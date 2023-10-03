Родители пожаловались на взрослого сына, который сидит у них на шее. Удивительно, но парня многие поддержали

Воспитание детей не заканчивается в тот сакраментальный момент, когда ребенок достигает совершеннолетия. Многие молодые люди и в 20 лет плохо понимают, как им устроить свою самостоятельную жизнь. С этой проблемой столкнулся и один мужчина, когда понял, что его сын предпочитает двигаться по накатанной и отказывается съезжать из родительского дома. Отец решил спросить совета в сети и поднял настоящую бурю в интернете.

Мы с женой уже просто не знаем, что делать с нашим сыном. Нашему оболтусу уже 23 года, а он целыми днями просиживает в компьютере: в сети общается да в игры рубится. Из комнаты почти не выходит: только в душ, да перекусить. Парень даже не учится. Причем он смог поступить в колледж, но потом ему надо было еще грант на обучение получить, и сынок сдулся. Мы пытались уговорить его не сдаваться и продолжать попытки, да что толку. Он и пальцем не пошевелил.

За последние пару-тройку лет он работал всего на нескольких работах, и ни на одной надолго не задерживался. Всю зарплату он спустил на комп и игрушки. Пытался у него выяснить, зачем он все время увольняется, а сын заявляет в ответ, что ему работа не понравилась. Я несколько раз пытался до него достучаться. Наконец поговорил с ним по душам и оказалось, что жизнь ему кажется депрессивной штукой.

Одна только мысль, что ему надо каждый день вставать, плестись на работу, потом обратно домой и так по кругу, нагоняет на сына тоску. Он бы хотел делать что-то, к чему у него лежит душа. Но говорит, что никак не может разобраться, чем хочет заниматься. В итоге он из своей комнаты почти носа не показывает. Мы с женой очень хотим ему помочь, но не знаем чем. Подумывали даже выставить его за дверь. Но я просто не хочу этого делать. Уже руки опускаются от всего этого.

Некоторых пользователей сети позиция родителей просто возмутила: Парень еще не умеет летать, а вы собираетесь выпихнуть его из гнезда. Господи, мужик, он же твой сын. Он ведь понимает, что живет неправильно, просто не знает, как это изменить. Если сами не можете помочь, так хоть найдите того, кто поможет. © silentlyhere / Reddit

Как насчет того, чтобы начать думать, как помочь своему сыну, а не изобретать для него различные варианты наказаний. © moldyzombie7 / Reddit

Моей первой мыслью было: божечки, эти родители настоящие лузеры. Не смогли обучить своего ребенка простейшим навыкам, а теперь его же в этом и обвиняют. © canyourepeatquestion / Reddit

Вы не можете его вышвырнуть просто потому, что он ведет себя не так, как вам хочется. Он же не собака. Вы сами решили завести ребенка. Если сын не смог продолжить учебу, просто потому что получение гранта показалось ему непосильной задачей, почему вы не помогли ему в этом разобраться? © thesamiad / Reddit



Другие были настроены не столь критично и постарались дать пару советов, а не сразу обвинять родителей в безразличии: Попробуйте вдохновить сына не искать дело по душе, а подобрать работу, которая бы помогала ему оплачивать хобби. Он любит игры, а хороший комп стоит приличных денег. С нормальной зарплатой он сможет себе это позволить. © Logical-Photograph64 / Reddit

Отправьте парня на терапию. Психиатр или психолог могут очень ему помочь. © WolfgangDS / Reddit

Похоже вашему сыну живется слишком вольготно. Если он хочет вести себя как маленький, так и относитесь к нему соответственно. Ограничьте его время за компьютером, выключайте Wi-Fi на ночь, чтобы он не засиживался в играх. Вы сами создали это дитятко, позволяя парню сидеть у вас на шее последние 5 лет. Но еще не поздно научить его ответственности. © timespassing_ / Reddit

Поставьте ему ультиматум: или он находит работу, или начинает терапию, или съезжает из дома. Обозначьте временные рамки — например, он должен сделать это в течение года. Да, это может быть жестоко, но парень должен научиться выживать без вашей помощи и поддержки. © MysteryNeighbor / Reddit

Возможно это прозвучит грубо, но ваш сын похоже вполне доволен сложившейся ситуацией. Ему уже 23, и вы не обязаны о нем заботиться. Если вы сейчас ничего не сделаете, парень войдет во вкус и вообще никогда в жизни не найдет себе работу. © Red-Owl-414 / Reddit

Лучший совет, который я могу вам дать: не спрашивайте совета относительно воспитания детей в интернете. Лучше обратитесь к специалисту. © Unknown author / Reddit

В итоге пост мужчины собрал множество комментариев. Родители прислушались к некоторым советам, и отец решил еще раз побеседовать с сыном. На этот раз они проболтали несколько часов. Молодой человек признался, что ему совсем не нравится то, как он живет, но не знает, как изменить сложившуюся ситуацию и с чего вообще начать. Парень хотел работать и жить самостоятельно, но не представлял, что для этого нужно сделать. В результате папа и сын пришли к соглашению, что юноша будет посещать терапию и искать работу. Если не найдет в течение 4 месяцев, родители начнут брать с него арендную плату. Мужчина написал, что наделал немало ошибок, воспитывая ребенка, но теперь надеется их исправить. Ведь главное для него — счастливое и независимое будущее для сына.