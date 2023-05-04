В семье Деми Мур и Брюса Уиллиса долгожданное событие — они стали бабушкой и дедушкой

Даже после развода в 2000 году Брюсу Уиллису и Деми Мур удалось сохранить теплые дружеские отношения. Когда-то Брюс помогал своей бывшей жене оправиться после тяжелого разрыва, а актриса, в свою очередь, с распростертыми объятиями приняла новую девушку экс-возлюбленного. Сейчас семьи знаменитостей тесно связаны, все активно общаются между собой и дружат. А последнее радостное событие, кажется, сплотило их еще сильнее.

34-летняя американская актриса Румер Уиллис, дочь Брюса и Деми, некоторое время скрывала свой роман с музыкантом Дереком Ричардом Томасом — бывшим фронтменом группы Vista Kicks. Однако в 2022 году опубликовала совместные романтические кадры в сети, таким образом официально подтвердив, что они состоят в отношениях.

У Деми Мур и Брюса Уиллиса есть еще 2 дочери — Скаут и Таллула. Во втором браке, с фотомоделью Эммой Хеминг, у актера также родились 2 девочки — Мейбел и Эвелин. Но вот внучка у него появилась впервые.

Наверное, именно поэтому, когда Румер еще в декабре прошлого года объявила о том, что ждет первенца, будущие бабушка и дедушка были так взволнованы. Деми сразу же с энтузиазмом заявила, что готова к своему новому статусу и постарается стать «суперкрутой бабушкой».

Всю радость материнства Румер наконец смогла ощутить 18 апреля 2023 года — именно в этот день на свет появилась очаровательная малышка Луэтта Айли Томас Уиллис. Девушка решила не придерживаться современных традиций и не стала скрывать ни имя, ни внешность своей дочери, а сразу и с радостью поделилась ее фото в социальных сетях. Сложно не заметить, что Луэтте явно повезло унаследовать такие же выразительные черты лица, как и у ее знаменитых родственников.

Поздравить актрису в комментариях тут же поторопились как родственники, так и друзья семьи, в числе которых Айрленд Болдуин, Алисса Милано и Мелани Гриффит. Нынешняя жена Брюса Уиллиса также с восторгом отреагировала на новость и порадовалась за падчерицу.