), выбросить те мелочи, которые нельзя было трогать, потому что «это память». Когда я уезжала из дома, я тщательно прибралась и сложила все на свои места. Сейчас у меня стоят вещи в пакетах, какие-то шмотки сложены стопками, на полках подозрительно пусто. Я ощущаю беспомощность, как-будто произошло насилие. Объяснять что-то бесполезно, мама просто обесценивает все, что я говорю. При любой претензии с моей стороны в ход идут насмешки. «Ой, посмотрите на нее, плачет она! Меньше писать будешь. Полы лучше помой». Потом начинаются слезы: «Неблагодарная! Спасибо бы лучше сказала. Я 2 часа убиралась, а ты!..» Я чувствую себя самым одиноким человеком на свете".

Ситуация, в которой оказалась героиня, оказалась близка большому количеству людей. И пользователи сети решили не просто поддержать женщину теплыми словами, но и поделились неплохими советами и собственным опытом: Не надо себя чувствовать одиноким человеком. Надо себя чувствовать оскорбленным человеком. И нужно выполнять свои обещания. Пообещали, что приедете и переклеите маме обои — поезжайте и переклейте. Получите удовольствие всей семьей: кто-то сдирает обои, другой клеит, третий ненужные вещи выбрасывает. Потом скажете маме, как хорошо у нее теперь стало. И по приезду домой обязательно смените замки и запретите детям открывать дверь бабушке и хозяйничать в ваше отсутствие. В общем, продемонстрируйте маме, что игра может идти во все ворота. И весело, и с улыбкой. И главное — никаких слез! © Tata1405 / Pikabu

Да! Сорвите обои, выкиньте у нее дома все, что посчитаете нужным — по-другому не поймет. Ко мне родители приперлись вечером через весь город, ворвались в квартиру. А все почему? Потому что я уснула перед телевизором и не брала трубку целых 2 часа! Они подняли всех друзей на уши, хотели вызвать полицию, думали, что нас с мужем уже нет в живых. Мне 35 лет было на тот момент! В итоге обозвали нас последними словами и уехали. Через какое-то время я не смогла дозвониться до родителей. Вызвала «скорую» и полицию к ним. В следующий раз пообещала, что еще приедут пожарные и газовая служба. Закидоны с нервами у родителей как рукой сняло! © MrsPofig / Pikabu

У меня мать такая. Экспериментально было вычислено максимальное время контакта, не вызывающее ссор: час разговора по телефону, 4 часа общения вживую раз в месяц. Больше нельзя. Помню, мне аппендикс вырезали, выписали после операции домой, мама примчалась. Она выкинула половину моих запасов еды, при наличии нормальной стиралки помножила на ноль 2 куска дорогущего мыла, стирая постельное белье вручную (то, которое я приготовил на тряпки для гаража). Я тогда окончательно для себя понял: «Все, хватит это терпеть!» и выставил ее на такси домой прям ночью. © deadCXAP / Pikabu

Моя мама на днях тоже отчебучила. Уехала я с детьми на целый день на мероприятие, мама дома одна оставалась (в силу ряда обстоятельств временно вместе живем). Возвращаемся, а мама и говорит с довольным видом: «А я такое дело полезное сделала! Славину (дочкину) коробку перебрала и весь мусор оттуда выкинула!» А дочка рукодельничает. И у нее там такие вещи собраны, что, на первый взгляд, может, и хлам, но на самом деле все очень нужное. Я не сдержалась и все маме высказала: «Какого черта? Это твоя вещь? Каким боком тебя касается ее содержимое? Почему ты свое 40-летнее треснувшее корыто выкинуть не даешь, а дочкина коробка тебе помешала?» Матушка обиделась. Второй день со мной почти не разговаривает. © ParadiseDiary / Pikabu

Две бабушки в наше отсутствие поспиливали углы стола на кухне (с помощью одного дедушки и электролобзика, чтоб маленьким внукам безопасно было), затем начали ремонт, хотя никто их не просил. Был еще случай: уезжали. Попросили бабушку заходить к нам через день кормить котов и менять песочек, а она решила помыть холодильник. Выключила его из сети, затем вышла выкинуть мусор и захлопнула дверь, оставив ключи внутри. Когда мы вернулись, в холодильнике все сгнило (в том числе, все наши заготовленные запасы ягод и фруктов на зиму), а коты, к счастью, не пострадали. Мы конфисковали у бабушек ключи. Если до них не доходит, что полить цветы — это просто полить цветы, то тогда без нас в нашем доме находиться нельзя. © anka3000 / Pikabu

Словно вся история про мою маму. Я всю жизнь билась над вопросом, что со мной не так, почему родная мать ко мне относится хуже, чем к скотине. Искала причины в себе, работала над собой, менялась. Пыталась склеить разбитую самооценку. Теперь в 36 лет понимаю, что она никогда меня не полюбит. И даже просто не сможет общаться хотя бы уважительно. Это просто токсичный человек, который не воспринимает меня как личность, а пользуется на всю катушку своей способностью подрывать раз за разом мою самооценку. Есть прекрасная книга «Нелюбимая дочь». В этой книге автор после долгих лет поисков решений пришла лишь к одному: максимально дистанцироваться от матери. Человек уже не изменится. И я все больше склоняюсь с ней согласиться. © bagadfar / Pikabu

Несколько лет назад мама приезжала в гости на месяц. У нас почти каждый день были скандалы. Перебрать мои вещи в шкафу? Да. Выкинуть мой «мусор»? Естественно. На этапе готовки добавить в еду специи? Через раз. Перевесить белье, потому что оно висит не так, как она считает правильным, а потом мои трусы сложить стопкой на кухонном столе, потому что «а куда их»? Было. Однажды я начала кричать, чтобы она не трогала мои вещи, на что мама демонстративно открыла шкаф и начала перекладывать полотенца, потому что, по ее мнению, я снова неправильно их сложила. Помню, что мир у меня в этот момент стал красным, я начала хватать полотенца из шкафа и швырять в нее. Мама кричала, я кричала, полотенца летали по всей комнате. Потом я закрылась в спальне, а мама собрала вещи и уехала. У меня сердце щемило 3 дня. Мы примерно месяц не общались. Зато сейчас она к моим вещам не прикасается. © HappyXUXU / Pikabu