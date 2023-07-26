Три пикантные истории, которые покажут, как важно думать о том, каким муж будет уже в статусе бывшего

Заключить брак не так уж сложно, а вот остаться в хороших отношениях после развода — задача не из легких. Мы расскажем истории трех женщин, которые явно не были готовы к тому, какими окажутся их некогда любимые мужчины в статусе уже бывших мужей. Выводы будут очень неожиданные.

История 1. Людмила

Ночью Люда проснулась от странного шороха, будто ключ поворачивается в замке. «Показалось», — подумала женщина и перевернулась на другой бок. А зря. Проснулась она от того, что кто-то лез к ней в постель. Мягкая и податливая в жизни Люда, испугавшись, среагировала мгновенно. Схватила первое, что подвернулось под руку — а это была лампа с тяжелым мраморным основанием, подаренная коллегами на 35-летие, — и уже хотела замахнуться на злоумышленника. Мужчина ойкнул. — Ты с ума сошла?! Я хотел как лучше, а ты сразу драться! — обиженно сказал злоумышленник, в котором Люда по голосу без труда узнала бывшего мужа. — Хотел как лучше?! — удивленно спросила женщина, которая теперь уже вообще ничего не понимала. — Вася, мы давно развелись. Да, у тебя есть ключ на тот случай ЧП. Но зачем же ты проник в квартиру вот так ночью, в темноте? — Это я на одном сайте прочел, как восстановить супружеские отношения! — бесхитростно признался Вася. «Хорошо, что развелись», — подумала Люда. Каким был чудаком, таким и остался.

История 2. Ирина

— Мам, а что у вас там с папой происходит? Я так и не поняла. Моя учеба под угрозой, — осторожно спросила мою приятельницу ее 19-летняя дочь. — Что? — Папа сказал, что не будет оплачивать мою учебу, пока ты не согласишься снова с ним жить. Если этого не будет, то, по его словам, ты предательница и должна страдать. Я не понимаю, какая муха его укусила. — А я знаю, какая муха, — грустно сказала Ирина. И ничего толком не объяснив удивленной дочери, позвонила бывшему. — Толя, это что за новости? Мы же договаривались, что тебе достается машина, но ты решаешь вопрос с учебой дочки. Машина у тебя, что не так? — Ты предала меня! — трагическим голосом сказал Толя. — А единственное твое уязвимое место — это дочь. Вот пусть она и страдает, если моя женщина нашла другого. Меня все передали, так и знай. — Толя, ты завел вторую семью, обманывал меня столько лет. Кто кого предал? И вообще, але, мы в разводе! С чего ты решил, что тебе можно распоряжаться моей жизнью?! — Потому что я — мужчина. Мне можно! — с чувством собственной правоты заявил Толя. С его точки зрения все было правильно. Его женщина взбрыкнула, он решил ее «воспитывать». Как на все это смотрит новая жена Толи, к сожалению, неизвестно.

История 3. Ольга

Олю мне представили как великолепного парикмахера, к которому надо записываться за несколько недель, а то и месяцев, потому что по такой цене таких мастеров не бывает. Это, кстати, оказалось правдой. Руки у Оли были золотые. Я вообще не понимала, что она делает в этой бюджетной парикмахерской. Сейчас же на одном только окрашивании можно такие деньжищи делать! Я решила спросить у нее об этом. — Если бы все было так просто! — грустно сказала Оля, глядя на часы, — Впрочем, сидеть с краской тебе еще долго, так что скоро сама все увидишь. Я насторожилась, но в душе потирала руки в предвкушении интересного сюжета. Стрелки часов показали 14.30, когда кто-то забарабанил в окно салона. На улице стоял грязный и потасканного вида мужик. Оля быстро выскочила из салона, захватив пятисотенную купюру, сунула ее этому бедняге. Потом вернулась и тщательно вымыла руки с мылом. — Что это было? — удивилась я, так и не поняв, что означало появление этого странного мужчины. — Это бывший муж и отец моих детей! — сказала Оля, — И я ничего не могу с ним поделать. Ходит за мной по пятам уже много лет. Поэтому у меня нет возможности работать в элитных салонах, ведь он пугает клиентов. — А что будет, если ему не дать денег? — с надеждой спросила я. — Будет орать под окнами, меня оскорблять, пока его не заберут. А какой работодатель это потерпит? В следующий раз я хотела кое-то уточнить у Оли по поводу бывшего, но в этом салоне она уже не работала. Выводы? Важно не только то, каким мужчина будет мужем, а то, каким он может оказаться бывшим мужем. Иногда это даже важнее.

ADME публикует этот текст с разрешения автора, блогера Морены Мораны.