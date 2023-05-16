Пользователи сети спорят о том, какая разница в возрасте детей лучше. На чьей стороне вы?
Отношения между братьями и сестрами могут складываться по-разному, они во многом зависят от воспитания, общей атмосферы дома и разницы в возрасте. Специалисты считают разницу в 1,5–2 года наиболее благоприятной. Но на практике не все разделяют эту точку зрения. Мы изучили мнения опытных мам и пап, братьев и сестер в сети и хотим поделиться с вами их справедливыми аргументами.
- Старшая сестра рисует на журнальном столе (мне лет 6, ей — 11–12). Я долго смотрю, как она рисует: там пейзаж, человечки. Вот она уже раскрашивать начала. Спрашиваю: «Так тебя родители поругают, как ты выкрутишься?» «А вот так», — говорит она и пишет мое имя на столе, где должна быть подпись художника. Причем пишет левой рукой (она правша), чтобы сымитировать мой 6-летний почерк. Мама не поверила моему рассказу, и попало за испорченный стол в итоге мне. © llid / Pikabu
- У моих детей разница в 90 секунд. Честно говоря, понятия не имею, как лучше. Но точно знаю, что мой вариант неидеальный. © jrhaberman / Reddit
- У нас с братом разница 4 года. У меня было своеобразное детство: с 6 месяцев ребенка начали оставлять на меня. Супы я стала готовить раньше, чем пошла в школу. Братец к плите годам к 12 подошел впервые. Почему? «Он еще маленький». Сейчас мелкому за тридцатник, и теперь мы видимся пару-тройку раз в год. Говорить особо не о чем, как с малознакомым человеком. © WeeSparrow / Pikabu
- Есть младший брат, разница в возрасте — 8 лет. Когда мы с ним сильно ссорились, ругались (как это обычно бывает у братьев и сестер), я одевалась и делала вид, что навсегда ухожу из дома, еду на вокзал или еще куда. Так он, бедный, бежал за мной босой, хватался, просил никуда не уходить, весь в слезах. И только спустя 10 лет я поняла, какая же я свинья. Так над самым родным и любимым братиком издеваться! Ведь люблю его больше всех на свете. Очень стыдно. Очень. © Подслушано / Ideer
- Нас в семье двое, я и моя сестра. Мама нам постоянно твердила, что мы есть друг у друга и, когда не станет родителей, мы будем друг другу опорой. Мужчины могут бросить, дети — уйти, а мы всегда должны быть вместе. Благодаря этим заветам мы всегда друг друга поддерживаем. Разница в возрасте у нас большая, но сестра меня всегда учит новому, я ей передаю знания прошлых лет. И так здорово осознавать, что ты кому-то нужен и можешь о ком-то заботиться. © Подслушано / Ideer
- Разница с сестрой в 9,5 лет. Говорить она начала со мной, ходить она начала с мной, родители работали. Яслей в городке не было, поэтому после школы я перехватывал ее у мамы и вез домой. Позже, спустя несколько лет, по дороге в школу заводил ее в сад, а после обеда забирал оттуда. Да, негатив был. И от родителей получал за ее косяки в детстве, и от пацанов, когда за нее заступался. Все равно это мой самый близкий родственник, я ее обожаю, готов в огонь и воду за свою младшую сестричку. © monukcmapmep / Pikabu
- Хорошая разница — между 2 и 4 годами. Так родители не перегружены одновременно большим количеством грудных детей, а братья и сестры достаточно близки по возрасту, у них есть общие интересы. Но так бывает не всегда. © Melanie Lee / Quora
- Так случается в жизни, что с новорожденной сестрой 30 лет разницы. Когда мне будет 50, ей будет 20. © stritels / Pikabu
- Я младший из 5 детей. Сестра на 20 лет старше меня. Это очень много. У 2 других сестер разница 16 месяцев. А это слишком мало. В итоге идеальная разница — где-то между 16 месяцами и 20 годами. © Bangbangsmashsmash / Reddit
- У моих старшего брата с младшей сестрой разница 16 лет. Отношения нейтральные семейные: звонить ему просить помощи она не будет, на семейных посиделках пообщается. © zedz / Pikabu
- У нас с сестрой разница 4 года, и это круто. Именно столько времени потребовалось отцу, чтобы убедить маму в том, что она справится с еще одним ребенком. Для нас такая разница в возрасте точно была идеальной. Мы учились в разных классах, поэтому никогда не соперничали. Сестра была достаточно взрослой, чтобы нянчиться со мной, при этом у нас было много общих интересов. Мы и сейчас проводим много времени вместе. Я пишу ей каждый день и часто навещаю. Не могу утверждать, что 4 года — идеальная разница для всех, но в нашем случае это было здорово. © Jordan Yates / Quora
- Мне было лет 5, а сестре 15. Приехали к нам родственники и достают подарки — большого белого медведя и фломастеры. Сестра хватает медведя и, показывая язык, убегает. Я в слезах беру фломастеры. Весь день она трясет своим белоснежным мишкой. А утром все просыпаются от горьких слез сестры: ночью я разрисовала белоснежного медведя своими фломастерами, всего. Отстирать не смогли. Сестра помнит это по сей день. © Mil1a / Pikabu
- Я решила дождаться, пока старший не приучится к горшку и не начнет есть и играть без чьей-либо помощи. 2 малыша одновременно свели бы меня с ума. © k-b-s82 / Reddit
- Есть младший брат, разница в возрасте 16 лет. Часто оставляли сидеть с ним. Когда он был совсем крохой, делала ему всем известный массаж «Рельсы-рельсы», чтобы быстрее засыпал. Работало. Уже давно не живу с родителями, но, когда приезжаю, он обязательно просит сделать ему этот массаж перед сном. Очень умилительно видеть, как 17-летний парень сладко засыпает от детского массажа. © Подслушано / Ideer
- Думаю, что лучше всего выдержать рекомендуемые 1–2 года между беременностями. Организм успеет восстановиться. Разница в возрасте на самом деле не определяет того, насколько близкими будут братья и сестры, поэтому я бы думала прежде всего о здоровье. У меня близнецы, поэтому если задумываться еще об одном ребенке, то минимум через 4 года. © icarrymultitudes / Reddit
- У нас 2 сына, разница — 3 года. Жена успела полностью восстановиться после родов, выйти на работу и так далее. Это позволило каждому ребенку почувствовать себя единственным и долгожданным. Они были достаточно близки, играли вместе. Старший постепенно становился примером для младшего, присматривал за ним. С такой разницей нам не пришлось покупать младшему кучу вещей, потому что те, что остались от первого ребенка, не успели устареть и испортиться. © Russell Backman / Quora
- У меня с братом небольшая разница в возрасте — 1 год и 3 месяца. Все детство люто ненавидели друг друга, он ел конфеты из моего сладкого новогоднего подарка. В это 31 декабря за 3 часа до боя курантов он потерял сознание, упал в обморок и перестал дышать. Пока я скакала по территории огромного пансионата искала врача, я думала, что сойду с ума. Буквально за секунду все в жизни перевернулось с ног на голову. И то, что казалось важным: какие-то шмотки, айфоны, премии квартальные, — стало таким далеким и ненужным. Когда брата привели в чувство и он задышал, я поняла, что это самая счастливая секунда и мое самое-самое большое желание, которое я только могла загадать. 31 декабря — день рождения моего брата. Ему исполнилось 25 лет. © Подслушано / Ideer
У родных братьев и сестер от любви до ненависти меньше шага. И правда, независимо от разницы в возрасте, эти родственные отношения всегда могут совершить самый неожиданный виток.
AdMe/Семья/Пользователи сети спорят о том, какая разница в возрасте детей лучше. На чьей стороне вы?
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