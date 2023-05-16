Пользователи сети спорят о том, какая разница в возрасте детей лучше. На чьей стороне вы?

Отношения между братьями и сестрами могут складываться по-разному, они во многом зависят от воспитания, общей атмосферы дома и разницы в возрасте. Специалисты считают разницу в 1,5–2 года наиболее благоприятной. Но на практике не все разделяют эту точку зрения. Мы изучили мнения опытных мам и пап, братьев и сестер в сети и хотим поделиться с вами их справедливыми аргументами.