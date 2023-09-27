«Улетишь следующим рейсом». Мой знакомый бросил жену в аэропорту, а я думаю, что он был прав

Иногда складывается ощущение, что некоторые люди вовсе не торопятся взрослеть. Еще бы, ведь в позиции вечного ребенка есть свои преимущества — минимум ответственности и любящие взрослые, которые готовы разрулить все проблемы. Вот только бывает, что окружающим надоедает роль вечных нянь, и они предоставляют великовозрастной детке самостоятельно оценить последствия своих поступков. Именно так и произошло с одной моей знакомой парой.

Аня и Максим поженились пять лет назад. Ей на тот момент было 39 лет, ему 41. Вроде бы уже взрослые люди — материально обеспеченные, с состоявшейся карьерой и выросшими детьми от первых браков. Можно жить в свое удовольствие и радоваться. Но проблема в том, что взрослым в этой паре был только Макс. Первое время его даже устраивала показная беспомощность Ани. В будни ее нужно было обязательно разбудить на работу, иначе она проспит и получит нагоняй от злого начальника. В магазины тоже ходил исключительно муж: супруга не выносила суеты супермаркетов и хамства в очередях на кассу. Но со временем он стал понимать, что наивные глазки Анюты и ее вечная поза «девочка-девочка» уже начинают его раздражать.

Жена, разменявшая на тот момент пятый десяток, категорически отказывалась планировать свои действия и предпочитала просто плыть по течению. Мол, ну вот так получилось, что тут сделаешь-то. Все бы ничего, но из-за этого стало страдать материальное благополучие семьи. Пару лет назад Макс с Аней купили путевки на Красное море. Перед поездкой они несколько дней залипали на сайте отеля, рассматривая крутые номера, пляжные домики и блюда на шведском столе. Казалось бы, еще чуть-чуть и они улягутся на эти шезлонги под теплым египетским солнцем, а рядом будут шуметь волны. В день отъезда Максим подскочил в 5 утра и потихоньку начал будить жену. Им вполне бы хватило времени, чтобы неторопливо собраться, доехать до аэропорта, пройти все формальности с регистрацией и успеть на самолет, который вылетал в 10:00. Но Аня устроила скандал и сообщила, что не собирается приезжать рано и впустую торчать возле гейта. Потом натянула на уши одеяло и провалялась до 7:00. В итоге супруги бегали по аэропорту, как ужаленные, застряли в очереди на досмотр и опоздали на рейс. Пришлось покупать новые билеты на следующий день. На курорт они все-таки улетели, но желание Ани поспать подольше обошлось семье в кругленькую сумму и потерянный день отдыха.

Расслабиться в Египте тоже не получилось. Макс все-таки не выдержал и высказал жене все, что думает по поводу ее несобранности. Аня обиделась и сообщила, что он совсем не заботится о ней. Ситуация обострилась еще и из-за того, что супруги опоздали на одну из экскурсий, потому что Аня заболталась с женщиной из соседнего номера. После этого мой знакомый плюнул и решил, что остаток отпуска каждый проведет по-своему. Вроде бы компромисс был найден. Макс катался по экскурсиям и плавал с аквалангом, а Аня спала до обеда и потом отправлялась на шопинг. Вечером супруги встречались в ресторане и мило проводили время вдвоем. На обратный рейс они успели вовремя: во-первых, из отеля нужно было выселиться к строго определенному часу, а во-вторых, самолет вылетал во второй половине дня. Ровно через год совместный отпуск пары вновь оказался под угрозой, но Макс уже отреагировал совершенно по-другому. Вот что он мне рассказал: «Мы собрались в отпуск в Турцию. В кои веки приехали в аэропорт вовремя и добрались до нужного терминала. До посадки оставалось 15 минут, и тут моя жена заявляет, что хочет есть. Причем, не обычный бутерброд из кафе у гейта, а что-нибудь из меню ресторана, который находится на первом этаже перед зоной досмотра».

Естественно, Максим сказал жене, что ни он, ни она физически не успеют сбегать вниз в общий зал, дождаться заказа в ресторане, который выдадут явно не через 5 минут, и вернуться на посадку. На такое можно было бы решиться, если бы в запасе имелся минимум час свободного времени. Аня подозрительно быстро согласилась, вздохнула и сказала, что пока есть 15 минут, она быстро сбегает в туалет. Ушла и пропала. Когда началась посадка на самолет, Макс сразу же начал названивать жене на мобильный. Ответа не было, а очередь двигалась вперед. Наконец, Аня откликнулась и радостно сообщила, что все-таки спустилась вниз, но поняла, что не успеет сделать заказ в ресторане. Зато она купила хороший кофе и теперь торопится обратно на посадку. И да, она слышала, что ее имя уже дважды объявляли по громкой связи. Это даже забавно. Макса уже трясло мелкой дрожью. Он пытался убедить девушку у стойки подождать еще немного, но та твердо сказала, что самолет уже готов к вылету. И тогда Максим принял решение, которое еще год назад показалось бы ему слишком жестким. Он скинул жене сообщение: «Я сажусь в самолет. Улетишь следующим рейсом. Деньги на билет вышлю».

Ответа Макс не дождался. Когда самолет приземлился в Анталии, он не выдержал и позвонил жене. Аня сухо сказала, что все в порядке, ей удалось взять билет на регулярный рейс, который прилетит завтра утром. И конечно, этот долгожданный отпуск тоже пошел коту под хвост. Аня не разговаривала с мужем все девять дней, которые они запланировали провести в Турции. Точнее, восемь — она же прилетела на сутки позже. А Максим метался между желанием пожалеть ее и раздражением из-за того, что снова пришлось потратить совсем не лишние семейные деньги на дополнительный билет. Дома игнор со стороны жены не прекратился. Именно тогда Макс не выдержал и рассказал мне эту историю. И знаете, я даже не знала, что ему ответить. Вроде бы совсем не по-джентльменски бросить жену посреди аэропорта, но с другой стороны я прекрасно понимаю, что у него явно накипело. Наверное, я бы тоже устала терпеть детские выходки взрослого человека, который не умеет нести ответственность за собственные действия и наплевательски относится к близким. Честно говоря, даже не могу представить, чтобы я или мой муж повели себя подобным образом. Кстати, в нашей паре паникер, который приезжает за 3 часа до вылета, — это я. Но муж прекрасно понимает мои заморочки и старается идти навстречу. В любом случае моему знакомому предстоит нелегкий выбор: продолжать быть нянькой для жены, попытаться договориться с ней или же окончательно разорвать отношения. И мне даже любопытно, чем же закончится вся эта история.